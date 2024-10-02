الأشغال تبدأ بمشروع إقامة جسر جديد بديلا لجسر غور حديثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
باشرت وزارة الاشغال العامة والإسكان اليوم الاربعاء، أعمال إنشاء جسر خرساني للمركبات بديلا للجسر القائم رقم (9) في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت بإتجاه مدينة العقبة.
ويبلغ طول الجسر المراد إنشاءه 75 مترا وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.
ووفقا لمخططات المشروع سيتم هدم الجسر القائم رقم (9) واعادة انشاء جسر خرساني جديد بطول 75 مترا وعرض 13 متر، شاملا مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية.
ويشتمل المشروع أعمال الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية والبلاطة أعلى الجسر، إضافة لأعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر وأعمال الاسفلت وفواصل التمدد والدهان الساخن وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.
وتشير الوزارة إلى أنه تم تجهيز منطقة العمل بكافة عناصر السلامة المرورية والاشارات التحذيريةاللازمة .كما وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الأمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام والكادر المنفذ والمشرف.
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