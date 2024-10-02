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إدوارد سعيد في ثقافات متصادمة: المثقف العالمي

10/2/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - صدر عن دار العائدون للنشر، كتاب "إدوارد سعيد في ثقافات متصادمة- فرنسا، إسرائيل، إيران، والعالم العربي"، للكاتب يحيى بن الوليد، حيث يسلط المؤلف في كتابه الضوء على هذه الثقافات الأربعة التي لها تأثير بكتابات إدوارد سعيد، النقدية والفكرية والثقافية.
يقول المؤلف في تمهيده للكتاب: "إن الأكاديمي والمفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد ما يزال خطابه النقدي والثقافي متفردا وغير مسبوق في الجهات الأربع من العالم؛ مما جعله موضوع اهتمام عالمي واسع، وقد ارتحلت مؤلفاته إلى جغرافيات متغايرة وثقافات متباعدة إلى حد التصادم في أحيان كثيرة. وقد ترجمت أعماله، قبل وفاته، إلى "37 لغة".
ويشير بن الوليد إلى أن تجدد دعوة الباحثين إلى دراسة سعيد كـ"حال جميع القامات العالمية التي قلما يجود بها الزمن المعرفي"، سواء من خلال مشروعه الأكاديمي والفكري في مجموعة، أو من خلال جبهة من جبهاته المتعددة التي خاض فيها، بخاصة جبهة نقد الاستشراق التي استأثرت أكثر بالمجموعات القرائية، ثم موضوع "صور المثقفين"، الذي تلاها في سلم الاهتمام والتوظيف. إلى باقي جبهاته النقدية والفلسفية والفنية والجمالية والفكرية المتعددة.
ويرى المؤلف، أن النص عند سعيد يقع في أساس العناصر التكوينية لهذا النص تنظيرا ومنهجا ومفهوما وتصورا، ولغة وأسلوبا، وهذا ينطوي عليه استمرار البحث الجاد، في حد ذاته، من دلالات عميقة بخصوص قامة أكاديمية وفكرية في حجم قامة إدوارد سعيد، مبينا أن نظرية الخطاب "ما بعد الكولونيالي"، بصفة عامة، هي الغرب الأميركي "والأوروبي بنسبة أقل"، في كبريات الجامعات ومؤسساته العلمية ومراكزه البحثية، والغرب في لغته الإنجليزية الكونية، وبما في ذلك انضمام أسماء أكاديمية من الغرب ذاته للنظرية.
ويبين بن الوليد، أن نص سعيد ارتحل إلى ثقافات مختلفة في جهات العالم، وفي مقدمها الثقافة الهندية التي كانت الأكثر تفاعلا معه من خلال الدراسات التي برزت في مجال الكتابة التاريخية النقيضة للنخبة المثقفة في تصوراتها وكتاباتها لتاريخ الهند، وإشكالات الحداثة في المجتمع الثقافي الهندي.
ويقول المؤلف: "إن كتابات سعيد تتداول في ثقافات وبلدان أخرى مغايرة مثل، تركيا وباكستان وأفغانستان وجنوب أفريقيا.. الخ، فضلا عن ثقافات أخرى، مثل الثقافة اليابانية "برغم ثنائيتها الشرقية والغربية"، التي ذاعت فيها كتابات سعيد.
ويرى المؤلف أن خطاب سعيد ارتقى إلى مستوى "النظرية المهاجرة"، في دلالة على ارتحال أعماله وتدويل أفكاره في ثقافات أخرى، ولعل هذا ما يجعل الدارس إزاء سيل من الأسئلة المركبة الموصولة بـ"المثاقفة"، في علاقتها بالتمثيل الثقافي والاختلاف الهوياتي الذي يبلغ حد الاحتدام كما في هذا البحث. وغيرها من الإشكالات التي تفرض ذاتها في سياق دراسات مستقلة ورصينة.
ثم يتناول المؤلف ارتحال سعيد إلى فرنسا، بدءا من الترجمة "المنقوصة"، حتى الآن لأعماله؛ فضلا عن انتقائيتها وإضرابها عن التعامل مع سعيد - الناقد الأدبي، وهو أهم جانب فيه، بعد أن بلغ فيه ذروة الإحكام المعرفي، فهذا الموضوع مغيب، ومحارب أيضا ومتأخر ايضا، تلك الدراسات التركيبية التي مضت، في السياق الفرنسي، إلى كون سعيد كان وراء منجز أكاديمي وفكري مكرس، وأحدث ثورة "معرفية"، داخل الدراسات الأدبية، أو كان وراء "انتفاضة ثقافية"، بتعبير الباحث الفرنسي إيف كلفارون في كتابه "إدوارد سيعد- الانتفاضة الثقافية".
في كلمة على غلاف الكتاب كتبها مدير دار العائدون الشاعر عمر شبانه، يقول فيها: "إن الناقد الثقافي المغربي يحيى بن الوليد في هذا الكتاب يستحضر مجموع الثقافات العالمية التي تأثرت بصنيع إدوارد سعيد الثقافي عموما، وكتابه "الاستشراق" خصوصا، وبعض كتبه مثل "الثقافة والإمبريالية"، "صور المثقف"، وخارج المكان".
ورغم أن دراسة ابن الوليد هذه تتخصص في أربع ثقافات تسلط الضوء على طبيعة تأثير "سعيد" فيها، وعلى رأسها الثقافة الفرنسية التي تأخر تأثرها بمنتج سعيد، ثم الثقافة الإسرائيلية التي كانت علاقتها بسعيد سلبية وعدوانية، وكذلك الثقافة الإيرانية، أما العربية، فهي الأقل تأثرا وإفادة، أقول رغم تخصص دراسة ابن الوليد بهذه الثقافات الأربع، فإنها تطوف بنا في ثقافات العالم الغربي والهندي والياباني وغيرها، لذلك فنحن نطوف مع ابن الوليد في ثقافات وحضارات، وهو ما يجعلنا شديدي الاهتمام به، كما أنّ كثرة مراجعه وتنوع مصادرها سبب آخر لهذا الاهتمام.
يقول ابن الوليد في مقدمته لكتابه: "إن الموضوع، مدار الكتاب، مركب في أغلب وجوهه. والتعاطي معه لا يخلو، في معظمه، من نوع من المغامرة الأكاديمية. كما أنه موضوع غير مطروق، على نطاق واسع، في المنجز العربي المكرس لإدوارد سعيد. ونأمل في أن نكون قد ألقينا الضوء عليه".
وينبغي التنويه إلى أن هذا هو الإصدار الثاني لابن الوليد في دار العائدون، إذ أصدرت له "سردية فلسطين: بين إدوارد سعيد ومحمود درويش".

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