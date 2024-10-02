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لجنة مشتركة لمعالجة تحديات مستوردي قطع السيارات

10/2/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – اتفقت غرفة تجارة الأردن، ودائرة الجمارك الأردنية، على تشكيل لجنة مشتركة تختص بحل التحديات التي تواجه قطاع مستوردي قطع السيارات.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة بالغرفة سلامة الجبالي، وبحضور مساعد مدير عام الجمارك الأردنية، العميد أحمد العكاليك، وعدد من مدراء الدوائر المعنية في الجمارك.

ويهدف الاتفاق إلى تذليل العقبات التي يواجهها القطاع من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وتسهيل الإجراءات الجمركية لتعزيز انسيابية البضائع ودعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد الرفاعي أهمية عقد لقاءات تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام التجّار، مشيداً بجهود دائرة الجمارك في تنفيذ سياسة الباب المفتوح، وتقديم مشاريع تطويرية تسهم في تسهيل التجارة وحركة انسيابها.

وشدد الجبالي على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية مع الحكومة على أرض الواقع، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص.

من جانبه، أكد العميد العكاليك أن دائرة الجمارك على استعداد تام للتعاون والعمل ضمن اختصاصها في سبيل تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن الجمارك تعمل باستمرار على تطوير إجراءاتها وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لمتلقي الخدمة، وعملت على حوسبة معظم إجراءاتها بما يُضاهي أحدث الممارسات العالمية.

وبحثت الغرفة والجمارك، جملة من القضايا والاستفسارات التي تخص القطاع التجاري، من بينها التأخير بالمعاينة في جمرك العقبة وما ينتج عنه من خسائر للتجار وصعوبة دخول التجار إلى جمرك الماضونة والساحات الجمركية عندما تكون الحاوية مشتركة بين عدة تجار.

وأكد الجانبان أهمية وجود معايير محددة وثابتة لتقدير القيمة في دائرة الجمارك من خلال لجان قطاعية مشتركة، وإيجاد حلول لتخمين قطع السيارات المستعملة الحديثة، والالتزام بتسعيرة العطاء في عمليات التنزيل والتحميل والنقل، وعرضها بشكل واضح في الساحات الجمركية.

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