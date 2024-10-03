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المرشحة لزعامة حزب المحافظين كيمي بادينوك: 10% من الموظفين المدنيين سيئون ويستحقون السجن

10/3/2024 8:10:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬تصريح‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬قالت‭ ‬النائبة‭ ‬المحافظة‭ ‬والمرشحة‭ ‬لزعامة‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬كيمي‭ ‬بادينوك‭ ‬إنها‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المدنيين‭ ‬سيئون‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أنهم‭ ‬يستحقون‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬القضبان،‭ ‬متهمةً‭ ‬إياهم‭ ‬بتسريب‭ ‬أسرار‭ ‬رسمية‭ ‬و‮«‬التحريض‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الوزراء‭. ‬

وجاءت‭ ‬تصريحاتها‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬هامشية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬بمدينة‭ ‬برمنغهام،‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬انتقاد‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬المدنيين،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬أقلية‭ ‬منهم‭ ‬يعرقلون‭ ‬سير‭ ‬العمل‭.‬

وقالت‭ ‬بادينوك‭: ‬‮«‬حوالي‭ ‬5‭%-‬10%‭ ‬منهم‭ ‬سيئون‭ ‬للغاية‭. ‬أعني‭ ‬أنهم‭ ‬سيئون‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أنهم‭ ‬يستحقون‭ ‬السجن‮»‬،‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬يسربون‭ ‬أسراراً‭ ‬رسمية،‭ ‬ينتقصون‭ ‬وزراءهم‭... ‬ويحرضون‭. ‬لقد‭ ‬واجهت‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬وزارتي،‭ ‬وكان‭ ‬معظمها‭ ‬بقيادة‭ ‬النقابات،‭ ‬لكن‭ ‬معظم‭ ‬الموظفين‭ ‬يرغبون‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭. ‬والموظفون‭ ‬الجيدون‭ ‬يشعرون‭ ‬بالإحباط‭ ‬بسبب‭ ‬السيئين‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬تصريحاتها‭ ‬قال‭ ‬موظف‭ ‬مدني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لصحيفة‭ ‬الغارديان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬14‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬المحافظين‭ ‬قد‭ ‬يرغب‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬قول‭ ‬الشيء‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬نواب‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬ديف‭ ‬بينمان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لنقابة FDA كيمي‭ ‬بادينوك‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬تصريحاتها‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬اتهامات‭ ‬خطيرة‭ ‬من‭ ‬وزيرة‭ ‬دولة‭ ‬سابقة‭ ‬تسعى‭ ‬الآن‭ ‬لقيادة‭ ‬حزبها‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬أدلة‭ ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‭ ‬فعليها‭ ‬نشرها،‭ ‬وإلا‭ ‬فعليها‭ ‬التراجع‭ ‬عنها‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬بادينوك‭ ‬الوزيرة‭ ‬السابقة‭ ‬للتجارة‭: ‬‮«‬حوالي‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المدنيين‭ ‬رائعون‭ ‬للغاية‭. ‬والمفتاح‭ ‬لكونك‭ ‬وزيرًا‭ ‬جيدًا‭ ‬هو‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الجيدين‭ ‬بسرعة،‭ ‬وجعلهم‭ ‬أقرب،‭ ‬ومحاولة‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬السيئين‭ ‬من‭ ‬وزارتك‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬تصريحاتها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬فيه‭ ‬المرشحون‭ ‬الأربعة‭ ‬المتبقون‭ ‬لقيادة‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬خطبهم‭ ‬النهائية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحزب‭. ‬والمرشحان‭ ‬اللذان‭ ‬يحظيان‭ ‬بأكبر‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬روبرت‭ ‬جنريك‭ ‬وبادينوك‭ ‬تعرضا‭ ‬لانتقادات‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسبب‭ ‬تعليقاتهما‭ ‬أثناء‭ ‬المؤتمر،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السابق‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬قوي‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬المرشحين‭ ‬النهائيين‭. ‬وتعرض‭ ‬جنريك‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السابق‭ ‬غرانت‭ ‬شابس‭ ‬وخصميه‭ ‬كليفرلي‭ ‬وتوم‭ ‬توجندهات‭ ‬بشأن‭ ‬تصريحاته‭ ‬حول‭ ‬قتل‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬البريطانية‭ ‬للإرهابيين‭.‬

وسيصوت‭ ‬النواب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬لتقليص‭ ‬عدد‭ ‬المرشحين‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬النهائي‭ ‬لأعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬لاختيار‭ ‬القائد‭ ‬الجديد‭.‬

‭ ‬وسيلقي‭ ‬جنريك‭ ‬وتوجندهات‭ ‬خطبهما‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬فارغ‭ ‬بدون‭ ‬ملاحظات‭ ‬مكتوبة،‭ ‬بينما‭ ‬يستعد‭ ‬المرشحون‭ ‬حتى‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬تخلله‭ ‬فعاليات‭ ‬جانبية‭ ‬مكتظة‭. ‬وبادينوك‭ ‬التي‭ ‬هيمنت‭ ‬على‭ ‬مؤتمرها‭ ‬الخلافات‭ ‬حول‭ ‬تصريحاتها‭ ‬بشأن‭ ‬إجازة‭ ‬الأمومة‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬سنوات‭ ‬حكم‭ ‬المحافظين‭ ‬الـ14‭ ‬كانت‭ ‬مقيدة‭ ‬بالتغييرات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬وغوردون‭ ‬براون،‭ ‬التي‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والقانونية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬تعهد‭ ‬جنريك‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬تصويت‭ ‬النواب‭ ‬ويقود‭ ‬حملة‭ ‬نشطة‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬الفعاليات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬برمنغهام،‭ ‬ببناء‭ ‬شيء‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬

وطرح‭ ‬جنريك‭ ‬خمسة‭ ‬مبادئ‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حملته‭ ‬لقيادة‭ ‬الحزب‭: ‬رفض‭ ‬الهجرة‭ ‬الجماعية،‭ ‬السعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬طاقة‭ ‬أرخص،‭ ‬بناء‭ ‬المنازل،‭ ‬إصلاح‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬وبناء‭ ‬بلد‭ ‬أكثر‭ ‬وحدة‭. ‬

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