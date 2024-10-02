stc ترعى TEDxSafat Square في إطار مبادرة "وياك"

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 01 أكتوبر 2024:
قامت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، برعاية TEDxSafat Square، الحدث الذي أقيم تحت شعار "النمو: إمكانيات لا نهاية لها". حيث تأتي الرعاية كجزء من جهود stc المستمرة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال داخل المجتمع، بما يتماشى مع استراتيجيتها المستدامة للمسؤولية المجتمعية للشركات.
جمع حدث TEDxSafat Square، الذي أقيم في المكتبة الوطنية، أكثر من 100 مشارك، بما في ذلك قادة الصناعة ورجال الأعمال والطلاب، للتواصل مع أكثر من 10 متحدثين بارزين شاركوا تجاربهم وخبراتهم. وقد وفرت المنصة مساحة للتواصل مع الحضور وشجعت الضيوف على التفاعل مع الأفكار ووجهات النظر المختلفة، كما أشعلت الفضول وغيرت الطريقة التي ينظرون بها إلى النمو.
ويتماشى الموضوع والمفهوم وراء منصة TEDx بقوة مع الأهداف المحددة في إطار أجندة المسؤولية المجتمعية لـ stc، وخاصة في إطار مبادرة "وياك" التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز العمل المبتكر لرواد الأعمال والشركات الناشئة داخل الكويت.
ومن بين المتحدثين البارزين في حدث TEDxSafat Square بدر العيسى (بونبيل)، مؤسس منصة إمكان، وهي منصة رقمية متخصصة لرواد الأعمال، ويعرب بورحمة، المخرج والمدرب المشهور. وقد سلطت عروضهم التقديمية الضوء على أهمية تبني استراتيجيات التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا لفتح آفاق جديدة للتنمية الشخصية والمهنية.
فضلاً عن دور stc، في هذه الفعالية حظي الحدث بدعم العديد من الرعاة المرموقين، بما في ذلك Rapture، ومجموعة M2R كشريك إعلامي حصري، وFhgah، وAstroshot، وInsync . وقد لعبت مساهماتهم دورًا محوريًا في نجاح TEDxSafat Square، مما أكد على روح التعاون وأهيمة دفع النمو والابتكار في المجتمع.
وفي تعليقها على الرعاية، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc، "نؤمن بقوة المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للنمو والتطوير في المجتمع. وتعكس رعايتنا لـ TEDxSafat Square تفانينا في دعم المبادرات التي تمكن العقول الشابة ورواد الأعمال الطموحين وتسهم في تحويل رؤاهم إلى حقيقة. ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من فعالية تعزز الإبداع وفتح الباب أمام إمكانيات لا حصر لها للشباب في الكويت على الصعيد المهني في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة ".
هذا وقد جاءت مشاركة stc في TEDxSafat Square جزءًا من مبادرة "وياك" الأوسع نطاقًا، والتي تركز على رعاية المبادرات و الانشطة التي ترعى المواهب المتميزة ودعم المشاريع المبتكرة وتعزيز روح ريادة الأعمال في جميع أنحاء الكويت. ومن خلال مثل هذه المبادرات، تواصل stc تعزيز دورها كممكّن رئيسي للتحول الرقمي وداعم قوي لتمكين جيل الشباب من أجل تحسين المجتمع.
وأضافت الجاسم: "من خلال الشراكة مع منصات مثل TEDx، نهدف إلى إلهام وتزويد الجيل القادم بالأدوات والثقة اللازمة للتنقل في العالم الرقمي المتطور باستمرار. وهذا يتماشى مع رؤيتنا لنكون رائداً للتحول الرقمي وداعمًا للمبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الكويت".
جدير بالذكر ان TEDxSafat Square، وهو حدث مستقل من TED، يجمع مزيج من محادثات TED المسجلة مسبقًا والمتحدثين المباشرين الملهمين لإشعال التغيير وتعزيز المناقشات العميقة بين الجمهور. ويستكشف موضوع هذا العام، "النمو"، جوانب مختلفة من التنمية، بدءاً من النمو الشخصي إلى التطور المجتمعي. حيث خاض الحاضرون رحلة مثيرة للتفكير، وتعمقوا في مواضيع تتراوح من المرونة والتغلب على الشدائد إلى الأفكار المبتكرة التي تدفع حدود ما هو ممكن.
MENAFN02102024006699014497ID1108738109
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.