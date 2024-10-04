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ارتفاع أصول الصناديق المالية الأمريكية إلى مستوى قياسي - جريدة البورصة

10/4/2024 2:43:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت قيمة الأصول التي تحتفظ بها الصناديق المالية في الولايات المتحدة بنحو 38.7 مليار دولار إلى 6.46 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأوضحت بيانات معهد شركات الاستثمار“آي سي آي” الخميس، ارتفاع حيازة الصناديق المالية الحكومية -التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية، مثل سندات الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات- بمقدار 42.5 مليار دولار إلى 5.3 تريليون دولار.

موضوعات متعلقة ارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات التوظيف وداو جونز يقفز نحو 300 نقطة الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1%

بينما انخفضت أصول صناديق الدرجة الأولى التي تميل للاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، بنحو 5.8 مليار دولار إلى 1.04 تريليون دولار، بضغط من تخارج الاستثمارات المؤسسية.

وفي حين عزز المستثمرون الأفراد استثماراتهم بنحو 24.5 مليار دولار إلى 2.6 تريليون دولار، ارتفعت الاستثمارات المؤسسية بنحو 14.2 مليار دولار إلى 3.8 تريليون دولار.


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