ارتفاع أصول الصناديق المالية الأمريكية إلى مستوى قياسي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت قيمة الأصول التي تحتفظ بها الصناديق المالية في الولايات المتحدة بنحو 38.7 مليار دولار إلى 6.46 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وأوضحت بيانات معهد شركات الاستثمار“آي سي آي” الخميس، ارتفاع حيازة الصناديق المالية الحكومية -التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية، مثل سندات الخزانة واتفاقيات إعادة الشراء وديون الوكالات- بمقدار 42.5 مليار دولار إلى 5.3 تريليون دولار.
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بينما انخفضت أصول صناديق الدرجة الأولى التي تميل للاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأوراق التجارية، بنحو 5.8 مليار دولار إلى 1.04 تريليون دولار، بضغط من تخارج الاستثمارات المؤسسية.
وفي حين عزز المستثمرون الأفراد استثماراتهم بنحو 24.5 مليار دولار إلى 2.6 تريليون دولار، ارتفعت الاستثمارات المؤسسية بنحو 14.2 مليار دولار إلى 3.8 تريليون دولار.
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