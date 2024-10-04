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عُمان تستورد منتجات بسعر أقل

10/4/2024 2:12:56 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) مسقط – انخفض مؤشر سعر الواردات بنسبة 1.5% في سلطنة عُمان في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. أم بالنسبة للربع الأول من العام 2024، فإن الانخفاض في أسعار المنتجات التي أستوردها هذا البلد العربي كان أكبر حيث بلغ نسبة 3.3%.

كما شهد كل من الوقود المعدني المستورد ومواد التشحيم المعدنية المستوردة انخفاض بنسبة 17.4%، أما الآلات ومعدات النقل فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 8.1%، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والحبوب بنسبة 10.3%.

وبنفس المقارنة، سُجِلَ ارتفاع في أسعار بعض المنتجات المستوردة: منتجات متنوعة بنسبة 17.1%، منتجات كيماوية ومشتقاتها بنسبة 16.2%، مشروبات وتبغ بنسبة 33.1%، مواد غذائية وماشية حية بنسبة 6.3%. حيث كانت وكالة الأنباء العُمانية قد نشرت هذا الخبر استناداً إلى بيانات وزارة الاقتصاد العُمانية.

وكالة الأنباء العُمانية

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