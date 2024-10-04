الفاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل في أيلول أكبر زيادة في 18 شهر



وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لتتبع أسعار السلع الزراعية الأكثر تداولا حول العالم، إلى 124.4 نقطة في الشهر الماضي من 120.7 في آب، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023 وبزيادة 2.1 بالمئة على أساس سنوي.



وذكرت الفاو في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم الجمعة، أن مؤشر السكر ارتفع 10.4 بالمئة على أساس شهري نتيجة لتراجع توقعات المحاصيل في البرازيل ومخاوف من أن قرار الهند بإلغاء القيود على استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول قد يؤثر على توافر الصادرات في البلاد.



وارتفع مؤشر أسعار الحبوب 3 بالمئة بدعم من زيادة أسعار تصدير القمح والذرة فيما انخفضت أسعار الأرز 0.7 بالمئة.



وصعدت أسعار الزيوت النباتية 4.6 بالمئة على أساس شهري، مع زيادة أسعار جميع أنواع الزيوت من بينها زيت النخيل والصويا وعباد الشمس وبذور اللفت.



وزادت أسعار منتجات الألبان 3.8 بالمئة في سبتمبر مع ارتفاع أسعار مسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم والزبدة والجبن فيما صعدت أسعار اللحوم 0.4 بالمئة.



وفي تقرير منفصل، رفعت الفاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الجاري إلى 2.853 مليار طن من 2.851 مليار طن سابقا.



وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن الزيادة جاءت نتيجة لتحسين توقعات إنتاج الأرز والقمح، والتي كانت أعلى من الانخفاض الطفيف في إنتاج الحبوب الصلدة عالميا.



ومن المتوقع أن يزداد استخدام الحبوب عالميا بمقدار 12.4 مليون طن في 2024-2025 إلى 2.853 مليار طن. وفي المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لمخزونات الحبوب العالمية عند نهاية موسم 2025 بمقدار 1.7 مليون طن إلى 888.1 مليون طن.