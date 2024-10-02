أرتيتا يشير إلى معاناة غير ضرورية أمام سان جيرمان.. ودي يونج يشكر جماهير برشلونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - اعتبر مايكل أرتيتا مدرب آرسنال أن فريقه عانى أكثر مما ينبغي خلال الفوز 2-0 على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال أول من أمس.
وفاز "الجانرز" بالمباراة بثنائية نظيفة أحرزها كاي هافيرتز وبوكايو ساكا، ليحقق أربع نقاط حتى الآن في دور المجموعات من التشامبيونز ليج.
وقال أرتيتا: "سعيد جدا باللقاء. لعبنا ضد فريق ذي شخصية قوية ويصعب التعامل معه إذا لم تمتلك الكرة. سيطرنا كثيرا في الشوط الأول وخلقنا فرصا عدة للتسجيل، بينما كان الشوط الثاني مختلفا للغاية. عانينا أكثر مما يفترض. تحدث هذه الأمور في التشامبيونز ليج وتتطلب أمورا مختلفة أيضا، لكن أعتقد أننا أحسنا التصرف".
وجاء هدف آرسنال الثاني، الذي حمل توقيع ساكا، من ركلة ثابتة، ليؤكد آرسنال أنه يستحق لقب الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف من الركلات الثابتة في دوري الأبطال منذ العام 2021.
وعلق المدرب الإسباني على ذلك بتصريحه: "إنه سلاح آخر بحوزتنا. لدينا مسددين رائعين وفريق قوي بدنيا يستطيع النضال على الكرة. نعمل كثيرا على ذلك، لذا أشيد بالجهد الذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبون لإدراكهم أن هذه الركلات من شأنها تغيير سير المباريات".
فليك يفسر غضب يامال
أكد هانزي فليك مدرب برشلونة أنه "كان من الضروري حصد النقاط الثلاث" خلال لقاء يانج بويز السويسري في دوري الأبطال والذي انتهى بفوز كبير (5-0) لصالح البلاوجرانا، بعد الخسارة في الجولة الأولى على يد موناكو.
وقال فليك: "كان من المهم حصد النقاط الثلاث، ومع نتيجة 5-0، أعتقد أننا استحققنا الفوز. لعبنا في البداية بقدر أقل من الثقة، لكن بعد الهدف الأول استعدنا ثقتنا بأنفسنا وأصبحت الأمور سهلة. راضون تماما ويجب أن نواصل على هذا النحو"، خلال مؤتمر صحفي من ملعب لويس كومبانيس الأولمبي أول من أمس.
وقلل المدرب الألماني من الخروج الغاضب ليامين يامال في الشوط الثاني عند استبداله، موضحا "هناك الكثير من المباريات تنتظرنا وقد حصل بالفعل على دقائق لعب وفيرة. يمكن بعد اللعب إجراء تعديل ما. فعلت الشيء نفسه مع روبرت (ليفاندوفسكي). أعرف أنه كان يريد الاستمرار في اللعب، لكن الأمر منته".
كما اعتبر فليك أن لاعب الوسط فرينكي دي يونج "اتخذ خطوة أولى رائعة" في تعافيه من الإصابة التي أبعدته خمسة أشهر عن الملاعب، والشيء ذاته بالنسبة للمهاجم أنسو فاتي الذي يبدو أنه تعافى من إصابته وقد حصل على بعض دقائق اللعب أمام يانج بويز.
وأضاف: "يؤدي بشكل جيد في التدريبات. يجب أن نساعده ونقف إلى جواره بعد إصابته كي يسترد مستواه. يحتاج للوقت وسنمنحه إياه. لديه رغبة كبيرة في التطور، إنه محترف جيد يستحق أن نتحلى بالصبر معه".
بالمثل، أبرز مدرب برشلونة أن "الفريق بوسعه تحقيق إنجازات رائعة إذا ظل متحدا" هذا الموسم، رغم أنه تجنب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يرى الفريق الكاتالوني مرشحا للفوز بدوري الأبطال، نظرا لأن "الموسم ما يزال طويلا جدا وقد تتغير الأمور بغاية السرعة"، ضاربا المثال بالإصابة الطويلة للحارس مارك أندريه تير شتيجن.
كذلك، أوضح المدرب أن هدفه هو "التحسن في كل مباراة"، كاشفا أن الانتصارات تساعد على اللعب بخط دفاع بعيد عن المرمى، لأن "الجميع لديه شعور طيب"، رغم أنه أبرز أن اللعب بهذا الأسلوب يتطلب "لاعبين يستطيعون تحمل الضغط".
من جهته، أعرب دي يونج عن امتنانه لجماهير الفريق الكتالوني "على تصفيقهم" له عندما دخل الملعب، بعد أكثر من خمسة أشهر من الغياب بسبب إصابة جديدة في كاحله الأيمن.
وقال دي يونج عن الاستقبال الذي تلقاه من الجمهور الذي ملأ الملعب: "الحقيقة هي أنني لم أتوقع ذلك. وأشعر أنني بحالة جيدة حقا للعودة".
وأقر اللاعب الهولندي الدولي بأنه قضى "وقتا سيئا"، لأنه "أصيب لفترة طويلة من الوقت" وكان عليه أن يواجه "فترة صعبة". وشدد على أنه رأى أثناء غيابه فريقا يلعب "بقدر كبير من الطاقة والديناميكية".
الآن، يدرك دي يونج أنه يجب عليه العثور على مكان في التشكيل الأساسي للمدرب فليك، وقال: "المدرب هو الذي يختار اللاعبين وسأفعل كما هو الحال دائما.. أبذل قصارى جهدي وألعب كرة قدم جيدة".
في الناحية المقابلة، أقر مدرب يانج بويز باتريك رحمن، أن برشلونة استحق الفوز عن جدارة بخماسية نظيفة.
وقال المدرب السويسري عقب المباراة: "ضغط برشلونة كثيرا خلال الـ90 دقيقة، وكان من الصعب للغاية علينا الحفاظ على الكرة. وأقر أنه كان "يتوقع" بالفعل مثل هذه النسخة "القوية" من فريق برشلونة.
إلا أنه أكد أن فريقه لعب "بشكل جيد" في بعض أوقات المباراة، كـ"كتلة واحدة"، لم يمنح "مساحات" للمنافس الكاتالوني.
وأكد المدرب أنه "عندما تخسر، لا يمكنك أن تكون سعيدا".
جوارديولا يشيد بجوندوجان ومكاتي
بدا مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيدا بأداء فريقه في الفوز على مضيفه سلوفان براتيسلافا 4-0 أول من أمس، في الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وحقق مانشستر سيتي فوزه الأول في المسابقة، رغم الغيابات التي ضربت الفريق في الآونة الأخيرة، وتمكن اللاعبون الذين حصلوا على فرصة المشاركة، من إثبات نقطة أمام المدرب الإسباني.
وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "كان علينا أن نقوم بعملنا، وقد قمنا به. هذه المجموعة من اللاعبين رائعة، لقد لعبنا مباراة جيدة، وحظينا بالعديد من الفرص، لذا فقد حصلنا على أول فوز في المسابقة".
وأضاف: "قلنا إننا بحاجة إلى هدف واحد آخر، عندما كانت النتيجة 3-0 انتهت المباراة تقريبا رغم أنهم دافعوا بشجاعة أكبر للعب، ولكن بعد نتيجة 2-0 والفرص التي سنحت لنا، تحلينا بالصبر وهاجمنا بشكل جيد حقًا. في بعض الأحيان يتعين علينا الهجوم بشكل أسرع ولكن نعم النتيجة جيدة".
وحول ما إذا كان قد فكر في فارق الأهداف بسبب نظام المسابقة الجديد، قال جوارديولا: "عندما أفكر في ذلك، ربما أكون متحفظًا، ربما يكون الفوز بالمباريات كافيًا. لدينا ثلاث مباريات صعبة للغاية خارج أرضنا. اليوم، حققنا أول انتصار، وصعدنا قليلاً في جدول الترتيب".
وتحدث جوارديولا عن أداء نجم وسط سيتي إلكاي جوندوجان قائلا: "نعلم أنه قادر على القيام بعمله. يملك عقلية قوية. لم يكن أداؤه في المباراة في نيوكاسل جيدا حقًا، ربما كانت واحدة من أسوأ المباريات التي رأيتها له في السنوات الثماني أو التسع الماضية ولكن هذا يحدث. لهذا السبب يجب أن يلعب، إنه لاعب وسط مدافع، إنه ذكي للغاية، لقد لعب مباراة رائعة اليوم".
وعن فيل فودين، قال جوارديولا: "نعم، إنه ما يزال بعيدا عن أفضل حالاته، لقد سجل هدفًا رائعًا، ومرر الكرة إلى القائم بدلا من التسديد، وكانت لديه المزيد من الفرص. خطوة بخطوة سيعود".
وأخيرا، أشاد جوارديولا بنجمه الشاب جيمس مكاتي الذي أحرز الهدف الرابع قائلا: "نحن جميعا سعداء جدا من أجله، إنه رائع وكل اللاعبين يحبونه. هناك الكثير من المباريات، وسيقدم الجميع مساهمة. لقد تحرك بشكل جيد حقا في المساحات الصغيرة، وسجل هدفا رائعا، وحصل على فرصة أخرى. سيكون ذلك بمثابة دفعة جيدة له. نريد أن نجعله يشعر أنه جزء من هذه المجموعة، وقادر على اللعب. نأمل أن نساعده اليوم في ذلك". -(وكالات)
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