الجامعة العربية ترفض حملة تشويه جهود المنظمات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 3 - 10 (كونا) -- أعربت جامعة
الدول العربية عن رفضها حملة التشويه والتضليل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد جهود المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما جهودها في كشف جرائم الاحتلال المرتكبة ضد العاملين في هذه المؤسسات.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي انعقد اليوم الخميس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن وبطلب من العراق لبحث استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.
وأبدى البيان الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والشخصيات الدولية العاملة في المجال الإنساني والقانوني في الأراضي العربية الفلسطينية واللبنانية والسورية واليمنية.
واستنكر التصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي التي وصفت غوتيريش بأنه "شخص غير مرغوب به "وذلك في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها.
وشدد البيان على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وآليات العدالة الدولية تتعرض لضغوط سياسية كبيرة تهدف إلى تشويه صورتها وتعطيل دورها الإنساني والقانوني والسياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية.
ودان تصريحات الاحتلال الإسرائيلي ضد مسؤولي المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية وكذلك استهداف مقرات تلك المنظمات وتدميرها في غزة ووقوع أعداد كبيرة من كوادرها ضحايا لاعتداء الاحتلال.
وطالب البيان بضرورة استمرار العمل الإنساني والقانوني لتلك المنظمات والهيئات الدولية على الرغم من محاولات القوة القائمة بالاحتلال ممارسة الإرهاب السياسي ضدها. (النهاية)
م م / م ع ع
MENAFN03102024000071011013ID1108744789
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