ارتفاع أسعار الذهب في ظل توترات الشرق الأوسط



هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2662.50 دولار للأونصة ، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وحقق الذهب حتى الآن مكاسب أسبوعية بـنسبة 0.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.17 دولار للأونصة وارتفعت بنحو 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

هذا وقفز البلاتين بـ 1.1 بالمئة إلى 1001.79 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1013.46 دولار.