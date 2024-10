PUMA تستكشف المواد المصنوعة من الجلد الطبيعي مقارنةً بالجلد النباتي مع سفيرة الأهداف العالمية

MENAFN - AETOSWire) هرتسوغن آوراخ، ألمانيا--(BUSINESS WIRE )-- تطلق شركة PUMA إزاء استجابتها للطلب المتزايد من المستهلكين لقدر أكبر من الشفافية من صناعة الأزياء، سلسلة KnowYourStuff#، وهي سلسلة محتوى تعليمي تخوض في أحد أكثر موضوعات الأزياء إثارة للجدل اليوم - الجلد الطبيعي مقارنةً بالجلد النباتي - والتأثير البيئي لكليهما.

تم إعداد سلسلة KnowYourStuff# بالتعاون مع Aishwarya Sharma، إحدى الأصوات المعبِّرة عن رؤية PUMA وسفيرة الأهداف العالمية، وتُفسِّر التعقيدات والتطورات حول استخدام الجلود وبدائلها. يمكن مشاهدة القصة المكونة من سبع حلقات على حساب PUMA على YouTube ومنصَّة Aishwarya على Instagram اعتبارًا من اليوم، وسيتم طرحها على مدار الأسبوعين المقبلين.

صرَّحت Anne-Laure Descours ، مديرة المشتريات في PUMA قائلةً: "بالتطرُّق إلى تعقيدات المواد المستخدمة في منتجاتنا، مثل الجلود وبدائلها، نأمل في خلق محادثة أكثر استنارة وتوازنًا حول خيارات الملابس والأحذية المستدامة، وهو أمر يتسم بأهمية بالغة لدفع التغيير الإيجابي". "تُعدُّ سلسلة KnowYourStuff# شهادة على التزامنا بالشفافية والوعد الذي قطعناه خلال "مؤتمر الشعب" لإشراك الجيل القادم كجزء من هذه المناقشات المهمة."

تُشكِّل سلسلة KnowYourStuff# جزءًا من التزام PUMA وإجراءاتها لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الاستدامة، حيث تُعدُّ Aishwarya واحدة من الداعمات الأربع في مبادرة Voices of a RE:GENERATION التي اختارتها PUMA للمساعدة في تفسير مفهوم الاستدامة بطريقة من شأنها إشراك الجيل القادم.

قالت Aishwarya Sharma: "يتمثل هدفي من سلسلة #KnowYourStuff في تثقيف جمهوري والشباب في جميع أنحاء العالم وتمكينهم". "قد ينطوي موضوع الاستدامة على تعقيدات، كما أن موضوع الجلود يتضمَّن مواضيع حسَّاسة، ومن ثمَّ، حرصت بشدة على التأكُّد من التطرُّق إلى هذا الموضوع بطريقة منفتحة وشفافة تلهم الأشخاص ليصبحوا على دراية بالمواد التي يختارون ارتداءها."

تُقدِّم Aishwarya بدءًا من زيارة أرشيف PUMA إلى مشاهدة عملية معالجة الجلود خلف الكواليس في تايلاند، تقريرًا عن مهمتها في البحث عن الحقائق، وتشجع الجماهير على الاطّلاع على سلسلة KnowYourStuff#. وخلال رحلتها، تتطرَّق Aishwarya إلى مختلف الآراء حول الجلود مع الضيوف، بما في ذلك الأطراف المعنية الرئيسية في PUMA ومنظمة People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). تتضمَّن المحادثات الرئيسية رعاية الحيوان واستخدام الجلود كمنتج ثانوي لصناعة لحوم البقر، وتربية الماشية والمخاوف بشأن إزالة الغابات، وعملية دباغة الجلود، والابتكارات المادية الجديدة والتحديات التي تواجه الصناعة.

وبالرغم أن شركة PUMA لديها سجل حافل في التعامل مع الجلود، يعود تاريخه إلى الخمسينيات من القرن العشرين، إلا أن الجلود اليوم تمثل ما يقرب من 4% من المواد التي تم استخدامها في تصنيع أحذيتها. وتتضمَّن أهدافًا استراتيجية 10For25 التي أطلقتها PUMA الحصول على 100% من الجلود من مصادر معتمدة، وتتعاون العلامة التجارية اليوم مع أطراف ثالثة ، مثل Leather Working Group، لضمان الحصول على جميع الجلود من مدابغ معتمدة. بالإضافة إلى ذلك، تعهد PUMA إلى استشارة منظمات حماية الحيوان بشكلٍ منتظم لمراجعة سياساتها وإجراءاتها المتعلقة برفاهية الحيوان.

لمشاهدة الحلقة الأولى من سلسلة #KnowYourStuff، تفضَّل بزيارة حساب PUMA على YouTube أو تابع قناة Aishwarya على Instagram من خلال الهاشتاج @figuramoda.

تفضَّل بزيارة لمعرفة المزيد من المعلومات.

ملاحظات للمحررين:

ملخَّص حلقة KnowYourStuff#

الحلقة 1 - استعد معي لمعرفة KnowYourStuff# - بث مباشر بتاريخ 2 أكتوبر 2024

مقدمة عن المسلسل ورحلة Aishwarya للكشف عن محتوى المحادثة حول الجلد الطبيعي مقارنةً بالجلد النباتي

الحلقة 2 – الجلود: الإيجابيات والسلبيات – بث مباشر بتاريخ 7 أكتوبر 2024



مناقشة مع Frank Schmidt، مدير المسؤولية للشركات (PETA) وVeronique Rochet، مدير الاستدامة الأول (PUMA)، لفهم الحقائق والمزايا والعيوب المتعلقة بالجلود والبدائل الجلدية تسليط الضوء على الجلود باعتبارها منتجًا ثانويًا لإنتاج لحوم البقر، واعتبارات رعاية الحيوان ومعالجة مخاوف إزالة الغابات

الحلقة 3 – تطوُّر PUMA المستمر – بث مباشر بتاريخ 9 أكتوبر 2024



Aishwarya تزور المقر الرئيسي لشركة PUMA وتعقد مناقشة مع Romain Girard، نائب رئيس قسم الابتكار وUlrich Planer، رئيس أرشيف PUMA مناقشات تكشف عن منتجات الجلد التاريخية التي استخدمتها PUMA في الماضي

الحلقة 4 – المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الجلود – بث مباشر بتاريخ 11 أكتوبر 2024



تتوجه Aishwarya إلى مصنع دباغة الجلود في تايلاند لاستكشاف عملية دباغة الجلود تستكشف Aishwarya الاستخدام الكيميائي في إنتاج الجلود

الحلقة 5 – ماذا عن الماء – بث مباشر بتاريخ 14 أكتوبر 2024

تواصل Aishwarya رحلتها في استكشاف مدبغة الجلود وتتناول موضوعات مثل معالجة المياه والصرف الصحي في إنتاج الجلود

الحلقة 6 – البدائل – بث مباشر بتاريخ 16 أكتوبر 2024



تعود Aishwarya إلى المقر الرئيسي لشركة PUMA بعد اكتشافاتها في مدبغة الجلود تتحدث Aishwarya مع Romain Girard، نائب رئيس قسم الابتكار في PUMA، حول البدائل الجلدية التي استكشفتها PUMA في الماضي

الحلقة 7 – هل تعلم KnowYourStuff# – بث مباشر بتاريخ 18 أكتوبر 2024



تتوجَّه Aishwarya إلى منزلها وتختتم السلسلة بتلخيص رحلتها تطلب Aishwarya من جمهورها مشاركة الدروس المستفادة، مع فرصة الفوز بزوج من أحذية PUMA RE:SUEDE

PUMA

تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. تقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الأداء تشمل فئات، مثل كرة القدم والجري والتدريب وكرة السلة والغولف ورياضة السيارات. تتعاون الشركة مع مصممين وعلامات تجارية مشهورين من أجل إضفاء الطابع الرياضي على ثقافة الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتمتلك نحو 20 ألف موظف حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هرتسوغن آوراخ بألمانيا.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.