الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من بيت أمر والخليل ويشدد إجراءاته العسكرية على المحافظة

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أكثر من 24 مواطنا، من مدينة الخليل، وبلدة بيت أمر شمالا، وشدد إجراءاتها العسكرية على أرجاء المحافظة.

وأفاد الناشط الاعلامي محمد عوض ان قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر واعتقلت 20 مواطنا وهم: وجيه صبري عبد الرزاق عادي (53 عاما)، ونجله يوسف (17 عاما)، ومحمد علي مصلح عوض (40 عاما)، ونجله وديع (16عاما)، وحسن محمد حسن مقبل (25 عاما)، ومجد زهير مقبل خليل مقبل (22 عاما)، ومحمد حسين مصطفى أبو مارية (26 عاما)، وعبد الله اكرم محمد اخليل (20 عاما)، ومحمد يوسف علي قوقاس اخليل (20 عاما)، وسامي احمد عبد الحليم بحر (16 عاما)، وأيمن حسن احمد رشيد صبارنة (19 عاما)، و عمار يونس موسى عرار (17 عاما)، واياد عمر جبرائيل الصليبي (26 عاما)، ومحمد وحيد حمدي ابو مارية (22 عاما)، وقصي مفيد محمد اخليل (21 عاما)، ومجد عماد اخضير عوض (22 عاما)، وياسين عادل احمد زعاقيق (19عاما)، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح الطيط (17عاما)، وصاحب الاعتقالات حملة تفتيش وتخريب واسعة لمنازل المواطنين، والاعتداء على بعض الشبان بالضرب والتنكيل بهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كل من: قصي القصراوي، ورائد شاهر الأطرش، وجميل الجمل، ويزن وزوز، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

على الصعيد ذاته، شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، اجراءاتها على الحواجز العسكرية واستمرت وأغلقت مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تغلق مداخل مدينة الخليل، ومداخل بلدات: الظاهرية، ودورا، والسموع ، وفرش الهوى، وراس الجورة، والفحص ، وعبدة ، وبني نعيم ، وكرمة، والظاهرية، والحرايق، وكافة الطرق المؤدية الى الشارع

الالتفافي الذي يربط كافة البلدات مع مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، بالإضافة الى الحواجز العسكرية على بعض المداخل الفرعية، كما تفتش مركبات المواطنين وتعيق حركة المواطنين المارين.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت إجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وعلى الحواجز الالكترونية المؤدية إلى الحرم الابراهيمي، والتي يتعرض

خلالها

المواطنين

إلى التنكيل

والاهانة على يد جنود الاحتلال ومجموعات المستعمرين المسلحين.

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