بطاقة التأهيل الآسيوية.. طموح مشروع لـسباعيات الرجبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - يبحث المنتخب الوطني لسباعيات الرجبي عن خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى سلسلة آسيا للرجبي لسباعيات الإمارات 2025.
ويخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة آسيا للمستوى الثاني في العاصمة النيبالية "كاتماندو"، والتي وصلها في وقت متأخر من أمس، حيث تنطلق منافسات البطولة يوم غد، وتستمر حتى مساء بعد غد، بمشاركة 14 فريقا.
وتضم بعثة المنتخب الوطني، الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز زكريا، المدرب أحمد حموقة، مدير الفريق أمجد دويك، والطبيب حذيفة لافي، واللاعبين: إسماعيل جنبيك، ركان أبزاخ وزيوار حتوقاي، عمر حجبي، عبدالله نغاوي، عزت ياسين، وأحمد ثاقوحة، زيد حتوقاي، محمد زقصاو، زيد الكيلاني، علي طه براون وحمزة لداوي.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب، منتخبي الفلبين وباكستان، حيث تلعب مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي، ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة باكستان عند الساعة 6:45 صباح يوم غد، ويلتقي الفلبين في اليوم نفسه، عند الساعة 11:09 صباحا.
وقال مدير الرجبي والأداء أحمد حموقة لـ"الغد": "مررنا بفترة تحضيرية مكثفة بما في ذلك مشاركتنا ببطولة لندن الدولية للسباعيات في تموز (يوليو) الماضي، وأقمنا مؤخرا معسكرات في وادي رم والعقبة بشكل ساعدنا على تحسين أسلوب لعبنا وبناء التماسك بين أفراد الفريق، نسعى للوصول إلى الدور نصف النهائي".
وأضاف: "نؤمن أننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أننا في وضع جيد لتحقيق ذلك الهدف، كنا نعمل على تطوير هذا الفريق لمدة ثلاث سنوات تقريبا، والجمع بين الشباب والخبرة يضعنا في مكان قوي للمنافسة".
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز زكريا أهمية المشاركة، بقوله: "تشكل البطولة خطوة مهمة في خطتنا التي بدأناها العام 2022، لبناء فريق سباعيات تنافسي، وبفضل دعم شركائنا، إيسوزو الأردن، الملكية الأردنية، واللجنة الأولمبية الأردنية، نجحنا بإنشاء أساس قوي، ومع مرور كل عام، يواصل منتخبنا النمو ونرى في هذه البطولة فرصة أخرى لعرض تقدمنا على الساحة الدولية".
وتعتبر المشاركة جزءا أساسيا من استراتيجية التطوير الدولي المستمرة للرجبي، وتمكين الفريق من المنافسة على مستوى أكبر وتعزيز قوته واكتساب خبرات دولية قيمة، كما تأتي هذه البطولة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى وضع الرجبي الأردني كقوة تنافسية على الساحة الدولية من خلال التعاون مع شركائنا، الذين شكل دعمهم المستمر حافزا لنا في الوصول إلى بطولات دولية حاسمة وتعزيز مكانة الرجبي الأردني على الساحة العالمية.
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