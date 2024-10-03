Friday, 04 October 2024 06:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحزمة نارية وغارات مكثفة على بيروت.. المستهدف هاشم صفي الدين

10/3/2024 9:07:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN / شن الطيران الحربي الإسرائيلي أحزمة نارية وغارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد انتصاف ليل الخميس - الجمعة، فيما ذكرت تقارير أن المستهدف هو القيادي في حزب الله والمرشح لخلافة حسن نصر الله، هاشم صفي الدين، وقد طالب الجيش الإسرائيلي مرارا بإخلاء العديد من المباني في حي حدث بالضاحية تمهيدا لقصفها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مقتل ضابط آخر له بعد أن أصيب بالأمس في الاشتباكات الدائرة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان؛ لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء توغله في جنوب لبنان إلى 9 بينهم 4 ضباط، فيما جاء نقلا عن حزب الله أن "عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو في مواجهات اليوم قد بلغ 17 ضابطا وجنديا"؛ حسبما ورد في بيان له.

كما وأعلن حزب الله تنفيذ 32 عملية "متنوعة الأهداف من تصد لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشدات العدو الإسرائيلي في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأمامية قبالة القرى الجنوبية الصامدة، وليس انتهاء بقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق شمال فلسطين المحتلة".

و
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم 15 هدفا لحزب الله في منطقة بيروت خلال الـ24 ساعة الماضية بينها "مواقع إنتاج ومخازن وسائل قتالية وبنى تحتية، بالإضافة إلى مهاجمة أهداف مقر الاستخبارات للحزب بينها عناصر الوحدة ووسائل الجمع ومقرات وبنى تحتية إضافية".


MENAFN03102024000205011050ID1108745593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث