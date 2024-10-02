حبيبة ابنه المتوفى.. مايكل بالاك يعلن الارتباط بفتاة تصغره بـ25 عاماً

بالاك قرر الدخول في علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء صوفيا شنايدرهان، والتي كانت من الأصدقاء المقربين لابنه إميليو، والذي توفي عندما كان عمره 18 سنة في عام 2021 في حادث دراجة رباعية في البرتغال.



وقالت صحيفة "ماركا" إن بالاك البالغ من العمر 48 سنة قام بتعزيز علاقته بصوفيا بعد وفاة ابنه، ليعلن عن علاقته العاطفية معها من خلال موقع "إنستجرام".



وقامت صوفيا بمشاركة صورة مع بالاك في جزيرة سيلت الألمانية في بحر الشمال، ليقوم نجم بايرن ميونخ وتشيلسي السابق بالتعليق عليها برمز تعبيري عبارة عن "قلب"، ليؤكد الأنباء التي انتشرت حول ارتباطهما.



يذكر أن بالاك اعتزل كرة القدم في عام 2012 بعد رحلة طويلة قضاها مع أندية كيمنيتسر وكايزرسلاوترن وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ وتشيلسي، وخاض 98 مباراة دولية، ويعمل حاليًا كمعلق تلفزيوني. وكالات