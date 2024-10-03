خارج الصندوق: الخرافات والأساطير الصهيونية وسرقة الأوطان العربية!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

وفقًا‭ ‬لنبوءة‭ ‬قديمة‭ ‬قالها‭ ‬له‭ ‬‮«‬حاخام‭ ‬أوكراني‮»‬‭! ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬كل‭ ‬تصرفاته‭ ‬وخرائطه‭ ‬التي‭ ‬يستعرضها‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬لتغيير‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭! ‬وما‭ ‬فتئ‭ ‬يكررّها‭ ‬منذّ‭ ‬زمن‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وأن‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬المبرّر‭ ‬الحقيقي‭ ‬له‭ ‬لحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭! ‬واليوم‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬لاحتلال‭ ‬أجزاء‭ ‬منه،‭ ‬ثم‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬سرقة‭ ‬أوطان‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭! ‬واصفًا‭ ‬عمله‭ ‬الإجرامي‭ ‬واللاإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يفكر‭ ‬فيه،‭ ‬ويريد‭ ‬تحقيقه‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬المهمة‭ ‬الأخلاقية‭ ‬المشرّفة‮»‬‭! ‬وإن‭ ‬إشعال‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أفكاره‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬التطرّف‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬السريالية‭ ‬والخرافة،‭ ‬هي‭ ‬مهمته‭ ‬المقدسة‭! ‬ولذلك‭ ‬قام‭ ‬بتاريخ‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بالتبشير‭ ‬لبني‭ ‬صهيون‭ ‬بنبوءة‭ ‬‮«‬سفر‭ ‬أشعيا‮»‬‭! ‬وأنها‭ (‬حرب‭ ‬وجودية‭ ‬ودينية‭) ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصوّر‭ ‬يشرح‭ ‬سرّ‭ ‬تلك‭ ‬النبوءة،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬سفيرًا‭ ‬للكيان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1984،‭ ‬وتقابل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬حاخام‭ ‬يهودي‮»‬‭ ‬يُدعى‭ (‬مناخيم‭ ‬وزدوشيزن‭) ‬من‭ ‬أصول‭ ‬أوكرانية‭ ‬وزعيم‭ ‬لحركة‭ ‬دينية‭ ‬متطرفة،‭ ‬وأقنع‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬دينية‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬هو‭ ‬الشخص‭ ‬الموعود‭ ‬الذي‭ ‬سيسلم‭ ‬مفاتيح‭ ‬القدس‭ ‬للمسيح‭ ‬‮«‬الدجال‮»‬‭! ‬الذي‭ ‬حسب‭ ‬المعتقد‭ ‬الصهيوني‭ ‬سيأتي‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬الزمان،‭ ‬وهو‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬مسيح‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موجودًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وسيأتي‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭. ‬عاش‭ ‬بعدها‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬لتعبث‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬المهمة‭ ‬الدينية‮»‬‭ ‬في‭ ‬رأسه،‭ ‬حتى‭ ‬قابل‭ ‬‮«‬الحاخام‮»‬‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬1994‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬وكان‭ ‬حينها‭ ‬قد‭ ‬تقلد‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬في‭ ‬الكنيست‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وأخبره‭ ‬أنه‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬سيكون‭ ‬آخرهم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬المسيح‭ ‬‮«‬الدجال‮»‬‭ ‬ويحكم‭ ‬العالم‭! ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬مهمته‭ ‬الأولى‭ ‬لاحقًا‭ ‬هي‭ ‬أولاً‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬دولة‭ ‬يهودية‭ ‬بالكامل‭! ‬وأن‭ ‬يلتزم‭ ‬بالنصوص‭ ‬الدينية‭ ‬القديمة‭! ‬وألا‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭ ‬الموعودة‭ ‬الواسعة‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬فلسطين‭ ‬بالطبع‭!‬

{ ‭ ‬منذئذٍ‭ ‬وفكرة‭ ‬‮«‬الحاخام‭ ‬اليهودي‮»‬‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحكمه،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬يستدعي‭ ‬‮«‬سفر‭ ‬أشعيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬خطاباته‭! ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬بكل‭ ‬وقاحة‭ ‬يحمل‭ ‬خارطة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باعتبارها‭ ‬وأجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬منها،‭ ‬هي‭ ‬مساحة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الجديدة‭! ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬يقوم‭ ‬بحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬ويهاجم‭ ‬لبنان‭ ‬كبداية‭ ‬لانطلاقة‭ ‬مشروعه‭ ‬التوسعي‭! ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬يتصرف‭ ‬بدم‭ ‬بارد‭ ‬أمام‭ ‬قتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬والأطفال‭ ‬والنساء‭! ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬فيما‭ ‬يسلك‭ ‬حتى‭ ‬بقتلى‭ ‬جنوده‭ ‬وضباطه‭! ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬سياسته‭ ‬وتحالفاته‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنين‭ ‬منذ‭ ‬التقى‭ ‬ذلك‭ ‬الحاخام‭!‬

وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬واقعة‭ ‬تحت‭ ‬تصرفات‭ ‬‮«‬مجنون‮»‬‭ ‬محكوم‭ ‬بالخرافات‭ ‬والأساطير،‭ ‬ويسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬نبوءة‭ ‬مجنونة‭ ‬مثله‭! ‬وبدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬مطلق‭ ‬وبريطاني‭ ‬وغربي‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬الخلفية‭ ‬المهمة‭ ‬لمعرفة‭ ‬عقلية‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬متطرفي‭ ‬الصهيونية‭ ‬الدينية،‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تفسر‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬لبنان‭ ‬ولاحقًا‭ ‬في‭ ‬غيرهما‭! ‬وتفسر‭ ‬لماذا‭ ‬يقف‭ ‬‮«‬سموترتيش‮»‬‭ ‬الوزير‭ ‬المحكوم‭ ‬بدوره‭ ‬بالأساطير‭ ‬والخرافة،‭ ‬خلف‭ ‬منصة،‭ ‬عليها‭ ‬خارطة‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‮»‬‭! ‬مثلما‭ ‬تفسر‭ ‬كل‭ ‬الفيديوهات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تنتشر،‭ ‬وهي‭ ‬تكشف‭ ‬لخارطة‭ ‬جديدة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬وتفسر‭ ‬السعي‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتسليح‭ ‬المستوطنين‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإبادتهم‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وحيث‭ ‬أساطيرهم‭ ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تشرع‭ ‬لقادة‭ ‬الكيان‭ ‬والشعب‭ ‬الصهيوني‭ ‬إبادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب،‭ ‬أبناء‭ ‬إسماعيل‭! ‬ولماذا‭ ‬يعتبر‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجانين‭ ‬أنها‭ ‬حرب‭ ‬دينية‭ ‬لهم،‭ ‬ولذلك‭ ‬هم‭ ‬يواصلون‭ ‬تنفيذ‭ (‬مخطط‭ ‬الأساطير‭ ‬والنبوءة‭ ‬لنتنياهو‭)! ‬بل‭ ‬ويعتبرون‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬أخلاقي‭ ‬وسام‭! ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬الخرافة‭ ‬تحكم‭ ‬عقول‭ ‬هؤلاء،‭ ‬وبها‭ ‬يريدون‭ ‬سرقة‭ ‬أوطان‭ ‬عربية‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬سرقوا‭ ‬فلسطين‭! ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬لا‭ ‬مفاوضات‭ ‬ولا‭ ‬حوار‭ ‬ولا‭ ‬سلام‭ ‬يُجدي‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬العقول‭ ‬المتعطشة‭ ‬للدماء،‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أوطان‭ ‬لا‭ ‬صلة‭ ‬لهم‭ ‬بها،‭ ‬والأسباب‭ ‬معتقدية‭ ‬ومختلقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حكم‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربية‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬وتطورات‭ ‬متسارعة،‭ ‬والنزوح‭ ‬نحو‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬شاملة،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تنحية‭ ‬إيران‭ ‬ووكلائها‭ ‬من‭ ‬الصورة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاموا‭ ‬بالمهمات‭ ‬التي‭ ‬أضعفت‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬ليتم‭ ‬البناء‭ ‬الصهيوني‭ ‬عليها،‭ ‬حسب‭ ‬أجندة‭ ‬النبوءة‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬الصهيونية‭ ‬الدينية‮»‬‭ ‬والخرافات‭ ‬والأساطير،‭ ‬هي‭ ‬المحرّك‭ ‬الأساس‭ ‬والخلفية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعرفها،‭ ‬لندرك‭ ‬لماذا‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ولبنان‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المعترك‭ ‬كمرحلة‭ ‬تالية‭! ‬ولندرك‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تنجح‭ ‬أية‭ ‬مفاوضات‭! ‬وكيف‭ ‬تتبناها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والغرب،‭ ‬لمجرد‭ ‬تضييع‭ ‬الوقت‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬الكاملة‭ ‬لكي‭ ‬ينفذ‭ ‬‮«‬خادم‭ ‬الدجال‮»‬‭ ‬مهمته‭! ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬الآن‭ ‬فالمهمة‭ ‬مستمرة‭ ‬المفاعيل‭ ‬حتى‭ ‬تنجح‭! ‬والسؤال‭: ‬كيف‭ ‬ستتعامل‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وهي‭ ‬هدف‭ ‬هذه‭ ‬الخرافات‭ ‬والدجل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يستهدفها‭ ‬من‭ ‬جنون‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬حكومته،‭ ‬بل‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬من‭ ‬غرب‭ ‬جشع‭ ‬مثله؟‭!‬