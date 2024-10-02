Wednesday, 02 October 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي السعودي يصدر مبادئ الالتزام و المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري

10/2/2024 5:00:06 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "مبادئ الالتزام" و"مبادئ المراجعة الداخلية" لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير القطاع.
وجاءت هذه المبادئ لوضع إطار تنظيمي شامل، يساهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسية في شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه وحدة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية؛ وفق أفضل المعايير بهذا الشأن، بما يراعي حجم الشركة وطبيعة أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي قد طرح في وقت سابق مشروعَي مبادئ الالتزام ومبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري بهدف استطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حيالهما؛ وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذين المشروعين. ويمكن الاطلاع على هذه المبادئ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر ( الرابط ).​

MENAFN02102024000089011017ID1108738239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث