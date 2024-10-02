الأشغال تبدأ بمشروع إقامة جسر جديد بديلا لجسر غور حديثة



ويبلغ طول الجسر المراد إنشاءه 75 مترا وهو أحد المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.



ووفقا لمخططات المشروع سيتم هدم الجسر القائم رقم (9) واعادة انشاء جسر خرساني جديد بطول 75 مترا وعرض 13 متر، شاملا مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية.



ويشتمل المشروع أعمال الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية والبلاطة أعلى الجسر، إضافة لأعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر وأعمال الاسفلت وفواصل التمدد والدهان الساخن وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.



وتشير الوزارة إلى أنه تم تجهيز منطقة العمل بكافة عناصر السلامة المرورية والاشارات التحذيريةاللازمة .كما وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الأمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام والكادر المنفذ والمشرف.