وكيل العمل يستعرض إنجازات البحرين العمالية أمام البعثة الاستثنائية لصندوق النقد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل، أمس بمبنى الوزارة، وفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، الذي يزور البلاد حالياً.
وأطلع سموه الوفد على أبرز الإنجازات العمالية التي حققتها مملكة البحرين في مجالات تنظيم وتطوير سوق العمل، وجهودها في الارتقاء بالتشريعات الوطنية العمالية وفقاً لمعايير العمل الدولية وتكريساً لحقوق العمال وحمايتهم في ظل بيئة عمل آمنة، إلى جانب اطلاع الوفد على مستجدات تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى استدامة نمو واستقرار سوق العمل والمشجعة على جذب الاستثمارات المعززة للاقتصاد الوطني والمولدة للوظائف النوعية الجاذبة للمواطنين.
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