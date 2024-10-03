الجيش الإسرائيلي يستخدم قنابل فسفورية محظورة دوليا في هجماته على بيروت

(MENAFN
) أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفوسفور المحظورة دوليًا خلال هجومه على مناطق في بيروت، وبالإضافة إلى ذلك، شنّت إسرائيل غارات جوية عنيفة على الضواحي الجنوبية للعاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى تصعيد الصراع في المنطقة.
كما أُطلقت إسرائيل خلال الليل قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية القريبة من الخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، مما يشير إلى نشاط عسكري مكثف، حيث تعتبر هذه الغارات الجوية الثالثة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل لميليشيا حزب الله اللبناني، خلال أقل من 24 ساعة.
كذلك أصدر الجيش الإسرائيلي في هذا السياق تحذيرًا فجر اليوم الخميس لسكان خمسة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت وللمقيمين بالقرب منها بإخلاء منازلهم "فورًا"، حيث يشير هذا الإجراء إلى احتمال وقوع غارات جوية أو عمليات عسكرية وشيكة في المنطقة.
في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية من جانبها يوم أمس الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، أن 46 شخصًا قُتلوا وأصيب 85 آخرون نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة من لبنان، كما قد كثفت إسرائيل غاراتها على البلاد في الأيام الأخيرة، مؤكدة أنها تستهدف مواقع ميليشيا حزب الله.
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