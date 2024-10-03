فعاليات وطنية تؤكد أهمية تعزيز روح التعاون وحفظ الثوابت الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬أهمية‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ورص‭ ‬الصفوف،‭ ‬وتوجيه‭ ‬الأبناء‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬والمدارس‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مثمنين‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬واللقاءات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬عبّر‭ ‬عبدالحسين‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬ضيف‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬دمستان‭ ‬الخيرية‭ ‬عن‭ ‬اشادته‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وقال‭ ‬آل‭ ‬ضيف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬تُعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الحضور‭ ‬الكبير‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬المواطنين‭ ‬بوطنهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنه‮»‬‭.‬





وأضاف‭ ‬أن‭ ‬واجبنا‭ ‬كمواطنين‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬يدنا‭ ‬بيد‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الوطن،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬الراهنة،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المجتمعي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتحصينه‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬يوسف‭ ‬المحميد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الخيرية‭ ‬بلقاء‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مع‭ ‬ابناء‭ ‬الوطن‭ ‬واصفاً‭ ‬إياه‭ ‬باللقاء‭ ‬الناجح،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬دائمًا‭ ‬نتفاءل‭ ‬بحديث‭ ‬الوزير،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬وابنائه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الأحاديث‭ ‬وتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬والنصح،‭ ‬وهي‭ ‬سمة‭ ‬متأصلة‭ ‬في‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المحميد‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬هما‭ ‬أساس‭ ‬أي‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وأن‭ ‬كلمة‭ ‬الوزير‭ ‬جاءت‭ ‬لتذكرنا‭ ‬كأولياء‭ ‬أمور‭ ‬بضرورة‭ ‬توعية‭ ‬أبنائنا‭ ‬وشبابنا،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بمصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬اولا،‭ ‬وعدم‭ ‬التأثر‭ ‬بالأصوات‭ ‬المغرضة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬بلدنا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬تظل‭ ‬بلدًا‭ ‬آمنًا‭ ‬ومستقرًا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬جميعًا‭ ‬المحافظة‭ ‬عليه‭.‬

وقال‭ ‬شوقي‭ ‬إبراهيم‭ ‬قمبر‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كلمة‭ ‬الوزير‭ ‬أثلجت‭ ‬صدورنا‭ ‬وجاءت‭ ‬في‭ ‬وقتها،‭ ‬ولامست‭ ‬واقع‭ ‬المجتمع‭ ‬بأسره‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الناجحة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وسنسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬





تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الناشط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬محمد‭ ‬جراح‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ورص‭ ‬الصفوف،‭ ‬موضحاً‭ ‬ضرورة‭ ‬توجيه‭ ‬الأبناء‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬والمدارس‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جميعًا‭ ‬متكاتفين‭ ‬يدًا‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ونحن‭ ‬نقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬قلبًا‭ ‬وقالبًا‭ ‬في‭ ‬جهوده‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬هو‭ ‬الأساس،‭ ‬وبدونه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬بلد‭ ‬أن‭ ‬يزدهر‭ ‬أو‭ ‬يعيش‭ ‬بسلام‭ ‬وبفضل‭ ‬الله،‭ ‬نحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬وأمان،‭ ‬ونحن‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬سند‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬وداعمون‭ ‬له‭.‬

واكد‭ ‬عبدالشهيد‭ ‬عباس‭ ‬البناي‭ ‬ان‭ ‬المجالس‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬تعلمنا‭ ‬منها‭ ‬ومن‭ ‬أجدادنا‭ ‬وآبائنا‭ ‬القيم‭ ‬والأخلاق،‭ ‬منوهاً‭ ‬أن‭ ‬المجالس‭ ‬بمثابة‭ ‬مدارس‭ ‬تعلمنا‭ ‬الحياة‭ ‬والنشاطات‭ ‬المختلفة‭.‬

وأشار‭ ‬البناي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المناسبات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المجالس‭ ‬كانت‭ ‬تجمعنا‭ ‬كأبناء‭ ‬وطن‭ ‬واحد،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الطائفة،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬البحرين‭ ‬مثالاً‭ ‬للوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وكلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬اليوم‭ ‬وضعت‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التلاحم‭.‬

بدورها‭ ‬شددت‭ ‬جليلة‭ ‬العلوي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الجهات‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬المتميز‭ ‬للأساتذة‭ ‬والشخصيات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬اليوم‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬شبابنا‭ ‬وأبنائنا،‭ ‬لضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المتماسك‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬علينا‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرارنا‭ ‬وأمننا،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬لأي‭ ‬مؤثرات‭ ‬خارجية‭ ‬بالتأثير‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الترابط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬أساس‭ ‬أمننا‭ ‬وأماننا‭.‬

‭ ‬بدوره‭ ‬شدد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬علي‭ ‬الطويل‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬بيننا‭ ‬ونحن‭ ‬جميعاً‭ ‬نشعر‭ ‬بأننا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬وكل‭ ‬فرد‭ ‬منا‭ ‬يعتبر‭ ‬نفسه‭ ‬شريكاً‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬البلاد‮«‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬علينا‭ ‬جميعاً‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬استتباب‭ ‬الأمن‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬الوطن‭.‬





مؤتمنون‭ ‬على‭ ‬الأمانة

وأشارت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جاءت‭ ‬متوافقة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬ومصلحة‭ ‬الوطن،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬كلمته‭ ‬جامعة‭ ‬لكل‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬وقد‭ ‬تفاعل‭ ‬الجميع‭ ‬معها،‭ ‬وكانت‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭ ‬وبضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬فنحن‭ ‬مؤتمنون‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأمانة،‭ ‬وما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أمور‭ ‬اقليمية‭ ‬يجب‭ ‬الا‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬شق‭ ‬صف‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ .‬

واشادت‭ ‬بكلمة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬خارطة‭ ‬طريق،‭ ‬مؤكدة‭ ‬اننا‭ ‬سنكون‭ ‬سفراء‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬لكلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملنا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬كممثلين‭ ‬للشعب‭ ‬وكمواطنين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبداللطيف‭ ‬المحمود‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬منطقتنا‭ ‬ليست‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الفتن‭ ‬وهذه‭ ‬مرحلة‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬تروٍ،‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬‮«‬واعتصموا‭ ‬بحبل‭ ‬الله‭ ‬جميعا‭ ‬ولا‭ ‬تفرقوا‮»‬‭ ‬كما‭

‬حذرنا‭ ‬الرسول‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬الفتن،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬ان‭ ‬يهدي‭ ‬الجميع‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خير‭ ‬وصلاح‭ ‬للوطن،‭ ‬مشيدا‭ ‬فضيلته‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وباللقاءات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬يعقدها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭

‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتلاحم‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي‭ .‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬عبدالأمير‭ ‬سلمان‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الوطن،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توحيد‭ ‬الصف‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬ونبذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬شأنه‭ ‬ان‭ ‬يفرق‭ ‬طوائف‭ ‬المجتمع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬الوقوف‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬المساس‭ ‬بأمن‭ ‬المجتمع‭.‬





يدا‭ ‬بيد

وثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الفرادان‭ ‬إمام‭ ‬مسجد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسن‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬فتح‭ ‬ابوابه‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬والوجهاء‭ ‬لإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬والتشاور‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن،‭ ‬وضرورة‭ ‬تجنيب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اية‭ ‬تداعيات،‭ ‬وقال‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ومع‭ ‬كافة‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمواطنين‭ ‬لحماية‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وابعاده‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬صراعات‭.‬

ونوه‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬مدن‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬للوقوف‭ ‬صفا‭ ‬واحد‭ ‬لأمن‭ ‬الوطن‭ ‬وحماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬داعيا‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أبنائهم‭ ‬وتجنيبهم‭ ‬الخروج‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتطويره‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحدي‭ ‬ان‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬اليوم‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬الوطني‭ ‬ونبذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬شأنه‭ ‬المساس‭ ‬بأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع،‭ ‬وكان‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬مثمرا‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬مناقشته‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬المواطن‭ ‬وتؤكد‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬واليوم‭ ‬نحن‭ ‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعاون‭ ‬والتآزر‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭. ‬





مرحلة‭ ‬صعبة

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬مجيد‭ ‬العصفور‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬والعالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬بمرحلة‭ ‬صعبة،‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬الالتفاف‭ ‬حول‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬وتوحيد‭ ‬الصف‭ ‬الوطني‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬العام‭.‬

وأضاف‭: ‬لقد‭ ‬جاءت‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لتوكد‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تماسكنا‭ ‬ووحدتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬وألا‭ ‬ندع‭ ‬القضايا‭ ‬الخارجية‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع،‭ ‬لأن‭ ‬الأمن‭ ‬هو‭ ‬توأم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بهذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬التشاورية‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬لما‭ ‬فيها‭ ‬تبادل‭ ‬للآراء‭ ‬لحماية‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬من‭ ‬الفتن‭.‬

وأوضح‭ ‬نوار‭ ‬عبدالله‭ ‬المطوع‭ ‬ان‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مع‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬يمثل‭ ‬صورة‭ ‬حية‭ ‬من‭ ‬اللحمة‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬ويؤكد‭ ‬قوة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتكاتف‭ ‬المجتمعي‭ ‬الذي‭ ‬يميز‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الاصعدة‭ ‬كافة‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ونحن‭ ‬نفخر‭ ‬اليوم‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬لرجال‭ ‬الامن،‭ ‬فهم‭ ‬فخر‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭.‬

واشار‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬حسين‭ ‬سلمان‭ ‬العويناتي‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التشرف‭ ‬بلقاء‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الموقر،‭ ‬والاستماع‭ ‬الى‭ ‬كلمته‭ ‬المباركة‭ ‬وكانت‭ ‬جامعة‭ ‬لمعاني‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وحثه‭ ‬على‭ ‬استشعار‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬وما‭ ‬يتطلبه‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬فيه‭ ‬أحداث‭ ‬تعصف‭ ‬بالمنطقة‭ ‬من‭ ‬تكاتف‭ ‬وتلاحم‭ ‬ابناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الذي‭ ‬ننتمي‭ ‬اليه،‭ ‬وهو‭ ‬السياج‭ ‬والحصن‭ ‬الآمن‭ ‬لحفظ‭ ‬واستقرار‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‭.‬

وقال‭: ‬نشكر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬دعوته‭ ‬لنا‭ ‬وسعة‭ ‬صدره‭ ‬ومشاركتنا‭ ‬هواجسه‭ ‬الوطنية‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬حنكته‭ ‬وحكمته‭ ‬وتجاربه‭ ‬الوطنية،‭ ‬وأن‭ ‬دعوته‭ ‬للجميع‭ ‬وللآباء‭ ‬خصوصا‭ ‬ان‭ ‬يتحملوا‭ ‬ـ‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬موقعه‭ ‬ـ‭ ‬مسؤولية‭ ‬الموقف‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬ويشد‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬رجال‭ ‬الأمن،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬والكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تقرب‭ ‬وتوحد‭ ‬ولا‭ ‬تفرق‭ ‬والتي‭ ‬تبث‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬خلف‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأعرب‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬بلجيك‭ ‬رئيس‭ ‬مأتم‭ ‬العجم‭ ‬الكبير،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لكلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

وأوضح‭ ‬محمد‭ ‬بلجيك‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تمثل‭ ‬نهجاً‭ ‬واضحاً‭ ‬لرؤى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬وعدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬الأفكار‭ ‬الهدامة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تفكيك‭ ‬المجتمعات،‭ ‬والتي‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬اتباعه،‭ ‬مشيداً‭ ‬بحكمة‭ ‬معاليه‭ ‬ومعرفته‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مأتم‭ ‬العجم‭ ‬الكبير‭ ‬أن‭ ‬الولاء‭ ‬وحب‭ ‬الوطن‭ ‬شعور‭ ‬إنساني‭ ‬نبيل،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬عدم‭ ‬خيانة‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانتماءات‭ ‬المتعصبة‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬الإرهاب‭ ‬والقتل‭ ‬والدمار‭.‬

وأشار‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬بلجيك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يؤكد‭ ‬دائماً‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬النبيلة،‭ ‬وحب‭ ‬الوطن،‭ ‬والولاء‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الناجحة‭ ‬وتوفير‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لجميع‭ ‬أطياف‭ ‬ومذاهب‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل‭.‬

وأشاد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬وطني‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭. ‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬تأتي‭ ‬ترسيخا‭ ‬للثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بالقيم‭ ‬الأصيلة‭ ‬والروح‭ ‬الوطنية‭ ‬المتجذرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الوزير‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التماسك‭ ‬واللحمة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ووحدة‭ ‬الصف‭ ‬الوطني‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬وتماسك‭ ‬نسيجه‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حكمة‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬نوهت‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬الحيوي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬تحث‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ورفض‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬للإخلال‭ ‬بالثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ولاءات‭ ‬خارجية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوطنية‭ ‬الحقة‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬الفخر‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬ومكتسباتها‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬أن‭ ‬الواجب‭ ‬الذي‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وطنه،‭ ‬وعدم‭ ‬إثارة‭ ‬الفتن‭ ‬أو‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬دعائم‭ ‬منظومة‭ ‬السلم‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وعدم‭ ‬الخروج‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬المظاهر‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬بسبب‭ ‬التحريضات‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعير‭ ‬لأمن‭ ‬البحرين‭ ‬أي‭ ‬أهمية‭ ‬بل‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬صناعة‭ ‬الفوضى‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاكتراث‭ ‬بمستقبلهم‭ ‬الأسري‭ ‬والوظيفي‭ ‬والمجتمعي‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬النصح‭ ‬والمشورة‭ ‬التي‭ ‬أوصى‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬هي‭ ‬الخطوة‭ ‬الواجبة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬النسيج‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬للروح‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مجتمعات‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬بالحروب‭ ‬والنزاعات‭ ‬والنعرات‭ ‬الطائفية‭ ‬والعنصرية‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستجابة‭ ‬للتحريض‭ ‬وعدم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬أوطانهم‭ ‬ما‭ ‬ترك‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬للإرهاب‭ ‬والأعمال‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬ونهب‭ ‬خيرات‭ ‬أوطانهم‭ ‬وغياب‭ ‬الاستقرار‭ ‬وانتشار‭ ‬الفقر‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬أقل‭ ‬مقومات‭ ‬المعيشة‭.‬

وشدد‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬على‭ ‬مسؤولية‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بمسؤولياتهم‭ ‬تجاه‭ ‬وطنهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضبط‭ ‬سلوكيات‭ ‬أبنائهم‭ ‬وعدم‭ ‬انجرارهم‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬يخالف‭ ‬القانون،‭ ‬وبعدها‭ ‬تكرار‭ ‬أسطوانة‭ ‬المطالبة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬خلافاً‭ ‬للقانون،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬التحديات‭ ‬والأخطار‭ ‬المحيطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬تستوجب‭ ‬التعامل‭ ‬بحزم‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تهاون‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس‭: ‬إن‭ ‬خطاب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬حمل‭ ‬مضامين‭ ‬مهمة‭ ‬تؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحروب‭ ‬والنزاعات‭ ‬وغياب‭ ‬الاستقرار‭ ‬لدى‭ ‬شعوبهم،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬سمة‭ ‬من‭ ‬سمات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وهي‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التهاون‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬زعزعتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أقوال‭ ‬أو‭ ‬أفعال‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬الى‭ ‬الوطنية‭ ‬بأي‭ ‬صلة‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬المسؤولية‭ ‬تقع‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والعقلاء‭ ‬والمؤثرين‭ ‬مجتمعيا‭ ‬ورجال‭ ‬الدين‭ ‬والخطباء‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الأبناء‭ ‬إلى‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمس‭ ‬أمن‭ ‬البحرين،‭ ‬ويجب‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬مكفولة‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدستور،‭ ‬والوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬والروح‭ ‬المسؤولة‭ ‬التي‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬الجميع‭ ‬تجاه‭ ‬الوطن‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬بوخماس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترابط‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬الداخل‭ ‬البحريني،‭ ‬ولا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬لمن‭ ‬يستهدف‭ ‬البلاد‭ ‬بأن‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬أو‭ ‬إثارة‭ ‬الفتن،‭ ‬ومواجهة‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بمفهوم‭ ‬الاحتواء‭ ‬المجتمعي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭.‬

ورفع‭ ‬صلاح‭ ‬محمد‭ ‬بوحسن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحرق‭ ‬الخيرية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬الى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬والحرص‭ ‬المستديم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه،‭ ‬وتوجيهاتهم‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الرعاية‭ ‬للمواطنين‭ ‬بالتواصل‭ ‬معهم‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تلبيتها‭ ‬لتكون‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مواطنيها‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬أجلهم‭ ‬والساعية‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مكتسباتهم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

وأعرب‭ ‬بوحسن‭ ‬عن‭ ‬تشرفه‭ ‬بحضور‭ ‬لقاء‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬ضمت‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬ضمن‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬نهجا‭ ‬ثابتا‭ ‬له‭ ‬ولوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬تجسدت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬المعاني‭ ‬السامية‭ ‬للحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعاون‭ ‬والتآزر‭ ‬والحرص‭ ‬الأشد‭ ‬على‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي،‭ ‬استنادًا‭ ‬الى‭ ‬القيم‭ ‬الأصيلة‭ ‬والثوابت‭ ‬الجامعة‭ ‬لجميع‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحرق‭ ‬الخيرية‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬المبارك‭ ‬كانت‭ ‬زاخرة‭ ‬بالمعاني‭ ‬الوطنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬ومعبرة‭ ‬عن‭ ‬الصورة‭ ‬الناصعة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وما‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬أبنائه‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬وروابط‭ ‬وما‭ ‬يتسمون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ولاء‭ ‬وانتماء‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وقيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬وحرص‭ ‬بالغ‭ ‬على‭ ‬مصالحه‭ ‬وما‭ ‬يميزهم‭ ‬من‭ ‬انضباط،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬بوعي‭ ‬شديد‭ ‬ومسؤولية‭ ‬تامة‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الإقليمية‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬والحساسية‭ ‬لتواصل‭ ‬سفينة‭ ‬الوطن‭ ‬سيرها‭ ‬ومسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬المضيئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬

وأضاف‭ ‬بوحسن‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬معان‭ ‬ودلالات‭ ‬سيظل‭ ‬نبراسًا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والسلوك‭ ‬الشخصي‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬فهذا‭ ‬الوطن‭ ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬هو‭ ‬لمن‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬ويفتخر‭ ‬بهويته‭ ‬الوطنية،‭ ‬تلك‭ ‬الهوية‭ ‬الجامعة‭ ‬لكل‭ ‬أبنائه‭ ‬والموحدة‭ ‬لأطيافه‭ ‬والملهمة‭ ‬لهم‭ ‬لبذل‭ ‬كل‭ ‬غال‭ ‬ونفيس‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬والمانعة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬انتماءات‭ ‬أو‭ ‬ولاءات‭ ‬أخرى‭.‬

وشدد‭ ‬بوحسن‭ ‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬المضاعفة‭ ‬لمسؤولي‭ ‬ومنتسبي‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بما‭ ‬يميزها‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وبما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬توعوي‭ ‬وإنساني‭ ‬واجتماعي،‭ ‬فعليها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬المسؤولية‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الأرضية‭ ‬الصلبة‭ ‬الراسخة‭ ‬لتجاوز‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭.‬

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