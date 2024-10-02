اليقطين.. قيمة صحية غذائية عالية

ومن أبرز الفوائد الصحية لليقطين:



دعم صحة الأمعاءالألياف الغذائية هي عنصر أساسي في الحفاظ على صحة الأمعاء، ويعتبر اليقطين مصدرًا ممتازًا للألياف.

ويحتوي كوب واحد من هريس اليقطين المعلب على حوالي 7 جرامات من الألياف، ما يشكل 30% من القيمة اليومية الموصى بها.

كما تساعد الألياف في تحسين حركة الأمعاء المنتظمة ودعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء. وتشير بعض الدراسات إلى أن قشر اليقطين يحتوي على مركبات تساهم في تقليل إنتاج حمض الصفراء وتحسين صحة الأمعاء.



التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

تعتبر مضادات الأكسدة من أهم العناصر الغذائية التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

وأظهرت الدراسات أن اليقطين، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثلسرطان الثدي ، المستقيم، والرئة.

كما تُظهر بعض الأبحاث أن اليقطين قد يلعب دورًا في تقليل تطور سرطان البروستاتا، على الرغم من الحاجة إلى المزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفائدة.



تعزيز صحة الجهاز المناعي

اليقطين يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز مناعة الجسم، مثل فيتامين C والزنك والسيلينيوم. هذه العناصر تدعم الجهاز المناعي وتعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على نسبة عالية من الماء تصل إلى حوالي 90%، ما يعزز الترطيب الجيد ويعزز أيضًا وظائف الجهاز المناعي. نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من جهاز المناعة موجود في الأمعاء، فإن دعم صحة الأمعاء من خلال تناول اليقطين قد يعزز وظائف الجهاز المناعي بشكل إضافي.



إدارة الوزن

بفضل قلة السعرات الحرارية الموجودة في اليقطين وارتفاع نسبة الألياف، يمكن أن يكون اليقطين خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون إلى فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

وتحتوي مكعبات اليقطين على حوالي 30 سعرة حرارية فقط لكل كوب، ما يجعله خيارًا غذائيًا خفيفًا ومغذيًا في الوقت ذاته. كما تساعد الألياف في تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام.



تحسين صحة العين

يحتوي اليقطين على فيتامين A بكميات كبيرة، وهو ضروري للحفاظ على صحة العين. كما يحتوي على الكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان يساعدان في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي.

حيث إن الكاروتينات الموجودة في اليقطين تتراكم في شبكية العين وتعمل على تعزيز البصر وحماية العينين من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.



الحفاظ على ضغط الدم الصحي



ويحتوي اليقطين على معادن مهمة لصحة القلب، مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، والمغنيسيوم. تساهم هذه المعادن في تنظيم ضغط الدم والحفاظ عليه في المستويات الصحية.

ويُعد نظام DASH الغذائي واحدًا من أكثر الأنظمة فعالية في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ويعتمد على تناول الأطعمة الغنية بهذه المعادن، بما في ذلك اليقطين. كما أن قلة نسبة الصوديوم في اليقطين تجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على ضغط دم مستقر.



القيمة الغذائية:

يحتوي كوب واحد من مكعبات اليقطين الخام على:



-السعرات الحرارية: 30

-البروتين: 1.16 جم

-الدهون: 0 جم

-الكربوهيدرات: 7.5 جم

-الألياف: 0.58 جم

-الكالسيوم: 24 ملغ

-الحديد: 1 ملغ

-المغنيسيوم: 13 ملغ

-فيتامين C: 10 ملغ



المخاطر المحتملة

على الرغم من أن اليقطين آمن وصحي في الغالب، إلا أن هناك بعض المخاطر منها:

-مشاكل الجهاز الهضمي: تناول كميات كبيرة من الألياف يمكن أن يسبب الانتفاخ وتشنجات المعدة.

- الحساسية: بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه اليقطين.

-الأمراض المنتقلة بالغذاء: يجب غسل اليقطين جيدًا وطهيه بشكل صحيح لتجنب انتقال الأمراض.



نصائح لتحضير اليقطين

-هريس اليقطين : يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق مثل الفطائر والحساء.

-تحميص اليقطين: قطع اليقطين إلى شرائح، رش القليل من زيت الزيتون والملح، ثم حمصه في الفرن.

-بذور اليقطين : مليئة بالعناصر الغذائية ويمكن تحميصها كوجبة خفيفة.

-عصير اليقطين : اخلط هريس اليقطين مع الفواكه والزبادي والقليل من القرفة للحصول على عصير صحي.

-حساء اليقطين: امزج اليقطين المطبوخ مع المرق والتوابل للحصول على وجبة شتوية دافئة.

