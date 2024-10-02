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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من ضباطه وجنوده جنوب لبنان

10/2/2024 2:53:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 10 (كونا) -- أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء مقتل ثمانية من ضباطه وجنوده وإصابة سبعة آخرين بجروح خطرة خلال المعارك جنوب لبنان.
وذكرت وسائل إعلام للاحتلال أن إجلاء الضباط والجنود القتلى والمصابين من جنوب لبنان استغرق وقتا طويلا وجرى في ظروف صعبة بعد تعرض قوات الإنقاذ لإطلاق قذائف كثيف.
وكان جيش الاحتلال طالب سكان 24 قرية لبنانية بالإجلاء الفوري اليوم بعد يوم من مطالبته 28 بلدة بالإجلاء. (النهاية)

ن ق / ن س ع



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