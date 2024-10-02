رئيس الأركان الإيراني يهدد بضرب كل البنى التحتية بإسرائيل إذا هاجمت بلاده

(MENAFN
- Palestine News Network
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طهران / PNN - هدد رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري بضرب "كل البنى التحتية" في إسرائيل إذا ما هاجمت تل أبيب بلاده، ردا على إطلاق الجمهورية الإسلامية، مساء الثلاثاء، حوالي 250 صاروخ بالستي فرط صوتي على اسرائيل.
وقال باقري عبر التلفزيون الحكومي إن القصف الصاروخي الذي تعرضت له إسرائيل، مساء الثلاثاء، "سيتكرر بقوة أكبر، وكل البنى التحتية للكيان سيتم استهدافها".
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، أن طهران حذرت الولايات المتحدة من التدخل بعد هجومها الصاروخي على إسرائيل.
وأكدت إيران، الأربعاء، أنها أطلقت مساء الثلاثاء على إسرائيل 250صاروخ، في هجوم قالت اسرائيل إنها صدته بفعالية وتوعدت بجعل ايران "تدفع ثمنه".
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "250 صاروخ أطلقت" على إسرائيل التي كانت قد أعلنت من جهتها أن طهران استهدفتها بحوالى 250 صاروخا، وأن غالبية هذه الصواريخ تمّ اعتراضها بنجاح.
بالمقابل أكد الحرس الثوري أنه استخدم في هذا الهجوم صواريخ بالستية فرط صوتية من طراز فتاح، مؤكدا أن 90% من هذه الصواريخ أصابت أهدافها بنجاح.
وكانت إيران كشفت في حزيران/يونيو 2023 عن الصاروخ البالستي فتاح وهو صاروخ متوسط المدى فرط صوتي تصل سرعته إلى 15 ضعفا لسرعة الصوت.
وأكد الرئيس في حينه إبراهيم رئيسي، أن هذا السلاح من شأنه أن يعزز "قوة الردع" الإيرانية ويجلب "السلام والاستقرار لدول المنطقة".
والصواريخ الفرط صوتية تحلق في الغلاف الجوي بسرعة فائقة وعلى ارتفاع منخفض، وهي قادرة على المناورة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسارها وبالتالي اعتراضها.
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