Wednesday, 02 October 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطاقة التأهيل الآسيوية.. طموح مشروع لـسباعيات الرجبي

10/2/2024 2:50:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - يبحث المنتخب الوطني لسباعيات الرجبي عن خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى سلسلة آسيا للرجبي لسباعيات الإمارات 2025.
ويخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة آسيا للمستوى الثاني في العاصمة النيبالية "كاتماندو"، والتي وصلها في وقت متأخر من أمس، حيث تنطلق منافسات البطولة يوم غد، وتستمر حتى مساء بعد غد، بمشاركة 14 فريقا.
وتضم بعثة المنتخب الوطني، الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز زكريا، المدرب أحمد حموقة، مدير الفريق أمجد دويك، والطبيب حذيفة لافي، واللاعبين: إسماعيل جنبيك، ركان أبزاخ وزيوار حتوقاي، عمر حجبي، عبدالله نغاوي، عزت ياسين، وأحمد ثاقوحة، زيد حتوقاي، محمد زقصاو، زيد الكيلاني، علي طه براون وحمزة لداوي.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب، منتخبي الفلبين وباكستان، حيث تلعب مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي، ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة باكستان عند الساعة 6:45 صباح يوم غد، ويلتقي الفلبين في اليوم نفسه، عند الساعة 11:09 صباحا.
وقال مدير الرجبي والأداء أحمد حموقة لـ"الغد": "مررنا بفترة تحضيرية مكثفة بما في ذلك مشاركتنا ببطولة لندن الدولية للسباعيات في تموز (يوليو) الماضي، وأقمنا مؤخرا معسكرات في وادي رم والعقبة بشكل ساعدنا على تحسين أسلوب لعبنا وبناء التماسك بين أفراد الفريق، نسعى للوصول إلى الدور نصف النهائي".
وأضاف: "نؤمن أننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كما أننا في وضع جيد لتحقيق ذلك الهدف، كنا نعمل على تطوير هذا الفريق لمدة ثلاث سنوات تقريبا، والجمع بين الشباب والخبرة يضعنا في مكان قوي للمنافسة".
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز زكريا أهمية المشاركة، بقوله: "تشكل البطولة خطوة مهمة في خطتنا التي بدأناها العام 2022، لبناء فريق سباعيات تنافسي، وبفضل دعم شركائنا، إيسوزو الأردن، الملكية الأردنية، واللجنة الأولمبية الأردنية، نجحنا بإنشاء أساس قوي، ومع مرور كل عام، يواصل منتخبنا النمو ونرى في هذه البطولة فرصة أخرى لعرض تقدمنا على الساحة الدولية".
وتعتبر المشاركة جزءا أساسيا من استراتيجية التطوير الدولي المستمرة للرجبي، وتمكين الفريق من المنافسة على مستوى أكبر وتعزيز قوته واكتساب خبرات دولية قيمة، كما تأتي هذه البطولة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى وضع الرجبي الأردني كقوة تنافسية على الساحة الدولية من خلال التعاون مع شركائنا، الذين شكل دعمهم المستمر حافزا لنا في الوصول إلى بطولات دولية حاسمة وتعزيز مكانة الرجبي الأردني على الساحة العالمية.

MENAFN02102024000072011014ID1108740586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث