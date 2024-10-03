محمد بن مبارك يطلع على البرامج والدورات التدريبية لمعهد الإدارة العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم أمس، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، والتي أطلعت سموه على البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها المعهد.
وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، معربًا سموه عن تقديره لها ولمنتسبي معهد الإدارة العامة فيما ينفذه المعهد من برامج وخطط تطويرية ودورات تدريبية في إطار أهداف المعهد الإدارية والتنموية، وبناء القدرات القيادية في القطاعين العام والخاص، في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا سموه لها ولجميع منتسبي المعهد دوام التوفيق.
من جانبها، أعربت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة عن خالص شكرها لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقبال سموه لها، وعلى توجيه سموه لتطوير معهد الإدارة العامة بما يعزز من دوره في التنمية الشاملة.
كلمات دالة
MENAFN03102024000055011008ID1108745485
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.