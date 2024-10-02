الاحتلال يستولي على منزل في جلبون ويجبر سكانه على إخلائه

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على منزل في قرية جلبون شرق جنين، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وقال رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجراً، وداهمت منزل المواطن أمين أبو الرب الواقع في شمال القرية، وأجبرت العائلة على مغادرته، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف، أن المنزل يتكون من طابقين وتعيش فيه عائلتان هما عائلة أمين أبو الرب وعائلة نجله مهند، إذ جرى إخراجهما من المنزل إلى الشارع، دون أن تتمكنا من أخذ أي من حاجياتهما الأساسية، كما أبلغهما جنود الاحتلال بأنهما لن تتمكنا من العودة إلى المنزل حتى يوم الثلاثاء القادم.

وأشار أبو الرب إلى أنه تم تعطيل مدارس القرية لهذا اليوم وتحويل الدوام إلى الإلكتروني حفاظاً على سلامة الطلبة، مع استمرار وجود قوات الاحتلال في شوارع القرية، وتجولها بشكل مستمر فيها.