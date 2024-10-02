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وزيرة (المالية) تبحث مع السفير الياباني لدى البلاد تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية

10/2/2024 2:53:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- بحثت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام اليوم الأربعاء مع سفير اليابان لدى البلاد مورينو ياسوناري تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية بين البلدين.
وأوضحت (المالية) في بيان صحفي أن اللقاء شهد التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في المجالات التجارية والتنموية.
وأضافت أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي خصوصا في المجالات الاستثمارية ضمن عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت إلى أنه تم التطرق إلى الدور المهم والفعال الذي يلعبه الشركاء اليابانيون في دولة الكويت من خلال مساهماتهم الكبيرة في العديد من المشاريع التنموية مع التطلع إلى توسيع هذا الدور في ظل المشاريع والمبادرات الواردة في برنامج عمل الحكومة. (النهاية)

م ض / ع س




MENAFN02102024000071011013ID1108740641

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