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إشادة بالروح الجماعية والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

10/3/2024 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نواب: إجراءات الحكومة تجاه «خطوة» تعكس الحرص على المال العام

أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بالتنسيق‭ ‬المتميز‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التطورات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬ ‭ ‬خطوة،‭ ‬وبالحرص‭ ‬المستمر‭ ‬لدى‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والمستمر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬رؤى‭ ‬توافقية‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والعمل‭ ‬بالروح‭ ‬الجماعية‭ ‬والتوافقية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬دعمهم‭ ‬لكل‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الحكومة‭ ‬تجاه‭ ‬التطورات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبرنامج‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬إطلاع‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬ونتائج‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومستفيض‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لضمان‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬منصفة‭ ‬وعادلة‭ ‬بحق‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭.‬

وثمن‭ ‬جميل‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كشف‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بدراسة‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬ثبت‭ ‬لديها‭ ‬ممارسة‭ ‬133‭ ‬حالة‭ ‬لنشاط‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬خلال‭ ‬مدد‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضمها‭ ‬و1280‭ ‬حالة‭ ‬خالفت‭ ‬شروط‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وعدم‭ ‬صرف‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بذلك‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬بدور‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬ندعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقهم‭.‬

خطوات‭ ‬واضحة‭ ‬وشفافة

كما‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬واضحة‭ ‬وشفافة‭ ‬للجميع،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وأموال‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬صرفها‭ ‬لغير‭ ‬مستحقيها‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬يستوفوا‭ ‬الاشتراطات‭ ‬ولا‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬معايير‭ ‬صرف‭ ‬رواتب‭ ‬تقاعدية‭ ‬وارتباطهم‭ ‬بالموظفين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬حيالهم‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬مخالفتهم‭ ‬للقوانين‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبرنامج‭ ‬وصدور‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬تثبت‭ ‬ذلك‭ ‬واستمرار‭ ‬الفصل‭ ‬فيها‭ ‬أمام‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬قدمت‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬خدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقهم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬133‭ ‬مواطنا‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬ممارستهم‭ ‬نشاط‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬خلال‭ ‬مدد‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضمها‭ ‬وبالتالي‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬الشروط‭ ‬المنظمة‭ ‬لضمهم‭ ‬مدد‭ ‬خدمة‭ ‬سابقة‭ ‬بينما‭ ‬77 % ‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬للجنة‭ ‬المعنية‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬بدور‭ ‬التدقيق‭ ‬فلم‭ ‬تستوف‭ ‬هذه‭ ‬الشروط،‭ ‬وسيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬حيال‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بحسب‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬بوخماس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬تعملان‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬فوائض‭ ‬مالية‭ ‬للصناديق‭ ‬التقاعدين‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬المواطنين‭ ‬وإعادة‭ ‬3 % ‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أوجبه‭ ‬القانون،‭ ‬وهذه‭ ‬خطوة‭ ‬يترقبها‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬هدر‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬ذلك‭ ‬بالضرر‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬المستوفين‭ ‬شروطهم،‭ ‬وعملوا‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬حياتهم‭ ‬كي‭ ‬يستحقوا‭ ‬هذه‭ ‬الرواتب‭ ‬التقاعدية‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وخاصة‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المنزل‭ ‬المنتج‮»‬‭ (‬خطوة‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬واستدامة‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬الصارم‭ ‬بالأطر‭ ‬القانونية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وأشادت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬بحرص‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببرنامج‭ ‬‮«‬المنزل‭ ‬المنتج‮»‬‭ (‬خطوة‭)‬،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬قدمت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبرنامج،‭ ‬مع‭ ‬توضيح‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنصفة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭.‬

وأشارت‭ ‬السيد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬وعدم‭ ‬صرف‭ ‬أي‭ ‬معاش‭ ‬إلا‭ ‬وفقاً‭ ‬للإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬كما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬للمساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

وأضافت‭ ‬النائب‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬محاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬عبر‭ ‬عمليات‭ ‬مشبوهة‭ ‬أو‭ ‬تزوير‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أولوية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬أمر‭ ‬حيوي‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬ودعت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬وعدالة‭.‬

تنسيق‭ ‬متميز

كما‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬بدر‭ ‬التميمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالتنسيق‭ ‬المتميز‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التطورات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬ ‭ ‬خطوة،‭ ‬وبالحرص‭ ‬المستمر‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والمستمر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬رؤى‭ ‬توافقية‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والعمل‭ ‬بالروح‭ ‬الجماعية‭ ‬والتوافقية،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وأشار‭ ‬التميمي‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬واستدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬ووفائها‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬المشتركين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين‭ ‬وكذلك‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬اجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الاطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬عبر‭ ‬العلميات‭ ‬المشبوهة‭ ‬والتزوير‭.‬

ونوّه‭ ‬التميمي‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬واتخاذه‭ ‬أولوية‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الدوّام‭ ‬ومحور‭ ‬التنمية‭ ‬والنهضة،‭ ‬مؤكدّاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬حرص‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬الاهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬بمملكتنا‭ ‬الحبيبة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬علي‭ ‬صقر‭ ‬الدوسري‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬عام،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالخطوات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬خطوة‭ ‬وما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬يدعم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬برنامج‭ ‬خطوة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬والاشتراطات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬القائمة‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬باهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعميق‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬تفعيلا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمؤازرة‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭. ‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬صقر‭ ‬الدوسري‭ ‬رفض‭ ‬أي‭ ‬اجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬محاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬عبر‭ ‬العلميات‭ ‬المشبوهة‭ ‬والتزوير‭.‬


مستوى‭ ‬معيشي‭ ‬لائق

كما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يعمل‭ ‬بجد‭ ‬لمراجعة‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتقاعد،‭ ‬ومتابعة‭ ‬أي‭ ‬تحسينات‭ ‬ضرورية‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬مستوى‭ ‬معيشي‭ ‬لائق‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬البلوشي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الراهنة‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬سبّاقين‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬نظام‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭. ‬هناك‭ ‬تواصل‭ ‬دائم‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة،‭ ‬ونحن‭ ‬نتعاون‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬وعادلة‭.‬

وقال‭ ‬البلوشي‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نثني‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬ملفات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وتجاوبها‭ ‬السريع‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭. ‬الحكومة‭ ‬تبذل‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستحقات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬تُصرف‭ ‬في‭ ‬مواعيدها،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭. ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأفضل‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬ملفات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬خطوة‭ ‬واتخاذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬شأنه‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬المقصرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬والعمل‭ ‬بشفافية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬والقضائية‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬البلوشي‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬قائلاً‭: ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدور‭ ‬التشريعي،‭ ‬يقوم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بدور‭ ‬رقابي‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتقاعد‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتطبيقها‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭. ‬نحن‭ ‬نراقب‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬أداء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬أو‭ ‬عراقيل‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬لن‭ ‬يتوانى‭ ‬في‭ ‬التدخل‭ ‬ومساءلة‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬إذا‭ ‬ظهرت‭ ‬أي‭ ‬مشكلات‭ ‬تتعلق‭ ‬بصرف‭ ‬المعاشات‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمتقاعدين‭.‬

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