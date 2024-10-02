وزيرة (المالية) تبحث مع السفير الياباني لدى البلاد تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 10 (كونا) -- بحثت وزيرة
المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام اليوم الأربعاء مع سفير اليابان لدى البلاد مورينو ياسوناري تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية بين البلدين.
وأوضحت (المالية) في بيان صحفي أن اللقاء شهد التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في المجالات التجارية والتنموية.
وأضافت أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي خصوصا في المجالات الاستثمارية ضمن عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت إلى أنه تم التطرق إلى الدور المهم والفعال الذي يلعبه الشركاء اليابانيون في دولة الكويت من خلال مساهماتهم الكبيرة في العديد من المشاريع التنموية مع التطلع إلى توسيع هذا الدور في ظل المشاريع والمبادرات الواردة في برنامج عمل الحكومة. (النهاية)
م ض / ع س
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