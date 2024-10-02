النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع مصلحة مياه محافظة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، مع وفد من مصلحة مياه محافظة القدس برئاسة المدير العام عبد الخالق الكرمي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع التركيز على المسائل القانونية المتعلقة بسرقة المياه والتعديات على عدادات المياه والمرافق المرتبطة بها.
وأكد النائب العام، لدى استقباله الوفد في مدينة رام الله، أهمية التعاون الفعّال بين النيابة العامة ومختلف المؤسسات الفلسطينية، سواء الرسمية أو الأهلية أو الخاصة، وذلك لمواجهة التحديات التي تعترض المجتمع الفلسطيني، كما أشاد بجهود مصلحة مياه محافظة القدس في معالجتها للقضايا المتعلقة بقطاع المياه، مؤكداً التزام النيابة العامة بتعزيز سيادة القانون في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أثنى المدير العام عبد الخالق الكرمي على دور النيابة العامة في دعم وترسيخ سيادة القانون، مشيداً بجهود عطوفة النائب العام في هذا المجال، ومؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع النيابة العامة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحماية حقوقهم في الحصول على المياه.
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