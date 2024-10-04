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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1974 قتيلا و9384 جريحا

10/4/2024 9:15:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 3 - 10 (كونا) -- أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم الخميس الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي التي بلغت 1974 قتيلا و9384 جريحا.
وقال فراس الأبيض في مؤتمر صحفي إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ اكتوبر العام الماضي بلغت 1974 قتيلا منهم 127 طفلا و9384 جريحا.
وأشار الى أن 97 قتيلا سقطوا من الطواقم الطبية والطوارىء اضافة إلى تضرر عشرات المراكز الطبية.
ونفى وزير الصحة اللبنانب ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي بوجود أسلحة في المستشفيات مشددا على رفض الاتهامات الإسرائيلية للطواقم الطبية اللبنانية بنقل أسلحة.
من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى بلدات يارون واللبوة وجباع ويحمر الشقيف وكفركلا ومجرى نهر الليطاني.
وأضافت ان سلسلة غارات استهدفت بلدات البازورية والمجادل وتمنين الفوقا وسرعين ويارون وشقرا ووادي السلوقي ووادي الحجير.
وذكرت ان طائرات الاحتلال أغارت على بلدتين في محافظة جبل لبنان وهما دقونفي قضاء الشوف والمعيصرة في قضاء كسروان.
ويشهد لبنان منذ 23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح ما يفوق المليون شخصا. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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