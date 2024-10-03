((التنسيقية)) تستعرض المقترحات التطويرية بالخدمات والمشاركة الإلكترونية

((التنسيقية)) تستعرض المقترحات التطويرية بالخدمات والمشاركة الإلكترونية
التاريخ
10/3/2024 7:15:06 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية 491.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على الموقع التواصل الاجتماعي «اكس» أن اللجنة التنسيقية تابعت مستجدات تقييم مراكز الخدمة الحكومية، كما استعرضت اللجنة المقترحات التطويرية المتصلة بالخدمات والمشاركة الالكترونية، كما اطلعت على مستجدات مشروع التحول الرقمي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
كلمات دالة
MENAFN03102024000055011008ID1108745482
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.