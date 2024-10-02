Wednesday, 02 October 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد السعودي يعلن انطلاق القمة العالمية الأولى لحماية الطفل في الفضاء السيبراني

10/2/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 10 (كونا) -- أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء انطلاق أعمال القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني التي تستضيفها المملكة كأول قمة عالمية من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء السيبراني.
جاء ذلك خلال افتتاح الأمير محمد بن سلمان أعمال النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024 بالرياض الذي يعقد تحت شعار (تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني) بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين من رؤساء وزراء ووزراء وصناع قرار وسياسات وقادة فكر ومدراء تنفيذيين من أكثر من 120 دولة.
وقال الأمير محمد بن سلمان في افتتاح المنتدى ان المملكة كانت منذ تأسيسها قوة خير لكل ما فيه صالح البشرية ورخاء الإنسان حول العالم إذ عملت ولا تزال على إعلاء مبدأ التعاون وتوطيد العمل الدولي المشترك نحو كل مجهود يخدم التنمية والازدهار لجميع دول العالم وأطلقت في ذلك العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات الأصيلة في المجالات كافة.
وأضاف أن للفضاء السيبراني اليوم ارتباطا وثيقا بنمو الاقتصادات وازدهار المجتمعات وبأمن الأفراد واستقرار الدول وما يتسم به من طبيعة متجاوزة في تأثيرها للحدود وتتعاظم أهمية توحيد الجهود الدولية ومواءمتها لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات في الفضاء السيبراني عبر الاستثمار في الإنسان.
وذكر أن المملكة تؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الحيوي والواعد إذ أطلقت في عام 2020 مبادرتين عالميتين الأولى تعنى بحماية الطفل في الفضاء السيبراني والثانية بتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني تحت إشراف مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتنفيذ مشروعاتهما.
وأشار إلى ان الجهود التي تمت في إطار هاتين المبادرتين آتت ثمارها وأهمها ما تم اكتسابه من فهم شمولي للحاجات على المستوى الدولي وهو ما أسس لرؤى جديدة وملهمة مكنت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني من العمل على تنفيذ برامج ومشاريع نوعية وإصدار بحوث ودراسات وصياغة أطر واستراتيجيات جديدة تمكن صناع القرار حول العالم من تطوير السياسات والبرامج التي تعزز من تدابير حماية الطفل في الفضاء السيبراني وتدعم مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني.
ويعد المنتدى الدولي للأمن السيبراني منصة عالمية تجمع صناع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وتعمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة ودعمها.
وتشهد نسخة هذا العام عقد جلسات حوارية تضم صناع قرار ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء دوليين من مختلف الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية والشركات العالمية الرائدة لمناقشة المحاور الخمسة الرئيسة لهذه النسخة وهي تجاوز التباينات السيبرانية والسلوكية السيبرانية والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني واقتصاد سيبراني مزدهر وآفاق سيبرانية جديدة. (النهاية)

ع ش / ط م ا



MENAFN02102024000071011013ID1108738383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث