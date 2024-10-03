أسعار النفط تقفز 5% وسط مخاوف استهداف البنية التحتية الإيرانية - جريدة البورصة

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قفزت أسعار النفط خلال جلسة الخميس، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بعدما قال الرئيس“جو بايدن”، إنه يناقش ضربات إسرائيلية محتملة على البنية التحتية الإيرانية.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 5% أو 3.72 دولار إلى 77.62 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 5.15% أو ما يعادل 3.61 دولار إلى 73.71 دولار للبرميل.
وقال“كلاوديو جاليمبرتي”، كبير خبراء الاقتصاد لدى“ريستاد إنرجي”، في مذكرة:“تزداد احتمالات انقطاع الإمدادات، وخاصة من إيران، لكن فائض احتياطيات أوبك+ يحدّ من ارتفاع الأسعار، خلال واحدة من أعمق الأزمات عبر العقود الأربعة الماضية”.
وقال” توني سيكامور”، محلل السوق لدى“آي جي”، في إشارة إلى احتمال استهداف إسرائيل للبنية التحتية النفطية الإيرانية:“إنها لعبة انتظار لمعرفة ما سيكون عليه الرد، وأعتقد أن ذلك سيأتي بعد انتهاء عطلة رأس السنة اليهودية غدًا”.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108745704
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