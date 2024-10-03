الجيش الإسرائيلي يقر باستهداف مبنى بلدية بنت جبيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه هاجم مبنى بلدية بنت جبيل في غارة جوية، زاعما استخدامه من قبل مقاتلي حزب الله، وذلك في بيان شدد من خلاله على "استمرار العمليات البرية في جنوب لبنان".

واستعرض البيان عددا من الهجمات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان، رغم أن البيان جاء للتركيز على العمليات البرية للجيش الإسرائيلي، كما أن مقطع الفيديو الذي أرفقه يوثق الهجوم الجوي على مبنى بلدية بنت جبيل.

وفقًا للبيان، فقد زعم جيش الاحتلال أنه تم خلال الساعات الماضية القضاء على حوالي 60 مقاوما من عناصر حزب الله، واستهداف 200 هدف من الجو ادعى أنها تابعة لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات سلاح الجو، بالتنسيق مع فرقة 36، نفذت غارة مركزة استهدفت مبنى بلدية بنت جبيل، حيث كان يعمل عدد من مسلحي حزب الله. وقد استشهد

خلال الغارة حوالي 15 مقاوما كانوا داخل المبنى".

وكعادته زعم الجيش الاسرائيلي أن "حزب الله ينتهك بشكل منهجي القانون الدولي، ويستغل المؤسسات الحكومية والمباني المدنية، ويستخدم المدنيين كدروع بشرية لتنفيذ عملياته بهدف استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين في إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته، بتوجيه من القيادة الشمالية، هاجمت "حوالي 200 هدف في مناطق متعددة بلبنان، شملت مباني عسكرية، ومسلحين، ومستودعات أسلحة، ونقاط مراقبة، وبنية تحتية عسكرية".

وادعى الجيش أيضًا أنه "بالتعاون مع فرقة 98، تم القضاء على مقاومين أطلقوا صواريخ باتجاه منطقة 'ريخس راميم' (جبل المنارة) أمس".

وأشار البيان إلى أنه "في وقت لاحق، رصدت فرقة 36 مقاومين يطلقون النار باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، وتم القضاء عليهم سريعًا بواسطة طائرات سلاح الجو".

وأضاف أنه "في ساعات الصباح، أطلق مقاومان من حزب الله النار على قوات من لواء غولاني، وتم التعامل معهما بسرعة، حيث قامت طائرة سلاح الجو بالتعاون مع وحدة الهجوم التابعة للواء النار 282 بتصفيتهما".

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه لم تسجل إصابات في صفوف قواته.