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ارتفاع أسعار الذهب في ظل توترات الشرق الأوسط

10/4/2024 2:50:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجلت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الجمعة بدعم من الإقبال على الملاذات الآمنة وذلك في ظل توترات الشرق الأوسط، في حين يترقب المستثمرون تقرير الوظائف في أميركا والذي من الممكن أن يقدم مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه الفدرالي الأميركي والمتعلق بمعدلات الفائدة.


هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2662.50 دولار للأونصة ، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وحقق الذهب حتى الآن مكاسب أسبوعية بـنسبة 0.2 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.17 دولار للأونصة وارتفعت بنحو 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
هذا وقفز البلاتين بـ 1.1 بالمئة إلى 1001.79 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1013.46 دولار.

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