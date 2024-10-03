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وكيل العمل يستعرض إنجازات البحرين العمالية أمام البعثة الاستثنائية لصندوق النقد

10/3/2024 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬أمس‭ ‬بمبنى‭ ‬الوزارة،‭ ‬وفد‭ ‬البعثة‭ ‬الاستشارية‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬البلاد‭ ‬حالياً‭.‬

وأطلع‭ ‬سموه‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬العمالية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تنظيم‭ ‬وتطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬العمالية‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬وتكريساً‭ ‬لحقوق‭ ‬العمال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اطلاع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬استدامة‭ ‬نمو‭ ‬واستقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمشجعة‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المعززة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والمولدة‭ ‬للوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬الجاذبة‭ ‬للمواطنين‭.‬

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