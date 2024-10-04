مطار فرانكفورت يحذر من اضطراب العمل به إثر خلل تقني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذر مطار“فرانكفورت” الألماني في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي“إكس” من اضطراب العمل به نتيجة خلل في نظام التحكم بحركة المرور الجوية في البلاد.
وقال المطار إن الاضطراب قد ينجم عنه تأجيل رحلات وإلغاء أخرى، وناشد المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالخطوط الجوية التي يُسافرون على متنها.
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كما ناشد المسافرين الحضور مبكراً قبل موعد الإقلاع، مشيراً إلى أنه سوف يُوفر من جانبه معلومات عن حالة الرحلات كافة عبر موقعه الإلكتروني.
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