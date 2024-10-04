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هيئة (الشباب): نولي العمل التطوعي اهتماما كبيرا لدوره المهم بتحقيق التنمية المستدامة

10/4/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ اليوم الجمعة ان الكويت تولي العمل التطوعي اهتماما كبيرا لدوره المهم بتحقيق التنمية المستدامة معتبرا ان تجربة الكويت في هذا المجال "رائدة" وتستقطب شريحة كبيرة من المتطوعين لا سيما الشباب.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبه مشاركة الكويت في اجتماع المجلس الشبابي للدورة السابعة لمؤتمر منظمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي اختتم اليوم بمدينة استانا في كازاخستان بمشاركة عدد من قادة العمل التطوعي المنضوين تحت رعاية المجلس ومنهم أصحاب المبادرات التطوعية المميزة من الكويت واستمر يومين.
وأوضح الشيخ أن الاجتماع الذي شهد حضور عدد من المتطوعين من 21 دولة من أعضاء المنظمة ناقش مسائل التطوع في مجالات الطوارئ وادارة الازمات فيما شهد المؤتمر أنشطة تطوعية وحلقات نقاشية حول التطوع في النطاق الدولي ودوره الفاعل في توحيد العالم.
وأشار إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات في مقدمتها إدخال العمل التطوعي ضمن البعد الانساني لدول المنظمة والاستمرار باستخدام منصتها للتشجيع على التطوع كظاهرة اجتماعية تساعد على إطلاق امكانيات الشباب.
وذكر الشيخ انه تم حث الدول الاعضاء على العمل لتنظيم مؤتمرات وملتقيات وورش وبرامج تدريبية متعلقة بالتطوع وتطوير اساليب مبتكرة عبر استخدام التكنولوجيا والانظمة الرقمية مع التركيز على التطوع في مجالات حماية البيئة وإدارة الأزمات والصحة والرياضة وغيرها.
وبين أن الاجتماع دعا الدول الأعضاء لاستخدام موقع المنظمة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة المعلومات والسياسات والاستراتيجيات في مجالات التطوع المختلفة وتنظيم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة لتعزيز قدرة المتطوعين بالمهارات التي تساعدهم في تنفيذ مبادراتهم التطوعية.
واكد انه تم التشديد على الاهتمام بالمتطوعين الشباب وتوفير البيئة اللازمة لجعل مشاركتهم فاعلة وتطوير قدراتهم القيادية وتنظيم المسابقات ورصد الجوائز وزيادة الوعي حول الأنشطة التطوعية والمشاركة بوضع التصورات المتعلقة باعلان الأمم المتحدة عام 2026 عام التطوع.
وأشاد الشيخ بالمشاركة المميزة للمتطوعين الكويتيين في المؤتمر وهم مؤسس ورئيس فريق (سحابة أمل) التطوعي الدكتور يوسف التنديل ومؤسس ورئيس فريق الإستجابة والانقاذ الكويتي سليمان الخضري اذ عرضوا تجاربهم الناجحة في مجاميعهم التطوعية متقدما بالشكر لسفارة دولة الكويت في كازاخستان وفي مقدمتهم السفير الدكتور عمر الكندري على تسهيلهم مشاركة الوفد الكويتي بهذا المحفل الاسيوي التطوعي.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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