Powin تؤمن تمويلاً بقيمة 200 مليون دولار من رأس المال المقترض من KKR لتعزيز النمو والابتكار في تخزين الطاقة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Powin، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول تخزين طاقة البطاريات، اليوم عن نجاحها في تأمين تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي بشكل أساسي من حسابات التأمين التي تديرها شركة KKR، وهي واحدة من شركات الاستثمار العالمية الرائدة. وستصبح هذه التسهيلات أداةً مفيدةً في دعم احتياجات رأس المال العامل لشركة Powin، ودفع الابتكار المستمر، وتعزيز المرونة المالية للشركة بشكل أكبر مع توسيع دورها القيادي في صناعة التخزين.

ويُحسِّن هذا الوضع الرأسمالي المُعزَّز قدرة شركة Powin على انتهاز الفرصة الهائلة في السوق وتلبية الطلب المتزايد في قطاع تخزين الطاقة العالمي المتوسِّع بسرعة. تتوقَّع Bloomberg New Energy Finance أن يتجاوز سعة سوق تخزين الطاقة 100 جيجاواط/ساعة في عام 2024، ومن المقرر أن ينمو بمعدل سنوي قدره 21%، ليصل إلى 442 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2030. يأتي الطلب العالمي المتزايد على تخزين الطاقة مدعومًا بالتوسُّع السريع في مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى استقرار الشبكة وقدرتها على مجابهة التحديات.

صرَّح Jeff Waters، الرئيس التنفيذي لشركة Powin قائلاً: "تنتابنا حالة من الحماس الشديد للتعاون مع شركة KKR، إحدى الشركات الرائدة في مجتمع الاستثمار، لدعم مهمتنا لنكون شريك تخزين الطاقة الأكثر ثقة بالصناعة". "تُمكِّننا هذه التسهيلات من تسريع وتيرة توسُّعنا، ودفع عجلة الابتكار، وزيادة القيمة لعملائنا، وتعزيز التزامنا بتطوير مستقبل الطاقة المستدامة."

"Powin هي شركةً رائدةً ومبتكرةً في مجال الطاقة النظيفة. "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بدعمهم وجهودهم الرامية إلى توسيع استخدام أنظمة تخزين طاقة البطاريات من خلال خبرتنا العميقة في التمويل القائم على الأصول"، حسبما أفاد Sam Mencoff، أحد المديرين في شركة KKR.

تؤكد حزمة السيولة الاستراتيجية هذه حجم الثقة القوية التي يضعها المستثمرون في رؤية Powin ونموها المستقبلي. يشمل المستثمرون في الأسهم في الشركة Greenbelt Capital Partners وTrilantic وEnergy Impact Partners لعبت شركة Guggenheim Securities, LLC، إحدى الشركات الاستثمارية والاستشارية العالمية المرموقة، دورًا محوريًا كمستشار مالي لشركة Powin، مما أضاف قدرًا كبيرًا من التسهيلات على إتمام عملية جمع رأس المال هذه بنجاح.

نبذة عن شركة Powin:

نعمل في Powin على تطوير الحدود التالية للطاقة وتغيير الطريقة التي نشحذ بها طاقتنا يوميًا من خلال ضمان الاستمتاع بطاقة نظيفة ومرنة وبأسعار معقولة. وبفضل قدرتنا على إنتاج 17 جيجاوات/ساعة من المشاريع المنشورة والجاري تنفيذها، نُعدُّ مزودًا رائدًا وموثوقًا به لتخزين الطاقة مخصَّصًا لإنشاء تجربة عملاء استثنائية من خلال حلول تخزين الطاقة الشاملة. وبما أننا مزوَّد منصَّة تخزين للطاقة عالمي، فإننا نقدم حلولاً وبرامج وخدمات متكاملة للبطاريات لتحسين أداء الشبكة وتمكين الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر نظافة. لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

نبذة عن KKR:

KKR هي إحدى الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة التي تُقدِّم إدارة الأصول البديلة بالإضافة إلى أسواق رأس المال وحلول التأمين. تهدف شركة KKR إلى تحقيق عوائد استثمارية جذابة من خلال اتباع نهج استثماري محكم ومنضبط، وتوظيف أشخاص من الطراز العالمي، ودعم النمو في شركات محفظتها ومجتمعاتها. ترعى شركة KKR صناديق الاستثمار التي تضخ استثمارات في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول العقارية ولديها شركاء استراتيجيون يديرون صناديق التحوط. تقدِّم شركات التأمين التابعة لشركة KKR منتجات التقاعد والحياة وإعادة التأمين تحت إدارة Global Atlantic Financial Group. قد تتضمَّن الإشارات إلى استثمارات KKR أنشطة الصناديق التي ترعاها وشركات التأمين التابعة لها. للحصول على المزيد من المعلومات حول KKR & Co. Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: KKR)، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة KKR . للحصول على المزيد من المعلومات حول Global Atlantic Financial Group، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Global Atlantic Financial Group على .

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