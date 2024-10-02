أمريكا تفرض عقوبات على مستوطنين لاعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عقوبات على فردين“مستوطنان إسرائيليان” وهما مستوطن إسرائيلي عنيف والمدير التنفيذي لهاشومير يوش (Hashomer Yosh) التي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم العقوبات.
وبحسب الخارجية الامريكية فقد ساهمت أعمال هذين الفردين بخلق بيئة تنشط فيها أعمال العنف وانعدام الاستقرار. وتقوض أعمالهما السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، سواء كانت مشتركة أو فردية.
وبحسب الخارجية ستقوم وزارة الخزانة في الوقت عينه بإدراج هيلتوب يوث (Hilltop Youth) على قوائم العقوبات، والتي هي مجموعة متطرفة وعنيفة نهبت مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية. وقد ارتكبت هذه المجموعة عمليات قتل وحرق جماعي وغيرها من الهجمات المسماة“بهجمات دفع الثمن” الرامية إلى الانتقام وترهيب المدنيين الفلسطينيين. وقد اشتبكت حركة هيلتوب يوث مع الجيش الإسرائيلي مرارا أثناء محاولته التصدي لأنشطتها التدميرية.
ودعت الخارجية الامريكية حكومة إسرائيل إلى اتخاذ تدابير بحق الجهات الفاعلة العنيفة مثل تلك التي ندرجها اليوم وتطبيق المساءلة بحقها. وسنواصل استخدام الوسائل المتاحة لنا لتعزيز المحاسبة عن أعمال العنف التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، بغض النظر عن الأصل القومي لمرتكبيها أو إثنيتهم أو عرقهم أو ديانتهم.
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