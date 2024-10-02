ولي العهد السعودي يعلن انطلاق القمة العالمية الأولى لحماية الطفل في الفضاء السيبراني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 2 - 10 (كونا) -- أعلن ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء انطلاق أعمال القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني التي تستضيفها المملكة كأول قمة عالمية من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء السيبراني.
جاء ذلك خلال افتتاح الأمير محمد بن سلمان أعمال النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024 بالرياض الذي يعقد تحت شعار (تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني) بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين من رؤساء وزراء ووزراء وصناع قرار وسياسات وقادة فكر ومدراء تنفيذيين من أكثر من 120 دولة.
وقال الأمير محمد بن سلمان في افتتاح المنتدى ان المملكة كانت منذ تأسيسها قوة خير لكل ما فيه صالح البشرية ورخاء الإنسان حول العالم إذ عملت ولا تزال على إعلاء مبدأ التعاون وتوطيد العمل الدولي المشترك نحو كل مجهود يخدم التنمية والازدهار لجميع دول العالم وأطلقت في ذلك العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغايات الأصيلة في المجالات كافة.
وأضاف أن للفضاء السيبراني اليوم ارتباطا وثيقا بنمو الاقتصادات وازدهار المجتمعات وبأمن الأفراد واستقرار الدول وما يتسم به من طبيعة متجاوزة في تأثيرها للحدود وتتعاظم أهمية توحيد الجهود الدولية ومواءمتها لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات في الفضاء السيبراني عبر الاستثمار في الإنسان.
وذكر أن المملكة تؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الحيوي والواعد إذ أطلقت في عام 2020 مبادرتين عالميتين الأولى تعنى بحماية الطفل في الفضاء السيبراني والثانية بتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني تحت إشراف مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتنفيذ مشروعاتهما.
وأشار إلى ان الجهود التي تمت في إطار هاتين المبادرتين آتت ثمارها وأهمها ما تم اكتسابه من فهم شمولي للحاجات على المستوى الدولي وهو ما أسس لرؤى جديدة وملهمة مكنت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني من العمل على تنفيذ برامج ومشاريع نوعية وإصدار بحوث ودراسات وصياغة أطر واستراتيجيات جديدة تمكن صناع القرار حول العالم من تطوير السياسات والبرامج التي تعزز من تدابير حماية الطفل في الفضاء السيبراني وتدعم مشاركة المرأة في مجال الأمن السيبراني.
ويعد المنتدى الدولي للأمن السيبراني منصة عالمية تجمع صناع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وتعمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة ودعمها.
وتشهد نسخة هذا العام عقد جلسات حوارية تضم صناع قرار ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء دوليين من مختلف الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية والشركات العالمية الرائدة لمناقشة المحاور الخمسة الرئيسة لهذه النسخة وهي تجاوز التباينات السيبرانية والسلوكية السيبرانية والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني واقتصاد سيبراني مزدهر وآفاق سيبرانية جديدة. (النهاية)
ع ش / ط م ا
MENAFN02102024000071011013ID1108738383
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