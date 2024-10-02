ارتفاع أسعار الذهب إلى 28 دينارا و300 فلس للجرام في الأسواق المحلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬أمس‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬دينارا‭ ‬و300‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬والذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬والذهب‭ ‬عيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬للجرام‭ ‬والأونصة‭ ‬إلى‭ ‬2655.91‭ ‬دولارا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انخفاضه‭ ‬ظهرا‭ ‬إلى‭ ‬2649‭.‬17‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭. ‬أرجع‭ ‬خبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬سعر‭ ‬أونصة‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬البورصات‭ ‬العالمية،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لعوامل‭ ‬اقتصادية‭ ‬عدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬أمام‭ ‬العملات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الذهب‭ ‬كملاذ‭ ‬آمن‭ ‬وسط‭ ‬تقلبات‭ ‬الأسواق،‭ ‬وكذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬الراهنة،‭ ‬كما‭ ‬تصاعدت‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الذهب‭ ‬كوسيلة‭ ‬للتحوط‭ ‬ضد‭ ‬التضخم‭ ‬والركود‭.‬

وتتوقع‭ ‬المصارف‭ ‬الكبرى‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬القياسي‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بسبب‭ ‬عودة‭ ‬التدفقات‭ ‬الكبيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتداولة‭ (‬ ETFs ‭)‬‮»‬‭ ‬وتوقعات‭ ‬بخفض‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬البارزة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأميركي‮»‬،‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭: ‬‮«‬نكرر‭ ‬توصيتنا‭ ‬بالشراء‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬للذهب،‭ ‬بسبب‭ ‬الدعم‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬العالمية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬بشكل‭ ‬هيكلي،‭ ‬وفوائد‭ ‬التحوط‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬الذهب‭ ‬ضد‭ ‬المخاطر‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والمالية‭ ‬والركود‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المحللون‭ ‬في‭ ‬‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الشراء‭ ‬المعتدلة،‭ ‬لكن‭ ‬الكبيرة‭ ‬كذلك،‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬بالسوق‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬نحو‭ ‬ثلثي‭ ‬الارتفاع‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬2900‭ ‬دولار‭ ‬للأونصة‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الارتفاع‭ ‬التدريجي‭ ‬في‭ ‬تدفقات‭ ‬‮«‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتداولة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‮»‬‭ ‬ثلث‭ ‬الارتفاع‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬السعر،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬قاله‭ ‬المحللون‭ ‬في‭ ‬‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬اكتسب‭ ‬الذهب،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحمل‭ ‬فائدة،‭ ‬نحو‭ ‬577‭ ‬دولاراً‭ ‬للأونصة،‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لأكبر‭ ‬ارتفاع‭ ‬سنوي‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬ويجعله‭ ‬أحد‭ ‬الأصول‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

ووصل‭ ‬المعدن‭ ‬الثمين‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬مرتفع‭ ‬عند‭ ‬2685‭.‬42‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وسجل‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬عالية‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬