أسعار النفط تقفز 5% وسط مخاوف استهداف البنية التحتية الإيرانية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع حاد للغاية فى رسوم ناقلات النفط بضغط من التوترات الجيوسياسية إيلون ماسك: الولايات المتحدة تتجه نحو الإفلاس مسح: تراجع إنتاج أوبك إلى أدنى مستوياته هذا العام

قفزت أسعار النفط خلال جلسة الخميس، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بعدما قال الرئيس“جو بايدن”، إنه يناقش ضربات إسرائيلية محتملة على البنية التحتية الإيرانية.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 5% أو 3.72 دولار إلى 77.62 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 5.15% أو ما يعادل 3.61 دولار إلى 73.71 دولار للبرميل.

وقال“كلاوديو جاليمبرتي”، كبير خبراء الاقتصاد لدى“ريستاد إنرجي”، في مذكرة:“تزداد احتمالات انقطاع الإمدادات، وخاصة من إيران، لكن فائض احتياطيات أوبك+ يحدّ من ارتفاع الأسعار، خلال واحدة من أعمق الأزمات عبر العقود الأربعة الماضية”.

وقال” توني سيكامور”، محلل السوق لدى“آي جي”، في إشارة إلى احتمال استهداف إسرائيل للبنية التحتية النفطية الإيرانية:“إنها لعبة انتظار لمعرفة ما سيكون عليه الرد، وأعتقد أن ذلك سيأتي بعد انتهاء عطلة رأس السنة اليهودية غدًا”.

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