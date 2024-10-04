ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1974 قتيلا و9384 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 3 - 10 (كونا) -- أعلن وزير
الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم الخميس الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي التي بلغت 1974 قتيلا و9384 جريحا.
وقال فراس الأبيض في مؤتمر صحفي إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ اكتوبر العام الماضي بلغت 1974 قتيلا منهم 127 طفلا و9384 جريحا.
وأشار الى أن 97 قتيلا سقطوا من الطواقم الطبية والطوارىء اضافة إلى تضرر عشرات المراكز الطبية.
ونفى وزير الصحة اللبنانب ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي بوجود أسلحة في المستشفيات مشددا على رفض الاتهامات الإسرائيلية للطواقم الطبية اللبنانية بنقل أسلحة.
من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى بلدات يارون واللبوة وجباع ويحمر الشقيف وكفركلا ومجرى نهر الليطاني.
وأضافت ان سلسلة غارات استهدفت بلدات البازورية والمجادل وتمنين الفوقا وسرعين ويارون وشقرا ووادي السلوقي ووادي الحجير.
وذكرت ان طائرات الاحتلال أغارت على بلدتين في محافظة جبل لبنان وهما دقونفي قضاء الشوف والمعيصرة في قضاء كسروان.
ويشهد لبنان منذ 23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح ما يفوق المليون شخصا. (النهاية)
ك ب ش / ه س ص
MENAFN04102024000071011013ID1108746849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.