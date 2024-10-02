Wednesday, 02 October 2024 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأشغال تبدأ بمشروع إقامة جسر جديد بديلا لجسر غور حديثة

10/2/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) باشرت وزارة الاشغال العامة والإسكان اليوم الاربعاء، أعمال إنشاء جسر خرساني للمركبات بديلا للجسر القائم رقم (9) في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت بإتجاه مدينة العقبة.


ويبلغ طول الجسر المراد إنشاءه 75 مترا وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.


ووفقا لمخططات المشروع سيتم هدم الجسر القائم رقم (9) واعادة انشاء جسر خرساني جديد بطول 75 مترا وعرض 13 متر، شاملا مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية.


ويشتمل المشروع أعمال الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية والبلاطة أعلى الجسر، إضافة لأعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر وأعمال الاسفلت وفواصل التمدد والدهان الساخن وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.


وتشير الوزارة إلى أنه تم تجهيز منطقة العمل بكافة عناصر السلامة المرورية والاشارات التحذيريةاللازمة .كما وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الأمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام والكادر المنفذ والمشرف.

MENAFN02102024000072011014ID1108740532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث