أمريكا تفرض عقوبات على مستوطنين لاعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عقوبات على فردين“مستوطنان إسرائيليان” وهما مستوطن إسرائيلي عنيف والمدير التنفيذي لهاشومير يوش (Hashomer Yosh) التي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم العقوبات.

وبحسب الخارجية الامريكية فقد ساهمت أعمال هذين الفردين بخلق بيئة تنشط فيها أعمال العنف وانعدام الاستقرار. وتقوض أعمالهما السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، سواء كانت مشتركة أو فردية.

وبحسب الخارجية ستقوم وزارة الخزانة في الوقت عينه بإدراج هيلتوب يوث (Hilltop Youth) على قوائم العقوبات، والتي هي مجموعة متطرفة وعنيفة نهبت مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية. وقد ارتكبت هذه المجموعة عمليات قتل وحرق جماعي وغيرها من الهجمات المسماة“بهجمات دفع الثمن” الرامية إلى الانتقام وترهيب المدنيين الفلسطينيين. وقد اشتبكت حركة هيلتوب يوث مع الجيش الإسرائيلي مرارا أثناء محاولته التصدي لأنشطتها التدميرية.

ودعت الخارجية الامريكية حكومة إسرائيل إلى اتخاذ تدابير بحق الجهات الفاعلة العنيفة مثل تلك التي ندرجها اليوم وتطبيق المساءلة بحقها. وسنواصل استخدام الوسائل المتاحة لنا لتعزيز المحاسبة عن أعمال العنف التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، بغض النظر عن الأصل القومي لمرتكبيها أو إثنيتهم أو عرقهم أو ديانتهم.