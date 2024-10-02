اجتماع الشبكة الأردنية لمكافحة الإيدز لمناقشة الخطة الاستراتيجية الجديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقدت الشبكة الأردنية لمكافحة الإيدز (Janaa) اجتماعًا هامًا بحضور كافة أعضاء الشبكة لمناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2025-2027. ضم الاجتماع ممثلين عن عدد من المؤسسات الأعضاء في الشبكة، بما في ذلك مركز سواعد التغيير، والذي يرأسه الأستاذ عبد الله الحناتلة، بالإضافة إلى مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية قدرات، وجمعية حماية الأسرة والطفولة.
وأكدت الشبكة في نهاية الاجتماع على التزامها بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المحدد، مشددة على أهمية التعاون مع كافة الجهات الوطنية والدولية لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.
يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الشبكة في تعزيز الدور المدني الأردني في مكافحة الإيدز وضمان دمج الفئات المصابة في المجتمع بشكل يحترم حقوقهم الإنسانية ويعزز من مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة.
تم إعداد الخطة الاستراتيجية من قبل الدكتور موسى العجلوني، الذي استعرض النقاط الرئيسية التي ترتكز عليها الخطة، مع التأكيد على تعزيز الجهود المشتركة لتقليل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV/AIDS) في الأردن، والعمل على تمكين الأشخاص المصابين وضمان حقوقهم.
وقد عبر الأستاذ عبد الله الحناتلة، رئيس الشبكة، عن سعادته بالتزام أعضاء الشبكة بالعمل المشترك والمستمر من أجل تحقيق أهداف مكافحة الإيدز في المملكة.
وأعرب عن أمله في أن تشهد الشبكة نموًا وتقدمًا ملحوظًا في السنوات القادمة، مؤكدًا أن التعاون بين أعضاء الشبكة سيسهم بشكل فعال في تعزيز الرؤية المشتركة الرامية إلى تقليل الوصمة الاجتماعية المتعلقة بالفيروس، وضمان حصول المصابين على الرعاية والدعم اللازمين.
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