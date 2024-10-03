الجيش الإسرائيلي يقر باستهداف مبنى بلدية بنت جبيل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه هاجم مبنى بلدية بنت جبيل في غارة جوية، زاعما استخدامه من قبل مقاتلي حزب الله، وذلك في بيان شدد من خلاله على "استمرار العمليات البرية في جنوب لبنان".
واستعرض البيان عددا من الهجمات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان، رغم أن البيان جاء للتركيز على العمليات البرية للجيش الإسرائيلي، كما أن مقطع الفيديو الذي أرفقه يوثق الهجوم الجوي على مبنى بلدية بنت جبيل.
وفقًا للبيان، فقد زعم جيش الاحتلال أنه تم خلال الساعات الماضية القضاء على حوالي 60 مقاوما من عناصر حزب الله، واستهداف 200 هدف من الجو ادعى أنها تابعة لحزب الله.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات سلاح الجو، بالتنسيق مع فرقة 36، نفذت غارة مركزة استهدفت مبنى بلدية بنت جبيل، حيث كان يعمل عدد من مسلحي حزب الله. وقد استشهد
خلال الغارة حوالي 15 مقاوما كانوا داخل المبنى".
وكعادته زعم الجيش الاسرائيلي أن "حزب الله ينتهك بشكل منهجي القانون الدولي، ويستغل المؤسسات الحكومية والمباني المدنية، ويستخدم المدنيين كدروع بشرية لتنفيذ عملياته بهدف استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين في إسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته، بتوجيه من القيادة الشمالية، هاجمت "حوالي 200 هدف في مناطق متعددة بلبنان، شملت مباني عسكرية، ومسلحين، ومستودعات أسلحة، ونقاط مراقبة، وبنية تحتية عسكرية".
وادعى الجيش أيضًا أنه "بالتعاون مع فرقة 98، تم القضاء على مقاومين أطلقوا صواريخ باتجاه منطقة 'ريخس راميم' (جبل المنارة) أمس".
وأشار البيان إلى أنه "في وقت لاحق، رصدت فرقة 36 مقاومين يطلقون النار باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، وتم القضاء عليهم سريعًا بواسطة طائرات سلاح الجو".
وأضاف أنه "في ساعات الصباح، أطلق مقاومان من حزب الله النار على قوات من لواء غولاني، وتم التعامل معهما بسرعة، حيث قامت طائرة سلاح الجو بالتعاون مع وحدة الهجوم التابعة للواء النار 282 بتصفيتهما".
وادعى الجيش الإسرائيلي أنه لم تسجل إصابات في صفوف قواته.
MENAFN03102024000205011050ID1108742576
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.