إعلام عبري: دوي انفجارات قوية في تل أبيب

إعلام عبري: دوي انفجارات قوية في تل أبيب
التاريخ
10/3/2024 4:51:20 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت القناة 12 العبرية سماع دوي انفجارات قوية
في منطقة "تل أبيب الكبرى" وسط "إسرائيل".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه، "اعترضنا
هدفا جويا مشبوها قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى".
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