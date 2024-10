Powin تؤمن تمويلاً بقيمة 200 مليون دولار من رأس المال المقترض من KKR لتعزيز النمو والابتكار في تخزين الطاقة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Powin، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول تخزين طاقة البطاريات، اليوم عن نجاحها في تأمين تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي بشكل أساسي من حسابات التأمين التي تديرها شركة KKR، وهي واحدة من شركات الاستثمار العالمية الرائدة. وستصبح هذه التسهيلات أداةً مفيدةً في دعم احتياجات رأس المال العامل لشركة Powin، ودفع الابتكار المستمر، وتعزيز المرونة المالية للشركة بشكل أكبر مع توسيع دورها القيادي في صناعة التخزين.

ويُحسِّن هذا الوضع الرأسمالي المُعزَّز قدرة شركة Powin على انتهاز الفرصة الهائلة في السوق وتلبية الطلب المتزايد في قطاع تخزين الطاقة العالمي المتوسِّع بسرعة. تتوقَّع Bloomberg New Energy Finance أن يتجاوز سعة سوق تخزين الطاقة 100 جيجاواط/ساعة في عام 2024، ومن المقرر أن ينمو بمعدل سنوي قدره 21%، ليصل إلى 442 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2030. يأتي الطلب العالمي المتزايد على تخزين الطاقة مدعومًا بالتوسُّع السريع في مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى استقرار الشبكة وقدرتها على مجابهة التحديات.

صرَّح Jeff Waters، الرئيس التنفيذي لشركة Powin قائلاً: "تنتابنا حالة من الحماس الشديد للتعاون مع شركة KKR، إحدى الشركات الرائدة في مجتمع الاستثمار، لدعم مهمتنا لنكون شريك تخزين الطاقة الأكثر ثقة بالصناعة". "تُمكِّننا هذه التسهيلات من تسريع وتيرة توسُّعنا، ودفع عجلة الابتكار، وزيادة القيمة لعملائنا، وتعزيز التزامنا بتطوير مستقبل الطاقة المستدامة."

"Powin هي شركةً رائدةً ومبتكرةً في مجال الطاقة النظيفة. "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بدعمهم وجهودهم الرامية إلى توسيع استخدام أنظمة تخزين طاقة البطاريات من خلال خبرتنا العميقة في التمويل القائم على الأصول"، حسبما أفاد Sam Mencoff، أحد المديرين في شركة KKR.

تؤكد حزمة السيولة الاستراتيجية هذه حجم الثقة القوية التي يضعها المستثمرون في رؤية Powin ونموها المستقبلي. يشمل المستثمرون في الأسهم في الشركة Greenbelt Capital Partners وTrilantic وEnergy Impact Partners لعبت شركة Guggenheim Securities, LLC، إحدى الشركات الاستثمارية والاستشارية العالمية المرموقة، دورًا محوريًا كمستشار مالي لشركة Powin، مما أضاف قدرًا كبيرًا من التسهيلات على إتمام عملية جمع رأس المال هذه بنجاح.

نبذة عن شركة Powin:

نعمل في Powin على تطوير الحدود التالية للطاقة وتغيير الطريقة التي نشحذ بها طاقتنا يوميًا من خلال ضمان الاستمتاع بطاقة نظيفة ومرنة وبأسعار معقولة. وبفضل قدرتنا على إنتاج 17 جيجاوات/ساعة من المشاريع المنشورة والجاري تنفيذها، نُعدُّ مزودًا رائدًا وموثوقًا به لتخزين الطاقة مخصَّصًا لإنشاء تجربة عملاء استثنائية من خلال حلول تخزين الطاقة الشاملة. وبما أننا مزوَّد منصَّة تخزين للطاقة عالمي، فإننا نقدم حلولاً وبرامج وخدمات متكاملة للبطاريات لتحسين أداء الشبكة وتمكين الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر نظافة. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

نبذة عن KKR:

KKR هي إحدى الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة التي تُقدِّم إدارة الأصول البديلة بالإضافة إلى أسواق رأس المال وحلول التأمين. تهدف شركة KKR إلى تحقيق عوائد استثمارية جذابة من خلال اتباع نهج استثماري محكم ومنضبط، وتوظيف أشخاص من الطراز العالمي، ودعم النمو في شركات محفظتها ومجتمعاتها. ترعى شركة KKR صناديق الاستثمار التي تضخ استثمارات في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول العقارية ولديها شركاء استراتيجيون يديرون صناديق التحوط. تقدِّم شركات التأمين التابعة لشركة KKR منتجات التقاعد والحياة وإعادة التأمين تحت إدارة Global Atlantic Financial Group. قد تتضمَّن الإشارات إلى استثمارات KKR أنشطة الصناديق التي ترعاها وشركات التأمين التابعة لها. للحصول على المزيد من المعلومات حول KKR & Co. Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: KKR)، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة KKR . للحصول على المزيد من المعلومات حول Global Atlantic Financial Group، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Global Atlantic Financial Group على .

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.