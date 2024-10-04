مطار فرانكفورت يحذر من اضطراب العمل به إثر خلل تقني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حذر مطار“فرانكفورت” الألماني في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي“إكس” من اضطراب العمل به نتيجة خلل في نظام التحكم بحركة المرور الجوية في البلاد.

وقال المطار إن الاضطراب قد ينجم عنه تأجيل رحلات وإلغاء أخرى، وناشد المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالخطوط الجوية التي يُسافرون على متنها.

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كما ناشد المسافرين الحضور مبكراً قبل موعد الإقلاع، مشيراً إلى أنه سوف يُوفر من جانبه معلومات عن حالة الرحلات كافة عبر موقعه الإلكتروني.



