الاحتلال يستولي على منزل في جلبون ويجبر سكانه على إخلائه

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على منزل في قرية جلبون شرق جنين، وحولته إلى ثكنة عسكرية.
وقال رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجراً، وداهمت منزل المواطن أمين أبو الرب الواقع في شمال القرية، وأجبرت العائلة على مغادرته، وحولته إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف، أن المنزل يتكون من طابقين وتعيش فيه عائلتان هما عائلة أمين أبو الرب وعائلة نجله مهند، إذ جرى إخراجهما من المنزل إلى الشارع، دون أن تتمكنا من أخذ أي من حاجياتهما الأساسية، كما أبلغهما جنود الاحتلال بأنهما لن تتمكنا من العودة إلى المنزل حتى يوم الثلاثاء القادم.
وأشار أبو الرب إلى أنه تم تعطيل مدارس القرية لهذا اليوم وتحويل الدوام إلى الإلكتروني حفاظاً على سلامة الطلبة، مع استمرار وجود قوات الاحتلال في شوارع القرية، وتجولها بشكل مستمر فيها.
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