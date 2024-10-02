النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع مصلحة مياه محافظة القدس

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، مع وفد من مصلحة مياه محافظة القدس برئاسة المدير العام عبد الخالق الكرمي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع التركيز على المسائل القانونية المتعلقة بسرقة المياه والتعديات على عدادات المياه والمرافق المرتبطة بها.

وأكد النائب العام، لدى استقباله الوفد في مدينة رام الله، أهمية التعاون الفعّال بين النيابة العامة ومختلف المؤسسات الفلسطينية، سواء الرسمية أو الأهلية أو الخاصة، وذلك لمواجهة التحديات التي تعترض المجتمع الفلسطيني، كما أشاد بجهود مصلحة مياه محافظة القدس في معالجتها للقضايا المتعلقة بقطاع المياه، مؤكداً التزام النيابة العامة بتعزيز سيادة القانون في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أثنى المدير العام عبد الخالق الكرمي على دور النيابة العامة في دعم وترسيخ سيادة القانون، مشيداً بجهود عطوفة النائب العام في هذا المجال، ومؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع النيابة العامة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحماية حقوقهم في الحصول على المياه.