رئيس الأركان الإيراني يهدد بضرب كل البنى التحتية بإسرائيل إذا هاجمت بلاده

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN - هدد رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري بضرب "كل البنى التحتية" في إسرائيل إذا ما هاجمت تل أبيب بلاده، ردا على إطلاق الجمهورية الإسلامية، مساء الثلاثاء، حوالي 250 صاروخ بالستي فرط صوتي على اسرائيل.

وقال باقري عبر التلفزيون الحكومي إن القصف الصاروخي الذي تعرضت له إسرائيل، مساء الثلاثاء، "سيتكرر بقوة أكبر، وكل البنى التحتية للكيان سيتم استهدافها".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلا عن الخارجية الايراني عباس عراقجي، أن طهران حذرت الولايات المتحدة من التدخل بعد هجومها الصاروخي على إسرائيل.

وأكدت إيران، الأربعاء، أنها أطلقت مساء الثلاثاء على إسرائيل 250صاروخ، في هجوم قالت اسرائيل إنها صدته بفعالية وتوعدت بجعل ايران "تدفع ثمنه".

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "250 صاروخ أطلقت" على إسرائيل التي كانت قد أعلنت من جهتها أن طهران استهدفتها بحوالى 250 صاروخا، وأن غالبية هذه الصواريخ تمّ اعتراضها بنجاح.

بالمقابل أكد الحرس الثوري أنه استخدم في هذا الهجوم صواريخ بالستية فرط صوتية من طراز فتاح، مؤكدا أن 90% من هذه الصواريخ أصابت أهدافها بنجاح.

وكانت إيران كشفت في حزيران/يونيو 2023 عن الصاروخ البالستي فتاح وهو صاروخ متوسط المدى فرط صوتي تصل سرعته إلى 15 ضعفا لسرعة الصوت.

وأكد الرئيس في حينه إبراهيم رئيسي، أن هذا السلاح من شأنه أن يعزز "قوة الردع" الإيرانية ويجلب "السلام والاستقرار لدول المنطقة".

والصواريخ الفرط صوتية تحلق في الغلاف الجوي بسرعة فائقة وعلى ارتفاع منخفض، وهي قادرة على المناورة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسارها وبالتالي اعتراضها.