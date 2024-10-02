مايكروسوفت تضيف ميزات الصوت والرؤية إلى كوبايلوت



من المنتظر أن يقرأ التطبيق المحدث "كوبايلوت " (Copilot) ملخصاً للأخبار للمستخدمين من خلال ميزة تُسمى "كوبايلوت ديلي" (Copilot Daily)، إضافة إلى تذكيرات مخصصة بحسب حاجة الفرد ستُدرج لاحقاً. ميزة "رؤية كوبايلوت" (Copilot Vision)، التي ما زالت في طور العرض التجريبي، تتيح الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالنصوص والصور التي يتصفحها المستخدمون عبر الإنترنت وتقديم إرشادات، مثل اقتراح طرق لتأثيث شقة يفكر شخص ما في شرائها.



المساعد الذكي المُحدث، الذي بدأ طرحه أمس، يعمل مع أنظمة "آي أو إس" و"أندرويد" و"ويندوز"، إضافة إلى صفحات الإنترنت، ويتضمن إصداراً جديداً لتطبيق "واتساب".



تجربة مزايا "مايكروسوفت"

يتطلب تشغيل ميزة الرؤية موافقة المستخدمين. وفي المرحلة التجريبية، تُختبر الميزة على قائمة محدودة من المواقع الإلكترونية الشهيرة لتتمكن "مايكروسوفت" من جمع البيانات وضمان السلامة. قالت الشركة أيضاً إن البيانات لن تُختزن أو تُستخدم لأغراض التدريب، ولن تستخدم الأداة المحتوى المدفوع أو المحتوى "الحساس" في المرحلة التجريبية.

رغم أن "مايكروسوفت كانت سباقة في مجال الذكاء الاصطناعي للمستهلكين بفضل استثماراتها في شركة "أوبن إيه آي"، إلا أن المنافسين مثل شركة "أبل" وشركة "ألفابت" المالكة لشركة "غوغل" تواصل في الوقت الحالي إطلاق خدمات ذكاء اصطناعي تستهدف الملايين من مستخدمي الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي "إندرويد" و"آي أو إس". وينقص "مايكروسوفت" الحضور القوي في هذه السوق، لذا تعتمد استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام "ويندوز".



في وقت سابق من العام الحالي، تعاونت الشركة مع مصنعي الأجهزة لتسويق مجموعة أجهزة كمبيوتر مصممة خصيصاً لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، كانت ردود الفعل على هذه الأجهزة -تُباع تحت علامة "كوبايلوت+ بي سي" (Copilot+ PC)- متباينة.

في محاولة لإثارة بعض الحماس، أعلنت "مايكروسوفت" أمس أيضاً عن عدة ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي مخصصة لهذه الأجهزة.



تتيح أداة تحرير الصور الجديدة للمستخدمين تحسين الصور القديمة أو منخفضة الجودة، بالإضافة إلى إمكانية ملء وحذف أجزاء من الصور لتسهيل عملية التحرير. توفر أيضاً عملية البحث باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة للمستخدمين إمكانية العثور على المستندات والصور من خلال وصفها بدلاً من الحاجة إلى معرفة اسم الملف، في حين تقدم ميزة "كليك تو دو" (Click to Do) قائمة بالخطوات أو المهام المقترحة استناداً للمهمة التي يعمل عليها العميل. سيكون تطبيق "كوبايلوت" الجديد متاحاً أيضاً بنقرة واحدة على أجهزة "كوبايلوت+ بي سي" .



تلبية الاحتياجات العاطفية للمستخدم



تعهد رئيس قسم الذكاء الاصطناعي للمستهلكين في "مايكروسوفت"، مصطفى سليمان، بالذهاب لما هو أكثر تطوراً من المنتجات ذات الاستخدامات العملية المفيدة التي عُرفت بها الشركة لفترة طويلة. خلال مقابلة معه، تحدث عن إنشاء واجهات جديدة وبناء "تجارب تراعي بعمق تلبية احتياجاتهم العاطفية" المستخدمين. أقر بأن الوصول إلى هذه المرحلة سيتطلب تغيير طريقة التفكير داخل "مايكروسوفت"، إلى جانب بناء نماذج أعمال جديدة.



أضاف سليمان: "الآن وبعد أن أصبح لدينا هذه الواجهات الحوارية التي تعطي شعوراً بالتفاعل -والتي تركز على الذكاء العاطفي للتجربة وليس فقط على المنفعة من الاستخدام- يتطلب الأمر منا تطوير مهارات جديدة تماماً داخل المؤسسة".



في منشور على مدونة، شرح سليمان رؤيته لمستقبل الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت" قائلاً: "بعد الحصول على إذن منكم، سيكون كوبايلوت في نهاية المطاف قادراً على التصرف نيابة عنكم، ما يسهل تعقيدات الحياة ويمنحكم مزيداً من الوقت للتركيز على الأمور التي تهمكم".

وأشار سليمان إلى أمثلة على غرار تحديد مواعيد الطبيب والتخطيط لحفلة عيد ميلاد الأطفال و"اتخاذ قرار صعب متعلق بأمور الحياة"، نقلاعن بلومبرغ.

