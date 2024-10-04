عُمان تستورد منتجات بسعر أقل

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA))
مسقط – انخفض مؤشر سعر الواردات بنسبة 1.5% في سلطنة عُمان في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. أم بالنسبة للربع الأول من العام 2024، فإن الانخفاض في أسعار المنتجات التي أستوردها هذا البلد العربي كان أكبر حيث بلغ نسبة 3.3%.
كما شهد كل من الوقود المعدني المستورد ومواد التشحيم المعدنية المستوردة انخفاض بنسبة 17.4%، أما الآلات ومعدات النقل فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 8.1%، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والحبوب بنسبة 10.3%.
وبنفس المقارنة، سُجِلَ ارتفاع في أسعار بعض المنتجات المستوردة: منتجات متنوعة بنسبة 17.1%، منتجات كيماوية ومشتقاتها بنسبة 16.2%، مشروبات وتبغ بنسبة 33.1%، مواد غذائية وماشية حية بنسبة 6.3%. حيث كانت وكالة الأنباء العُمانية قد نشرت هذا الخبر استناداً إلى بيانات وزارة الاقتصاد العُمانية.
وكالة الأنباء العُمانية
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