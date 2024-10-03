محمد بن مبارك يطلع على البرامج والدورات التدريبية لمعهد الإدارة العامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لها‭ ‬ولمنتسبي‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬فيما‭ ‬ينفذه‭ ‬المعهد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬وخطط‭ ‬تطويرية‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أهداف‭ ‬المعهد‭ ‬الإدارية‭ ‬والتنموية،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬متمنيًا‭ ‬سموه‭ ‬لها‭ ‬ولجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬المعهد‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬لها،‭ ‬وعلى‭ ‬توجيه‭ ‬سموه‭ ‬لتطوير‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬

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