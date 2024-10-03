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شرطة لندن تتوصل إلى تسوية بمليون جنيه إسترليني مع رجل أسود بعد اعتقاله خطأ

10/3/2024 8:10:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬ديل‭ ‬سيمبر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬‮«‬المُرّ‭ ‬والحلو‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬مع‭ ‬الشرطة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬زعم‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬للتمييز‭ ‬العنصري،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬‮«‬الغارديان‮»‬‭.
‬وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬قد‭ ‬أوقفت‭ ‬سيمبر‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2017،‭ ‬واتهمته‭ ‬خطأً‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬سلاح‭ ‬ناري،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬مدمر‭ ‬على‭ ‬وظيفته‭ ‬كمدير‭ ‬بنك،‭ ‬وعلى‭ ‬أوضاعه‭ ‬المالية‭ ‬وصحته‭ ‬النفسية‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬لم‭ ‬تعترف‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬فإنها‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬عناصر‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‮»‬‭. ‬وقيدت‭ ‬الشرطة‭ ‬سيمبر‭ ‬بالأصفاد‭ ‬أمام‭ ‬جيرانه‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬سيارته‭ ‬ومنزله‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬عمله‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتقاضى‭ ‬منه‭ ‬72000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬لويدز‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬الشرطة‭ ‬بتفتيش‭ ‬منازل‭ ‬شريكته‭ ‬ووالدته‭ ‬خلال‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬وتم‭ ‬تبرئة‭ ‬ديل‭ ‬سيمبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تهمة،‭ ‬لكنه‭ ‬قام‭ ‬وعائلته‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬تعويض‭ ‬ضد‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬متهمين‭ ‬الشرطة‭ ‬بالتمييز‭ ‬العنصري‭ ‬والحبس‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬وإساءة‭ ‬استخدام‭ ‬السلطة‭ ‬وانتهاك‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭. ‬وقال‭ ‬سيمبر‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التفتيش‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬لمنزلي‭ ‬ومنزل‭ ‬عائلتي،‭ ‬والإجراءات‭ ‬التدخلية‭ ‬التي‭ ‬اتُّخذت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬قدمت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬أخيرًا‭ ‬اعتذارًا‭ ‬عن‭ ‬سلوك‭ ‬ضباطها‭ ‬وسوت‭ ‬دعاوى‭ ‬مدنية‭ ‬رفعتها‭ ‬أنا‭ ‬وعائلتي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬مازلنا‭ ‬مقتنعين‭ ‬بأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬ضدي‭ ‬كانت‭ ‬بدافع‭ ‬العنصرية،‭ ‬سواء‭ ‬الواعية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬الواعية‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬حلوة‭ ‬ومرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬فعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬شعوري‭ ‬بأن‭ ‬بعض‭ ‬العدالة‭ ‬قد‭ ‬تحققت‭ ‬فإن‭ ‬حياتي‭ ‬وحياة‭ ‬عائلتي‭ ‬تمزقت‭ ‬بسبب‭ ‬الإجراءات‭ ‬غير‭ ‬المبررة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الشرطة،‭ ‬والتأخير‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لشكاوانا،‭ ‬التي‭ ‬بشكل‭ ‬شائن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الأحداث‮»‬‭.‬

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