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البحرين تستضيف النسخة ال29 من معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي روتس وورلد الأحد المقبل

10/2/2024 2:53:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 2 - 10 (كونا) -- يستضيف مركز البحرين العالمي للمعارض النسخة ال29 من معرض ومؤتمر النقل الجوي العالمي (روتس وورلد 2024) في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري الذي يعتبر أكبر حدث عالمي بمجال النقل الجوي حيث سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سارة بوحجي في تصريح صحفي أهمية هذه الفعالية الدولية لافتة إلى أن المرافق المميزة للمركز ستخلق بيئة مثالية للتواصل وتبادل المعارف بما يسهم في تطوير قطاعات السفر والسياحة والنقل الجوي.
وأوضحت انه لن تكون أهمية (روتس وورلد 2024) محصورة فقط في الترويج لريادة المملكة بخدمات استضافة المعارض والمؤتمرات بل ستشمل كذلك تعزيز دورها المحوري في أن يكون لها بصمة مؤثرة في صياغة مستقبل السفر والتجارة العالمية.
من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح أن استضافة مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي (روتس وورلد 2024) تمثل فرصة فريدة لاستقبال قادة قطاع الطيران العالمي في البحرين واطلاعهم على روح الضيافة البحرينية الأصيلة وما تتميز به المملكة من مقومات للربط الجوي.
وبين أن هذا الحدث يأتي تماشا مع رؤية البحرين لترسيخ موقعها كمركز عالمي لقطاعي الطيران والسياحة وتسخير موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي لتحقيق هذا الهدف مضيفا انه يتوافق مع استراتيجية المملكة الخمسية لربطها بمئة وجهة جوية بحلول عام 2025.
وتشكل استضافة معرض ومؤتمر (روتس وورلد 2024) إنجازا بارزا لمركز البحرين العالمي للمعارض إذ سيستقطب أكثر من 2500 مشارك وأكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم.
ويواصل المركز استكمال استعداداته لتقديم تجربة استثنائية عبر تنظيمه الفعالية الدولية الممتدة بين 6 و 8 أكتوبر الحالي التي ستسهم في إبراز مدى تميز المملكة كوجهة واعدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالاضافة إلى توفير منصة للحوار وتبادل للخبرات حول تطوير قطاع الملاحة الجوية العالمي. (النهاية)

خ ن ع / م ع ا




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