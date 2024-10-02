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62.9 % نسبة النجاح بامتحان الشامل للدورة الصيفية 2024

10/2/2024 5:21:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد العجلوني نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024.

وقال العجلوني خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، إن نسبة النجاح العامة لامتحان الشامل للدورة الصيفية 2024 بلغت 62.9 %.

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