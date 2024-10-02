البحرين تستضيف النسخة ال29 من معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي روتس وورلد الأحد المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 2 - 10 (كونا) -- يستضيف مركز البحرين العالمي للمعارض النسخة ال29 من معرض
ومؤتمر النقل الجوي العالمي (روتس وورلد 2024) في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري الذي يعتبر أكبر حدث عالمي بمجال النقل الجوي حيث سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سارة بوحجي في تصريح صحفي
أهمية هذه الفعالية الدولية لافتة إلى أن المرافق المميزة للمركز ستخلق بيئة مثالية للتواصل وتبادل المعارف بما يسهم في تطوير قطاعات السفر والسياحة والنقل الجوي.
وأوضحت انه لن تكون أهمية (روتس وورلد 2024) محصورة فقط في الترويج لريادة المملكة بخدمات استضافة المعارض والمؤتمرات بل ستشمل كذلك تعزيز دورها المحوري في أن يكون لها بصمة مؤثرة في صياغة مستقبل السفر والتجارة العالمية.
من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح أن استضافة مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي (روتس وورلد 2024) تمثل فرصة فريدة لاستقبال قادة قطاع الطيران العالمي في البحرين واطلاعهم على روح الضيافة البحرينية الأصيلة وما تتميز به المملكة من مقومات للربط الجوي.
وبين أن هذا الحدث يأتي تماشا مع رؤية البحرين لترسيخ موقعها كمركز عالمي لقطاعي الطيران والسياحة وتسخير موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي لتحقيق هذا الهدف مضيفا انه يتوافق مع استراتيجية المملكة الخمسية لربطها بمئة وجهة جوية بحلول عام 2025.
وتشكل استضافة معرض ومؤتمر (روتس وورلد 2024) إنجازا بارزا لمركز البحرين العالمي للمعارض إذ سيستقطب أكثر من 2500 مشارك وأكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم.
ويواصل المركز استكمال استعداداته لتقديم تجربة استثنائية عبر تنظيمه الفعالية الدولية الممتدة بين 6 و 8 أكتوبر الحالي التي ستسهم في إبراز مدى تميز المملكة كوجهة واعدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالاضافة إلى توفير منصة للحوار وتبادل للخبرات حول تطوير قطاع الملاحة الجوية العالمي. (النهاية)
خ ن ع / م ع ا
MENAFN02102024000071011013ID1108740642
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