قتلى وعشرين جريح في صفوف جيش الاحتلال بعد وقوعهم بكمين لحزب الله في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنوب لبنان /PNN / اعلنت قناة العربية عن نقلا مصادر عبرية عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين باشتباكات في بلدة العديسة بلبنان بعد وقوع قوة اسرائيلية في كمين فجر اليوم الاربعاء.
و أفادت مصادر عبرية أن جنديا إسرائيليا قتل على الجبهة الشمالية صباح اليوم الأربعاء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن20 جنديًا إسرائيليًا بين قتيل وجريح سقطوا جراء الحدث الأمني عند الحدود مع لبنان، وكانت عملية إنقاذهم صعبة جداً بسبب القصف المدفعي الكثيف من لبنان.
وجاء ذلك بعدما
أعلن حزب الله في لبنان عن "التصدي لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحدث بـ "الأمني الصعب" في شمال اسرائيل
وأفادت بأن المصابين في الحدث بمنطقة الشمال نقلوا إلى مستشفيات رمبم وبلينسون وزيف.
وأظهرت مقاطع فيديو عمليات إجلاء المصابين إلى المستشفيات المختلفة.
وذكر موقع "حدشوت بزمان" أن نحو20 مركبة إسعاف تنتظر في مهبط مستشفى رمبام بحيفا، وصلت بعض المروحيات هناك.
وفي السياق، دوت صافرات الإنذار، الأربعاء، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية في الشمال، وذلك تحسبا من سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، في حين تواصلت غارات الطائرات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.
ورصد الجيش الإسرائيلي رشقات صاروخية أطلقت من لبنان على عدة مناطق في الجليل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ وسط البلاد دون تفعيل صافرات الإنذار.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بالأمس أنه توغل بريا في لبنان إلا أن حزب الله نفى حينها وجود أي اشتباك مباشر مع قوات الاحتلال.
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