ارتفاع أسعار الذهب في ظل توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الجمعة بدعم من الإقبال على الملاذات الآمنة وذلك في ظل توترات الشرق الأوسط، في حين يترقب المستثمرون تقرير الوظائف في أميركا والذي من الممكن أن يقدم مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه الفدرالي الأميركي والمتعلق بمعدلات الفائدة.
هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2662.50 دولار للأونصة ، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وحقق الذهب حتى الآن مكاسب أسبوعية بـنسبة 0.2 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.17 دولار للأونصة وارتفعت بنحو 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
هذا وقفز البلاتين بـ 1.1 بالمئة إلى 1001.79 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1013.46 دولار.
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