62.9 % نسبة النجاح بامتحان الشامل للدورة الصيفية 2024
التاريخ
10/2/2024 5:21:41 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس جامعة
البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد العجلوني نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024.
وقال العجلوني خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، إن نسبة النجاح العامة لامتحان الشامل للدورة الصيفية 2024 بلغت 62.9 %.
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