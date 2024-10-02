اجتماع الشبكة الأردنية لمكافحة الإيدز لمناقشة الخطة الاستراتيجية الجديدة

MENAFN - Alghad Newspaper) عقدت الشبكة الأردنية لمكافحة الإيدز (Janaa) اجتماعًا هامًا بحضور كافة أعضاء الشبكة لمناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2025-2027. ضم الاجتماع ممثلين عن عدد من المؤسسات الأعضاء في الشبكة، بما في ذلك مركز سواعد التغيير، والذي يرأسه الأستاذ عبد الله الحناتلة، بالإضافة إلى مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية قدرات، وجمعية حماية الأسرة والطفولة.

وأكدت الشبكة في نهاية الاجتماع على التزامها بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المحدد، مشددة على أهمية التعاون مع كافة الجهات الوطنية والدولية لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.



يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الشبكة في تعزيز الدور المدني الأردني في مكافحة الإيدز وضمان دمج الفئات المصابة في المجتمع بشكل يحترم حقوقهم الإنسانية ويعزز من مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة.



تم إعداد الخطة الاستراتيجية من قبل الدكتور موسى العجلوني، الذي استعرض النقاط الرئيسية التي ترتكز عليها الخطة، مع التأكيد على تعزيز الجهود المشتركة لتقليل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV/AIDS) في الأردن، والعمل على تمكين الأشخاص المصابين وضمان حقوقهم.



وقد عبر الأستاذ عبد الله الحناتلة، رئيس الشبكة، عن سعادته بالتزام أعضاء الشبكة بالعمل المشترك والمستمر من أجل تحقيق أهداف مكافحة الإيدز في المملكة.

وأعرب عن أمله في أن تشهد الشبكة نموًا وتقدمًا ملحوظًا في السنوات القادمة، مؤكدًا أن التعاون بين أعضاء الشبكة سيسهم بشكل فعال في تعزيز الرؤية المشتركة الرامية إلى تقليل الوصمة الاجتماعية المتعلقة بالفيروس، وضمان حصول المصابين على الرعاية والدعم اللازمين.