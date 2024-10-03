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((التنسيقية)) تستعرض المقترحات التطويرية بالخدمات والمشاركة الإلكترونية

10/3/2024 7:15:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬491‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬تابعت‭ ‬مستجدات‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬المقترحات‭ ‬التطويرية‭ ‬المتصلة‭ ‬بالخدمات‭ ‬والمشاركة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭. ‬

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