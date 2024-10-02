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زين تطلق النسخة الرابعة من برنامج المرأة في التكنولوجيا

10/2/2024 2:51:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مواصلة لجهودها في تمكين المرأة وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وحِرصا على تعزيز دور المرأة في مختلف المحافل لا سيما قِطاع التكنولوجيا؛ أطلقت شركة زين الأردن النسخة الرابعة من برنامج "المرأة في التكنولوجيا - Women In Tech" الموجّه لطالبات الجامعات ممن يتخصّصن في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والابتكار الرقمي (STEM) لمُساندتهن في بناء مسيرة مهنية ناجحة لمجموعة واسعة من المهن المستقبلية.
ويندرج برنامج "المرأة في التكنولوجيا" في إطار جهود شركة زين الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي والتحوّل إلى اقتصاد معرفي قائم على مشاركة كافة أفراد المجتمع، إلى جانب تفعيل دور المرأة في المجتمع وسوق العمل وتسليط الضوء على مُساهماتها في هذا المجال وإبراز دورها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير الفرص والإمكانات التي تُسهم بتمكين النساء من الازدهار في هذا القطاع.
وتضمّن البرنامج بنسخته لهذا العام مرحلتين، حيث أُقيمت ورش العمل والمحاضرات خلال المرحلة الأولى ما بين وجاهيا وعن بُعد عبر وسائل الاتصال المرئي، للتسهيل على المُشاركات حضور البرنامج التدريبي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في مقر شركة زين الرئيسي وبالتعاون مع الجامعة الهاشمية ضمن برامج عمادة شؤون الطلبة، إذ شمل البرنامج مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي وتقنية الجيل الخامس، قدّمها عدد من الخبراء من موظفي زين من مختلف الاختصاصات.
ويقدّم برنامج "المرأة في التكنولوجيا" -الذي أُطلق في العام 2017- محاضرات وورش تدريبية تعمل على إمداد الطالبات بمجموعة واسعة من المهارات المتنوّعة واللازمة لدخول سوق العمل، ورفع نسبة تمثيلهن في مجالات التكنولوجيا، ووصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى اليوم إلى 381 شابّة.
وتعمد شركة زين على إطلاق وتبنّي العديد من البرامج والمُبادرات التي تُسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع؛ حيث عملت الشركة على تقديم دعمها لبرنامج "بنات كونكت – Banat Connect" لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ووصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين لهذا البرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة، كما عقدت الشركة على مدار أربعة أعوام متتالية من خلال منصتها للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية بعنوان“Me and My Mobile”، استهدفت النساء الأقل حظّا من العاصمة عمّان والمحافظات، وذلك للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات، حيث وصل عدد السيدات المستفيدات من هذه الورشة إلى أكثر من 169 سيدة وفتاة.

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