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أرتيتا يشير إلى معاناة غير ضرورية أمام سان جيرمان.. ودي يونج يشكر جماهير برشلونة

10/2/2024 2:50:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - اعتبر مايكل أرتيتا مدرب آرسنال أن فريقه عانى أكثر مما ينبغي خلال الفوز 2-0 على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال أول من أمس.
وفاز "الجانرز" بالمباراة بثنائية نظيفة أحرزها كاي هافيرتز وبوكايو ساكا، ليحقق أربع نقاط حتى الآن في دور المجموعات من التشامبيونز ليج.
وقال أرتيتا: "سعيد جدا باللقاء. لعبنا ضد فريق ذي شخصية قوية ويصعب التعامل معه إذا لم تمتلك الكرة. سيطرنا كثيرا في الشوط الأول وخلقنا فرصا عدة للتسجيل، بينما كان الشوط الثاني مختلفا للغاية. عانينا أكثر مما يفترض. تحدث هذه الأمور في التشامبيونز ليج وتتطلب أمورا مختلفة أيضا، لكن أعتقد أننا أحسنا التصرف".
وجاء هدف آرسنال الثاني، الذي حمل توقيع ساكا، من ركلة ثابتة، ليؤكد آرسنال أنه يستحق لقب الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف من الركلات الثابتة في دوري الأبطال منذ العام 2021.
وعلق المدرب الإسباني على ذلك بتصريحه: "إنه سلاح آخر بحوزتنا. لدينا مسددين رائعين وفريق قوي بدنيا يستطيع النضال على الكرة. نعمل كثيرا على ذلك، لذا أشيد بالجهد الذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبون لإدراكهم أن هذه الركلات من شأنها تغيير سير المباريات".
فليك يفسر غضب يامال
أكد هانزي فليك مدرب برشلونة أنه "كان من الضروري حصد النقاط الثلاث" خلال لقاء يانج بويز السويسري في دوري الأبطال والذي انتهى بفوز كبير (5-0) لصالح البلاوجرانا، بعد الخسارة في الجولة الأولى على يد موناكو.
وقال فليك: "كان من المهم حصد النقاط الثلاث، ومع نتيجة 5-0، أعتقد أننا استحققنا الفوز. لعبنا في البداية بقدر أقل من الثقة، لكن بعد الهدف الأول استعدنا ثقتنا بأنفسنا وأصبحت الأمور سهلة. راضون تماما ويجب أن نواصل على هذا النحو"، خلال مؤتمر صحفي من ملعب لويس كومبانيس الأولمبي أول من أمس.
وقلل المدرب الألماني من الخروج الغاضب ليامين يامال في الشوط الثاني عند استبداله، موضحا "هناك الكثير من المباريات تنتظرنا وقد حصل بالفعل على دقائق لعب وفيرة. يمكن بعد اللعب إجراء تعديل ما. فعلت الشيء نفسه مع روبرت (ليفاندوفسكي). أعرف أنه كان يريد الاستمرار في اللعب، لكن الأمر منته".
كما اعتبر فليك أن لاعب الوسط فرينكي دي يونج "اتخذ خطوة أولى رائعة" في تعافيه من الإصابة التي أبعدته خمسة أشهر عن الملاعب، والشيء ذاته بالنسبة للمهاجم أنسو فاتي الذي يبدو أنه تعافى من إصابته وقد حصل على بعض دقائق اللعب أمام يانج بويز.
وأضاف: "يؤدي بشكل جيد في التدريبات. يجب أن نساعده ونقف إلى جواره بعد إصابته كي يسترد مستواه. يحتاج للوقت وسنمنحه إياه. لديه رغبة كبيرة في التطور، إنه محترف جيد يستحق أن نتحلى بالصبر معه".
بالمثل، أبرز مدرب برشلونة أن "الفريق بوسعه تحقيق إنجازات رائعة إذا ظل متحدا" هذا الموسم، رغم أنه تجنب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يرى الفريق الكاتالوني مرشحا للفوز بدوري الأبطال، نظرا لأن "الموسم ما يزال طويلا جدا وقد تتغير الأمور بغاية السرعة"، ضاربا المثال بالإصابة الطويلة للحارس مارك أندريه تير شتيجن.
كذلك، أوضح المدرب أن هدفه هو "التحسن في كل مباراة"، كاشفا أن الانتصارات تساعد على اللعب بخط دفاع بعيد عن المرمى، لأن "الجميع لديه شعور طيب"، رغم أنه أبرز أن اللعب بهذا الأسلوب يتطلب "لاعبين يستطيعون تحمل الضغط".
من جهته، أعرب دي يونج عن امتنانه لجماهير الفريق الكتالوني "على تصفيقهم" له عندما دخل الملعب، بعد أكثر من خمسة أشهر من الغياب بسبب إصابة جديدة في كاحله الأيمن.
وقال دي يونج عن الاستقبال الذي تلقاه من الجمهور الذي ملأ الملعب: "الحقيقة هي أنني لم أتوقع ذلك. وأشعر أنني بحالة جيدة حقا للعودة".
وأقر اللاعب الهولندي الدولي بأنه قضى "وقتا سيئا"، لأنه "أصيب لفترة طويلة من الوقت" وكان عليه أن يواجه "فترة صعبة". وشدد على أنه رأى أثناء غيابه فريقا يلعب "بقدر كبير من الطاقة والديناميكية".
الآن، يدرك دي يونج أنه يجب عليه العثور على مكان في التشكيل الأساسي للمدرب فليك، وقال: "المدرب هو الذي يختار اللاعبين وسأفعل كما هو الحال دائما.. أبذل قصارى جهدي وألعب كرة قدم جيدة".
في الناحية المقابلة، أقر مدرب يانج بويز باتريك رحمن، أن برشلونة استحق الفوز عن جدارة بخماسية نظيفة.
وقال المدرب السويسري عقب المباراة: "ضغط برشلونة كثيرا خلال الـ90 دقيقة، وكان من الصعب للغاية علينا الحفاظ على الكرة. وأقر أنه كان "يتوقع" بالفعل مثل هذه النسخة "القوية" من فريق برشلونة.
إلا أنه أكد أن فريقه لعب "بشكل جيد" في بعض أوقات المباراة، كـ"كتلة واحدة"، لم يمنح "مساحات" للمنافس الكاتالوني.
وأكد المدرب أنه "عندما تخسر، لا يمكنك أن تكون سعيدا".
جوارديولا يشيد بجوندوجان ومكاتي
بدا مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيدا بأداء فريقه في الفوز على مضيفه سلوفان براتيسلافا 4-0 أول من أمس، في الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وحقق مانشستر سيتي فوزه الأول في المسابقة، رغم الغيابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة، وتمكن اللاعبون الذين حصلوا على فرصة المشاركة، من إثبات نقطة أمام المدرب الإسباني.
وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "كان علينا أن نقوم بعملنا، وقد قمنا به. هذه المجموعة من اللاعبين رائعة، لقد لعبنا مباراة جيدة، وحظينا بالعديد من الفرص، لذا فقد حصلنا على أول فوز في المسابقة".
وأضاف: "قلنا إننا بحاجة إلى هدف واحد آخر، عندما كانت النتيجة 3-0 انتهت المباراة تقريبا رغم أنهم دافعوا بشجاعة أكبر للعب، ولكن بعد نتيجة 2-0 والفرص التي سنحت لنا، تحلينا بالصبر وهاجمنا بشكل جيد حقًا. في بعض الأحيان يتعين علينا الهجوم بشكل أسرع ولكن نعم النتيجة جيدة".
وحول ما إذا كان قد فكر في فارق الأهداف بسبب نظام المسابقة الجديد، قال جوارديولا: "عندما أفكر في ذلك، ربما أكون متحفظًا، ربما يكون الفوز بالمباريات كافيًا. لدينا ثلاث مباريات صعبة للغاية خارج أرضنا. اليوم، حققنا أول انتصار، وصعدنا قليلاً في جدول الترتيب".
وتحدث جوارديولا عن أداء نجم وسط سيتي إلكاي جوندوجان قائلا: "نعلم أنه قادر على القيام بعمله. يملك عقلية قوية. لم يكن أداؤه في المباراة في نيوكاسل جيدا حقًا، ربما كانت واحدة من أسوأ المباريات التي رأيتها له في السنوات الثماني أو التسع الماضية ولكن هذا يحدث. لهذا السبب يجب أن يلعب، إنه لاعب وسط مدافع، إنه ذكي للغاية، لقد لعب مباراة رائعة اليوم".
وعن فيل فودين، قال جوارديولا: "نعم، إنه ما يزال بعيدا عن أفضل حالاته، لقد سجل هدفًا رائعًا، ومرر الكرة إلى القائم بدلا من التسديد، وكانت لديه المزيد من الفرص. خطوة بخطوة سيعود".
وأخيرا، أشاد جوارديولا بنجمه الشاب جيمس مكاتي الذي أحرز الهدف الرابع قائلا: "نحن جميعا سعداء جدا من أجله، إنه رائع وكل اللاعبين يحبونه. هناك الكثير من المباريات، وسيقدم الجميع مساهمة. لقد تحرك بشكل جيد حقا في المساحات الصغيرة، وسجل هدفا رائعا، وحصل على فرصة أخرى. سيكون ذلك بمثابة دفعة جيدة له. نريد أن نجعله يشعر أنه جزء من هذه المجموعة، وقادر على اللعب. نأمل أن نساعده اليوم في ذلك". -(وكالات)

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