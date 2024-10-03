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الجامعة العربية ترفض حملة تشويه جهود المنظمات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية

10/3/2024 2:56:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 10 (كونا) -- أعربت جامعة الدول العربية عن رفضها حملة التشويه والتضليل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد جهود المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما جهودها في كشف جرائم الاحتلال المرتكبة ضد العاملين في هذه المؤسسات.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي انعقد اليوم الخميس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن وبطلب من العراق لبحث استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.
وأبدى البيان الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والشخصيات الدولية العاملة في المجال الإنساني والقانوني في الأراضي العربية الفلسطينية واللبنانية والسورية واليمنية.
واستنكر التصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي التي وصفت غوتيريش بأنه "شخص غير مرغوب به "وذلك في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها.
وشدد البيان على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وآليات العدالة الدولية تتعرض لضغوط سياسية كبيرة تهدف إلى تشويه صورتها وتعطيل دورها الإنساني والقانوني والسياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية.
ودان تصريحات الاحتلال الإسرائيلي ضد مسؤولي المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية وكذلك استهداف مقرات تلك المنظمات وتدميرها في غزة ووقوع أعداد كبيرة من كوادرها ضحايا لاعتداء الاحتلال.
وطالب البيان بضرورة استمرار العمل الإنساني والقانوني لتلك المنظمات والهيئات الدولية على الرغم من محاولات القوة القائمة بالاحتلال ممارسة الإرهاب السياسي ضدها. (النهاية)

م م / م ع ع




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