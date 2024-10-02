قتلى وعشرين جريح في صفوف جيش الاحتلال بعد وقوعهم بكمين لحزب الله في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) جنوب لبنان /PNN / اعلنت قناة العربية عن نقلا مصادر عبرية عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين باشتباكات في بلدة العديسة بلبنان بعد وقوع قوة اسرائيلية في كمين فجر اليوم الاربعاء.

و أفادت مصادر عبرية أن جنديا إسرائيليا قتل على الجبهة الشمالية صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن20 جنديًا إسرائيليًا بين قتيل وجريح سقطوا جراء الحدث الأمني عند الحدود مع لبنان، وكانت عملية إنقاذهم صعبة جداً بسبب القصف المدفعي الكثيف من لبنان.

وجاء ذلك بعدما

أعلن حزب الله في لبنان عن "التصدي لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".



ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحدث بـ "الأمني الصعب" في شمال اسرائيل

وأفادت بأن المصابين في الحدث بمنطقة الشمال نقلوا إلى مستشفيات رمبم وبلينسون وزيف.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات إجلاء المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

وذكر موقع "حدشوت بزمان" أن نحو20 مركبة إسعاف تنتظر في مهبط مستشفى رمبام بحيفا، وصلت بعض المروحيات هناك.

وفي السياق، دوت صافرات الإنذار، الأربعاء، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية في الشمال، وذلك تحسبا من سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، في حين تواصلت غارات الطائرات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ورصد الجيش الإسرائيلي رشقات صاروخية أطلقت من لبنان على عدة مناطق في الجليل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ وسط البلاد دون تفعيل صافرات الإنذار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بالأمس أنه توغل بريا في لبنان إلا أن حزب الله نفى حينها وجود أي اشتباك مباشر مع قوات الاحتلال.