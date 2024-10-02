Wednesday, 02 October 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حبيبة ابنه المتوفى.. مايكل بالاك يعلن الارتباط بفتاة تصغره بـ25 عاماً

10/2/2024 2:50:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد فترة من الاختفاء عن الساحة، قرر النجم الألماني السابق مايكل بالاك العودة إلى الأضواء مرة أخرى، وذلك من خلال ارتباطه بفتاة عمرها 23 سنة فقط.

بالاك قرر الدخول في علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء صوفيا شنايدرهان، والتي كانت من الأصدقاء المقربين لابنه إميليو، والذي توفي عندما كان عمره 18 سنة في عام 2021 في حادث دراجة رباعية في البرتغال.


وقالت صحيفة "ماركا" إن بالاك البالغ من العمر 48 سنة قام بتعزيز علاقته بصوفيا بعد وفاة ابنه، ليعلن عن علاقته العاطفية معها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وقامت صوفيا بمشاركة صورة مع بالاك في جزيرة سيلت الألمانية في بحر الشمال، ليقوم نجم بايرن ميونخ وتشيلسي السابق بالتعليق عليها برمز تعبيري عبارة عن "قلب"، ليؤكد الأنباء التي انتشرت حول ارتباطهما.


يذكر أن بالاك اعتزل كرة القدم في عام 2012 بعد رحلة طويلة قضاها مع أندية كيمنيتسر وكايزرسلاوترن وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ وتشيلسي، وخاض 98 مباراة دولية، ويعمل حاليًا كمعلق تلفزيوني. وكالات

MENAFN02102024000072011014ID1108740590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث