أحزمة نارية وغارات مكثفة على بيروت.. المستهدف هاشم صفي الدين

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN / شن الطيران الحربي الإسرائيلي أحزمة نارية وغارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد انتصاف ليل الخميس - الجمعة، فيما ذكرت تقارير أن المستهدف هو القيادي في حزب الله والمرشح لخلافة حسن نصر الله، هاشم صفي الدين، وقد طالب الجيش الإسرائيلي مرارا بإخلاء العديد من المباني في حي حدث بالضاحية تمهيدا لقصفها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مقتل ضابط آخر له بعد أن أصيب بالأمس في الاشتباكات الدائرة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان؛ لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء توغله في جنوب لبنان إلى 9 بينهم 4 ضباط، فيما جاء نقلا عن حزب الله أن "عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو في مواجهات اليوم قد بلغ 17 ضابطا وجنديا"؛ حسبما ورد في بيان له.

كما وأعلن حزب الله تنفيذ 32 عملية "متنوعة الأهداف من تصد لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشدات العدو الإسرائيلي في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأمامية قبالة القرى الجنوبية الصامدة، وليس انتهاء بقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق شمال فلسطين المحتلة".

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم 15 هدفا لحزب الله في منطقة بيروت خلال الـ24 ساعة الماضية بينها "مواقع إنتاج ومخازن وسائل قتالية وبنى تحتية، بالإضافة إلى مهاجمة أهداف مقر الاستخبارات للحزب بينها عناصر الوحدة ووسائل الجمع ومقرات وبنى تحتية إضافية".



