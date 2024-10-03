هل تنفذ إسرائيل فعلاً هجوماً على إيران خلال أيام؟

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- تجري الأجهزة الأمنية للاحتلال إلى جانب المستوى السياسي مشاورات مكثفة استعدادًا لاحتمالية شن هجوم على إيران، ردًّا على الضربات الأخيرة التي أطلقت خلالها نحو 180 صاروخًا من طهران على تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الهجوم على إيران قد يتم تنفيذه خلال الأيام المُقبلة.

وبحسب "يديعوت"، فإن لدى إسرائيل مجموعة موسعة من الردود على الهجوم الإيراني، فيما يبدو واضحًا للجميع أن الرد على الهجوم الإيراني سيكون كبيرًا وموجهًا ضد مواقع إستراتيجية.



خيارات الرد

وفي السياق ذاته، قال مصدر إسرائيلي مُطلع إن "الهجوم الذي ستقرر إسرائيل شنّه على إيران سيكون كبيرًا وواسع النطاق".

ووفقًا للصحيفة، قد يكون الهجوم الإسرائيلي على إيران ضد منشآت النفط، والغاز، والمنشآت النووية، ومنظومة الدفاع الجوي المضادة للطائرات، مع التركيز على المنظومة التي تحمي المنشآت النووية، والمراكز العسكرية.



وأضافت الصحيفة أن كل خيار من الخيارات الرد على الهجوم الإيراني يعتبر إستراتيجيًّا، ومن الممكن أن يشمل الرد أكثر من خيار، كما يمكن بدء الهجوم الإسرائيلي ببضع طرق، وليس من الضروري أن يأتي الرد على شكل هجوم جوي.

وقال المصدر المُطلع إن "هُناك رغبة إسرائيلية في الرد المُرتقب لإظهار قدرات تل أبيب للإيرانيين وللعالم".



وأضاف: "لا نريد أن نطلب المساعدة من الحلفاء، فالرد على الهجوم الإيراني سيكون مستقلًا، ويمكن لإسرائيل أن تؤذي الإيرانيين بضع مرات أكثر مما يتخيلون، فسلة الرد لدينا تحوي خيارات واسعة".



تحقيق الردع

كما أكد المصدر أن "منظومة الاعتبارات تشمل أيضًا توصيل رسالة لإيران مفادها أن إسرائيل لا تخشى مخاطر الحرب الإقليمية، وجعل الإيرانيين يفهمون أن الأمر لا يستحق العبث مع إسرائيل".



واختتم: "لا يمكن لأحد أن يتوقع أنه إذا رددنا بهذه الطريقة، فلن ينتهي بنا الأمر إلى تبادل الضربات أو الحرب، هذا بالتأكيد خيار، والاعتبار في الرد ليس تجنب الحرب، بل تحقيق الردع والإضرار بالخصم".



كما أجرى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مناقشة أمنية، بمشاركة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والسكرتير العسكري لنتنياهو رومان جوفمان.

كما اجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، لكنه لم يناقش خطط الرد الإسرائيلية على الهجوم الإيراني.