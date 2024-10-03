PUMA تستكشف المواد المصنوعة من الجلد الطبيعي مقارنةً بالجلد النباتي مع سفيرة الأهداف العالمية

MENAFN - AETOSWire) هرتسوغن آوراخ، ألمانيا--(BUSINESS WIRE )-- تطلق شركة PUMA إزاء استجابتها للطلب المتزايد من المستهلكين لقدر أكبر من الشفافية من صناعة الأزياء، سلسلة KnowYourStuff#، وهي سلسلة محتوى تعليمي تخوض في أحد أكثر موضوعات الأزياء إثارة للجدل اليوم - الجلد الطبيعي مقارنةً بالجلد النباتي - والتأثير البيئي لكليهما.

تم إعداد سلسلة KnowYourStuff# بالتعاون مع Aishwarya Sharma، إحدى الأصوات المعبِّرة عن رؤية PUMA وسفيرة الأهداف العالمية، وتُفسِّر التعقيدات والتطورات حول استخدام الجلود وبدائلها. يمكن مشاهدة القصة المكونة من سبع حلقات على حساب PUMA على YouTube ومنصَّة Aishwarya على Instagram اعتبارًا من اليوم، وسيتم طرحها على مدار الأسبوعين المقبلين.

صرَّحت Anne-Laure Descours ، مديرة المشتريات في PUMA قائلةً: "بالتطرُّق إلى تعقيدات المواد المستخدمة في منتجاتنا، مثل الجلود وبدائلها، نأمل في خلق محادثة أكثر استنارة وتوازنًا حول خيارات الملابس والأحذية المستدامة، وهو أمر يتسم بأهمية بالغة لدفع التغيير الإيجابي". "تُعدُّ سلسلة KnowYourStuff# شهادة على التزامنا بالشفافية والوعد الذي قطعناه خلال "مؤتمر الشعب" لإشراك الجيل القادم كجزء من هذه المناقشات المهمة."

تُشكِّل سلسلة KnowYourStuff# جزءًا من التزام PUMA وإجراءاتها لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الاستدامة، حيث تُعدُّ Aishwarya واحدة من الداعمات الأربع في مبادرة Voices of a RE:GENERATION التي اختارتها PUMA للمساعدة في تفسير مفهوم الاستدامة بطريقة من شأنها إشراك الجيل القادم.

قالت Aishwarya Sharma: "يتمثل هدفي من سلسلة #KnowYourStuff في تثقيف جمهوري والشباب في جميع أنحاء العالم وتمكينهم". "قد ينطوي موضوع الاستدامة على تعقيدات، كما أن موضوع الجلود يتضمَّن مواضيع حسَّاسة، ومن ثمَّ، حرصت بشدة على التأكُّد من التطرُّق إلى هذا الموضوع بطريقة منفتحة وشفافة تلهم الأشخاص ليصبحوا على دراية بالمواد التي يختارون ارتداءها."

تُقدِّم Aishwarya بدءًا من زيارة أرشيف PUMA إلى مشاهدة عملية معالجة الجلود خلف الكواليس في تايلاند، تقريرًا عن مهمتها في البحث عن الحقائق، وتشجع الجماهير على الاطّلاع على سلسلة KnowYourStuff#. وخلال رحلتها، تتطرَّق Aishwarya إلى مختلف الآراء حول الجلود مع الضيوف، بما في ذلك الأطراف المعنية الرئيسية في PUMA ومنظمة People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). تتضمَّن المحادثات الرئيسية رعاية الحيوان واستخدام الجلود كمنتج ثانوي لصناعة لحوم البقر، وتربية الماشية والمخاوف بشأن إزالة الغابات، وعملية دباغة الجلود، والابتكارات المادية الجديدة والتحديات التي تواجه الصناعة.

وبالرغم أن شركة PUMA لديها سجل حافل في التعامل مع الجلود، يعود تاريخه إلى الخمسينيات من القرن العشرين، إلا أن الجلود اليوم تمثل ما يقرب من 4% من المواد التي تم استخدامها في تصنيع أحذيتها. وتتضمَّن أهدافًا استراتيجية 10For25 التي أطلقتها PUMA الحصول على 100% من الجلود من مصادر معتمدة، وتتعاون العلامة التجارية اليوم مع أطراف ثالثة ، مثل Leather Working Group، لضمان الحصول على جميع الجلود من مدابغ معتمدة. بالإضافة إلى ذلك، تعهد PUMA إلى استشارة منظمات حماية الحيوان بشكلٍ منتظم لمراجعة سياساتها وإجراءاتها المتعلقة برفاهية الحيوان.

لمشاهدة الحلقة الأولى من سلسلة #KnowYourStuff، تفضَّل بزيارة حساب PUMA على YouTube أو تابع قناة Aishwarya على Instagram من خلال الهاشتاج @figuramoda.

تفضَّل بزيارة لمعرفة المزيد من المعلومات.

ملاحظات للمحررين:

ملخَّص حلقة KnowYourStuff#

الحلقة 1 - استعد معي لمعرفة KnowYourStuff# - بث مباشر بتاريخ 2 أكتوبر 2024

مقدمة عن المسلسل ورحلة Aishwarya للكشف عن محتوى المحادثة حول الجلد الطبيعي مقارنةً بالجلد النباتي

الحلقة 2 – الجلود: الإيجابيات والسلبيات – بث مباشر بتاريخ 7 أكتوبر 2024



مناقشة مع Frank Schmidt، مدير المسؤولية للشركات (PETA) وVeronique Rochet، مدير الاستدامة الأول (PUMA)، لفهم الحقائق والمزايا والعيوب المتعلقة بالجلود والبدائل الجلدية تسليط الضوء على الجلود باعتبارها منتجًا ثانويًا لإنتاج لحوم البقر، واعتبارات رعاية الحيوان ومعالجة مخاوف إزالة الغابات

الحلقة 3 – تطوُّر PUMA المستمر – بث مباشر بتاريخ 9 أكتوبر 2024



Aishwarya تزور المقر الرئيسي لشركة PUMA وتعقد مناقشة مع Romain Girard، نائب رئيس قسم الابتكار وUlrich Planer، رئيس أرشيف PUMA مناقشات تكشف عن منتجات الجلد التاريخية التي استخدمتها PUMA في الماضي

الحلقة 4 – المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الجلود – بث مباشر بتاريخ 11 أكتوبر 2024



تتوجه Aishwarya إلى مصنع دباغة الجلود في تايلاند لاستكشاف عملية دباغة الجلود تستكشف Aishwarya الاستخدام الكيميائي في إنتاج الجلود

الحلقة 5 – ماذا عن الماء – بث مباشر بتاريخ 14 أكتوبر 2024

تواصل Aishwarya رحلتها في استكشاف مدبغة الجلود وتتناول موضوعات مثل معالجة المياه والصرف الصحي في إنتاج الجلود

الحلقة 6 – البدائل – بث مباشر بتاريخ 16 أكتوبر 2024



تعود Aishwarya إلى المقر الرئيسي لشركة PUMA بعد اكتشافاتها في مدبغة الجلود تتحدث Aishwarya مع Romain Girard، نائب رئيس قسم الابتكار في PUMA، حول البدائل الجلدية التي استكشفتها PUMA في الماضي

الحلقة 7 – هل تعلم KnowYourStuff# – بث مباشر بتاريخ 18 أكتوبر 2024



تتوجَّه Aishwarya إلى منزلها وتختتم السلسلة بتلخيص رحلتها تطلب Aishwarya من جمهورها مشاركة الدروس المستفادة، مع فرصة الفوز بزوج من أحذية PUMA RE:SUEDE

PUMA

تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 75 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. تقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الأداء تشمل فئات، مثل كرة القدم والجري والتدريب وكرة السلة والغولف ورياضة السيارات. تتعاون الشركة مع مصممين وعلامات تجارية مشهورين من أجل إضفاء الطابع الرياضي على ثقافة الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتمتلك نحو 20 ألف موظف حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هرتسوغن آوراخ بألمانيا.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.