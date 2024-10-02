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الضريح الملكي الموريتاني.. أثر هندسي وتاريخي يحكي قصة أمازيغية ـ فرعونية

10/2/2024 5:10:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مالك رداد

(تحقيق مصور) الجزائر - 2 - 10 (كونا) -- على قمة هضبة بمنطقة (سيدي راشد) غرب الجزائر العاصمة يقع الضريح الملكي الموريتاني المصنف ضمن قائمة (يونيسكو) للتراث العالمي بطراز هندسي وتاريخي فريد صمد قرونا أمام تقلبات الزمن والنشاط الزلزالي ليحكي قصة أمازيغية ـ فرعونية.

ويقول مؤرخون إن هذا المعلم التاريخي الذي يحمل الكثير من صفات الأهرام يختزن قصة حب شهيرة بعدما قام الملك الأمازيغي النوميدي (يوبا الثاني) بتشييده لتخليد روح زوجته (كليوباترا سيليني) ابنة الملكة الفرعونية (كليوباترا) موضحين أن الملك الأمازيغي فضل أن يقدم لزوجته هدية تبقى خالدة على مر العصور وقرر تشييد القبر الملكي ليضمهما أمواتا.
وصمم الضريح الملكي الموريتاني الذي يتميز بحجمه الكبير بشكل دائري يرتفع عن سطح البحر 261 مترا لذا يعتبره الجزائريون منارة يهتدي بها البحارة والصيادون والعابرون ومن ضل الطريق.
ومن ميزات هذا المعلم الهندسي الجميل أن لونه يتغير حسب الفصول وحسب ساعات النهار فهو تارة يميل إلى الاصفرار وتارة يأخذ لونا رماديا كما تعلوه زرقة عندما يحيط به الضباب. (النهاية) م ر / ط م ا

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