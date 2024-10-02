جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من ضباطه وجنوده جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 2 - 10 (كونا) -- أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء مقتل ثمانية من ضباطه وجنوده وإصابة سبعة آخرين بجروح خطرة خلال المعارك جنوب لبنان.
وذكرت وسائل إعلام للاحتلال أن إجلاء الضباط والجنود القتلى والمصابين من جنوب لبنان استغرق وقتا طويلا وجرى في ظروف صعبة بعد تعرض قوات الإنقاذ لإطلاق قذائف كثيف.
وكان جيش الاحتلال طالب سكان 24 قرية لبنانية بالإجلاء الفوري اليوم بعد يوم من مطالبته 28 بلدة بالإجلاء. (النهاية)
ن ق / ن س ع
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