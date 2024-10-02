قيمة التجربة: لماذا يستثمر الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة في التجارب الفاخرة

(MENAFN
- Redhill) العلا، المملكة العربية السعودية، 2 أكتوبر2024 – يقود الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة في المملكة العربية السعودية توجهًا يتمثل في الطلب المتزايد على التجارب الفريدة التي تسهم في إثراء الحياة، وذلك على حساب الممتلكات المادية، لا سيما مع صعود الجيل التالي من الشباب من أبناء طبقة الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة. وأصبحت التجارب الفاخرة رمزًا للمكانة المرموقة وتلبية الرغبات والوفاء بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية.
وتستعد مجموعة Hero Experiences Group، انسجامًا مع هذه العقلية المتطورة، لتلبية الطلب المتنامي على التجارب الفاخرة بتقديم خدمات فاخرة لا مثيل لها لضيوفها في العُلا، حيث تلتقي التجارب الحصرية مع قيَم الفخامة والاستدامة.
وغدت السياحة الفاخرة في طليعة استراتيجية النمو في المملكة، التي يتواصل سعيها وفق رؤية السعودية 2030 نحو تنويع الاقتصاد. وتتوسع الاستثمارات الحكومية في تطوير بنية تحتية سياحية من طراز عالمي رفيع، بوجود خطط استثمارية تزيد قيمتها على 3.2 تريليون دولار حتى نهاية العقد الجاري ، ما من شأنه استقطاب الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة من جميع أنحاء العالم، إذ يُتوقع أن ينتقل ما يصل إلى 300 مليونير إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2024 .
التجارب تتفوق على الممتلكات
بات الجيل القادم من الأثرياء يبتعد عن الرموز التقليدية للثروة، مقتربًا أكثر من التجارب المصممة بحسب الطلب والتي تعكس القيَم الفردية والحرص على الاستدامة والوعي الاجتماعي. ويحرص الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة، بحسب دراسات حديثة ، على الاستثمار في تجارب تسمح لهم باستكشاف شغفهم مع ترك بصمة إيجابية في العالم من حولهم.
وفي هذا السياق، أكد آدم ماك إيوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة Hero Experiences Group، وجود تحول كبير في الطريقة التي يتناول بها الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة مسألة الرفاهية، موضحًا أن المسألة "لم تعد تقتصر على اقتناء الأشياء؛ وإنما تمتد لتُعنى بتنظيم تجارب تترك صدى عميقًا على المستوى الشخصي". وقال: "نتمتع في Hero Experiences بمكانة مرموقة تتيح لنا تقديم مغامرات تحوّلية غامرة في مواقع فريدة مثل العلا، حيث يمكن لضيوفنا التواصل مع عالم الطبيعة ومع التراث الثقافي الغني للمنطقة، لصناعة لحظات تتجاوز الثروة المادية وتخلق ذكريات لا تُنسى مدى الحياة".
Hero Experiences تضع تعريفًا جديدًا للفخامة في العلا
يكمن الالتزام بتقديم تجارب فاخرة مستدامة وفريدة من نوعها في جوهر مجموعة Hero Experiences Group. وفي هذا السياق، تتمتع Platinum Heritage، العلامة تجارية البارزة التابعة للمجموعة، بوصول حصري إلى محمية شرعان الطبيعية الفريدة في العلا، والتي تتيح الاستمتاع بمغامرات حصرية وغامرة بين الهياكل الحجرية الرملية الخلابة في منطقة شهدت قيام حضارات عريقة. ويمكن للضيوف المشاركة في رحلات السفاري الصحراوية المصممة بحسب الطلب، والتي تتيح مشاهدة الجمال الطبيعي للمنطقة، ولكنها تحافظ أيضًا على النظام البيئي فيها، بما ينسجم مع القيَم التي يتحلّى بها المسافرون الأثرياء اليوم.
ولا تقتصر المغامرة على الأرض، فتجربة منطاد الهواء الساخن Hero Balloon Flights تتيح الاستمتاع بإطلالة جوية لا نظير لها على مناظر الطبيعية الخلابة في العلا. وبإمكان الضيوف الاستمتاع من موقعهم الراقي على متن منطاد الهواء الساخن، بمناظر تكسوها السكينة والمهابة للتكوينات الصخرية القديمة والمعالم التاريخية العريقة، ما يمنحهم مستوىً راقيًا من الحصرية يلبي رغباتهم في الحصول على تجارب مخصصة لا تُنسى. ويتاح كذلك خيار حجز تجربة منطاد خاصة تمامًا تلبي رغبة أصحاب الذوق الأكثر تميزًا تجاه الاستمتاع بأرفع مستوى ممكن من التجارب الفريدة في الحياة.
الاستدامة والانغماس الثقافي: جديد الفخامة
تحرص Hero Experiences Group على أن تكون قدوة يُحتذى بها في مجال الاستدامة، لا سيما مع تزايد الاهتمام حول العالم بهذا المجال. لذا، أُخذت البيئة في الاعتبار عند وضع تصاميم التجارب لضمان الحد الأدنى من التأثير في الأرض مع الحرص على الترويج المُحكم للموروث الثقافي والتراثي الأصيل للمنطقة، وذلك ضمن نهج من شأنه الحفاظ على الجمال الطبيعي للعلا والانسجام مع قيم الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة، المتمثلة في وضع السياحة المسؤولة على رأس اهتماماتهم.
ولا تقتصر جاذبية Hero Experiences Group على جوانب الرفاهية، بل تمتد إلى الأصالة التي تتحلى بها المجموعة، إذ يُدعى الضيوف للتواصل بعمق مع التاريخ العريق والثقافة الغنية اللذَين تحفل بهما منطقة العلا، عن طريق فك رموز النقوش القديمة والتواصل مع المجتمعات المحلية، على سبيل المثال. ويُعدّ هذا الانغماس الثقافي أحد أبرز العوامل التي تتميز بها المجموعة، وتلبي من خلاله رغبات المسافرين الباحثين عن تجارب تتردد أصداؤها لديهم على المستويين الشخصي والعاطفي.
مستقبل السياحة الفاخرة في المملكة العربية السعودية
تحافظ مجموعة Hero Experiences Group على حضورها في طليعة التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية، التي تستمر في جذب أغنى الأغنياء في العالم وتوسعة قطاع السياحة الفاخرة. ومن المتوقع أن تصل نسبة الغرف الفندقية الجديدة التي تدخل قطاع "السياحة الفاخرة" في البلاد إلى 82% من جميع الغرف الفندقية التي تدخل قطاع السياحة بحلول نهاية العقد الجاري، ما يعني اشتمال مستقبل السياحة في المملكة على مزيد من التجارب الحصرية والغامرة. وتحتل مجموعة Hero Experiences Group، بفضل التزامها بالاستدامة والفخامة والانغماس الثقافي الأصيل، مكانة مرموقة للاستفادة من هذا التوجه وتقديم تجارب يبحث عنها الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة.
ومن المنتظر مستقبلًا أن تنشط المجموعة في استكشاف فرص جديدة لتوسعة نطاق حضورها في قطاع السفر الفاخر بجميع أنحاء المملكة، ما يضمن تمكين مزيد من المسافرين من الاستمتاع بالتجارب الفريدة التي تزخر بها المنطقة.
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